女子不吃早餐+午餐吃重油食品　驚患膽囊炎+膽結石　醫生拆解成因

不吃早餐加上午餐經常叫重油外賣食品，小心膽囊結石堵塞膽管引發急症！內地有臨床數據顯示，近年不少上班族因突發右上腹劇痛前往急診，最終確診為急性膽囊炎與膽結石。專家警告，長期飲食不定時、經常省去早餐，再突然攝取高油食物，是誘發膽結石甚至引發急性膽囊炎的「隱形殺手」，嚴重者更可能需要切除膽囊，危險性不容忽視！



膽結石｜空腹就肚痛？3大危險時刻睡覺時這樣動結石容易卡住

不吃早餐加上午餐經常吃重油食品，小心膽囊結石堵塞膽管引發急症！（AI生成圖片）

56歲婦人膽囊塞滿30多粒結石

福州市衛生健康委員會公布的臨床個案顯示，福州一名56歲尤姓女子長年不吃早餐，早前體檢發現膽囊塞滿30多粒結石，甚至大顆如龍眼，最終被迫切除整個膽囊。福州市第一總醫院醫生術後發現，結石極易在膽囊收縮時卡住膽囊管引發急性膽囊炎，甚至誘發急性胰腺炎危及生命。該院每月接獲三、四十宗相關手術，不少患者均有不吃早餐及高脂飲食習慣。醫生解釋，長時間禁食會令膽汁過度濃縮並析出結晶；若突吃高油食品，更會刺激膽囊劇烈收縮而卡管發炎。

不少膽囊結石患者均有不吃早餐及高脂飲食習慣，醫生解釋，長時間禁食會令膽汁過度濃縮並析出結晶；若突吃高油外賣，更會刺激膽囊劇烈收縮而卡管發炎。（AI生成圖片）

膽汁過度濃縮 「不吃早餐」如何誘發急性發炎？

肝臟24小時不停分泌膽汁並儲存於膽囊中，當我們進食時，膽囊會收縮排出膽汁以幫助消化油脂。若前一晚7時吃完晚餐後，第二天不吃早餐，直到中午 12 時才進食，膽囊便被迫連續17個小時無法收縮。膽結石｜2種飲食習慣恐致膽結石！三餐定時定量避免高油食物

為儲存更多膽汁，膽囊會不斷吸收其中水分，膽汁過度濃縮後，內裏的膽固醇與膽鹽極易析出微小結晶。當中午突然吃下高油食品時，會刺激膽囊劇烈收縮，沉澱在底部的結晶或結石極易卡在膽囊頸部或膽管，引發急性膽囊炎與劇烈絞痛。據香港港安醫院資料顯示，當膽石完全阻塞膽囊管時，會導致膽囊急性發炎，出現持續劇痛及發燒等急症狀況。

當膽石完全阻塞膽囊管時，會導致膽囊急性發炎，出現持續劇痛及發燒等急症狀況。（AI生成圖片）

膽結石vs普通胃痛辨識方法

許多人常將膽絞痛誤認為普通胃痛而延誤就醫。兩者在疼痛部位與發作時間有明顯差異：

1.疼痛部位：普通胃痛多位於上腹部正中（心口窩）；膽結石引發的膽絞痛則集中在右上腹肋骨下緣。

2.放射痛感：膽囊發炎的疼痛常會向後背延伸，甚至引起右側肩膀或背部肩胛骨劇痛。

3.發作時機：胃痛常在空腹或剛吃飽時發生；膽結石劇痛通常在吃完油膩大餐後半小時至一小時內突發，且持續數小時不退。

4.伴隨症狀：若伴隨發燒、嘔吐，甚至黃疸（眼白及皮膚發黃），代表膽管可能已被結石堵塞，必須立即求醫。

若伴隨發燒、嘔吐，甚至黃疸，代表膽管可能已被結石堵塞，必須立即求醫。（AI生成圖片）

上班族護膽三大法則

1.早餐定時定量：早晨哪怕只吃一片全麥麵包配一杯豆漿或牛奶，都能有效刺激膽囊排出積存了一夜的濃縮膽汁。

2.控制外賣油份：午餐避免頻繁點選炸雞、燒鵝或重油炒麵，可選擇蒸魚、白灼菜等清淡少油食物。

3.主動補水：每天保持飲用1,500至2,000毫升飲用水，稀釋膽汁濃度。