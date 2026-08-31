梅媽覃美金鯁喉身亡 拆解長者易鯁喉4大食物+紅十字會教哽塞急救

梅艷芳媽媽覃美金昨日逝世，享年102歲。消息稱梅媽食麥皮時鯁喉暈倒，送院不治。隨着年齡增長，長者的咀嚼能力退化、唾液分泌減少，加上吞嚥肌肉的協調性下降，進食時極易發生鯁喉意外。紅十字會曾教市民如何進行哽塞急救處理，下文為大家拆解其步驟及重點。



梅艷芳母親覃美金（資料圖片）

人稱「梅媽」的覃美金生於1924年3月10日，為香港已故巨星梅艷芳之母。她早年生活艱苦，曾從事中醫，其後安排兒女於荔園賣唱維持家計。自2003年梅艷芳病逝後，覃美金因不滿女兒的遺產信託安排，展開了逾十年的爭產官司。儘管法庭曾將其每月生活費調升至二十多萬港元，但因日常龐大開銷及巨額訴訟費用，她曾多次陷入破產。晚年更因家庭糾紛，公開宣佈與長子梅啟明脫離母子關係。

昨日早上10時許，覃美金（梅媽）在進食期間疑因鯁喉陷入昏迷，經送往律敦治醫院搶救後證實不治。

紅十字會哽塞急救處理

香港紅十字會曾製作哽塞處理系列教學影片，涵蓋了成人、孕婦/肥胖人士、兒童以及嬰兒的急救處理方法，並發佈在Facebook專頁讓市民學習有關知識。

哽塞徵狀

．咳嗽，不管是劇烈還是微弱

．單手或雙手緊握/ 抓着喉部

．不能咳嗽、說話、大叫或是呼吸

．吸氣時發出尖銳的聲音或粗糙的呼吸音

．驚慌

．皮膚發紺（紫藍色）

Facebook影片截圖

一般成人哽塞處理

當發現有人哽塞時，首先了解他能否咳嗽或說話。

1. 鼓勵咳嗽： 若他能夠咳嗽，應盡量鼓勵他用力咳，嘗試把阻塞物咳出來。

2. 拍背法 (5次)： 如果不能咳出，便要施行拍背法。

．急救員應站在傷病者旁邊較後的位置。

．用一隻手支撐其胸部，令傷病者身體向前傾。

．用另一隻手掌的掌根，在傷病者背部兩肩胛骨之間大力拍打5次（約1秒1次）。

．每次拍背後檢查是否可以解除氣道阻塞物，不一定要做足5次。

3. 推腹法 (5次)： 若果五次拍背法不能夠迫出哽塞物，可改用5次推腹法。

．站在傷病者背後，用雙手環抱他的腰部，使他上身向前傾。

．握緊拳頭，放在肚臍和劍突（胸骨下端）之間。

．用另一隻手抓著拳頭，用力向內和向上推壓（約1秒1次），重複5次。每次推壓動作要明顯分開，同樣不一定要做滿5次。

4. 交替進行： 若未能清除阻塞物，繼續交替進行5次拍背法和5次推腹法。

Facebook影片截圖

如果傷病者為兒童，做法和成人傷病者相同。由於高度差異，急救員可單膝跪在兒童背後施行。若阻塞物未能咳出，需重複拍背法和推腹法，直至阻塞物能除去。

Facebook影片截圖

肥胖或孕婦人士哽塞處理

如果哽塞的人太肥胖或者是孕婦，同樣可先行五次拍背法，若不能迫出哽塞物，應改用五次壓胸法。

．做法和推腹法相似，同樣站在傷病者背後。

．雙手改為放在傷病者的胸部中央位置。

．然後做向內壓的動作。

．緊記： 不要壓迫於劍突位置。

香港紅十字會指出，無論成人還是兒童出現哽塞意外，當施行這些急救方法時，要密切觀察傷病者。當重複多次均未能迫出阻塞物，便要盡快求醫或報警求助；若傷病者轉為人事不省或停止呼吸，便要立即施行心肺復甦法 (CPR) 進行急救，並盡快送院救治。

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長者容易鯁喉4大食物

香港曾發生多宗進食鯁喉這類致命的意外，以下 4 大類食物長者進食時容易鯁喉，家屬在預備膳食時必須特別留神：

黏性高的食物

這類食物質地軟糯，帶有極強黏性。當長者口水不足或吞嚥乏力時，這類食物極易黏附在口腔、咽喉或食道壁上，一旦誤入氣管，會造成完全阻塞，引致窒息。

常見例子： 湯圓、年糕、麻糬、糯米糍、珍珠奶茶的「珍珠」

圓形、球體或濕滑的食物

這類食物表面光滑，如果不慎原粒滑進喉嚨，其大小和形狀往往剛好完美堵塞住長者的氣道，加上表面濕滑，即使急救也極難將其咳出或推擠出來。

常見例子： 提子、車厘茄、魚蛋、肉丸、小杯裝蒟蒻果凍

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堅硬或過於乾碎的食物

長者牙齒不好或配戴假牙，面對堅硬食物時往往無法徹底咀嚼便吞下；而過於乾旱、鬆散的食物，則容易在長者吸氣時，化作碎屑被吸入氣管，引發嚴重的嗆咳甚至吸入性肺炎。

常見例子： 花生、堅果、硬糖、帶骨肉塊、乾麵包、桃酥或鬆軟的蛋糕

多纖維或難以咬斷的食物

高纖維蔬菜或韌性較強的肉類，如果未被充分咬斷，長者在吞嚥時可能會發生「一半在食道、一半卡在喉嚨」的進退兩難情況，繼而引發嘔吐或窒息。

常見例子： 長菜莖（如芥蘭、菜心）、西芹、金針菇、腐竹、帶筋的肉類、魷魚

長者的咀嚼或吞嚥能力較弱，容易因進食某些食物而哽喉，導致窒息。食物安全中心指出，為減低被食物哽喉的風險，照顧者為長者備餐時，可以將食物切碎、搗碎、烹煮、削掉外皮或除去纖維含量高的部分，改變食物質地。