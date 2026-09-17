偏頭痛硬撐恐中風！59歲男子當感冒突腦梗塞　確診罕見ANCA血管炎

【偏頭痛】當出現突如其來的劇烈頭痛、搏動性抽痛時，許多人第一反應往往是「最近太累了」或「沒睡好」，接着吞下止痛藥便繼續硬撐。然而，最新臨床研究顯示，這種被輕視的慢性偏頭痛，本質上可能不是單純的神經緊張或疲倦，而是腦部神經肽過度釋放引發的「腦血管微發炎」現象。內地一名無慢性病史的59歲男子因持續頭痛一個月、耳鳴及四肢乏力而求醫，結果確診極為罕見、累及中樞神經系統的自體免疫疾病──ANCA相關性血管炎。



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當出現突如其來的劇烈頭痛、搏動性抽痛時，許多人第一反應往往是「最近太累了」或「沒睡好」，接着吞下止痛藥便繼續硬撐。（AI生成圖片）

長期頭痛誤當偏頭痛 59歲男誘發腦梗塞確診罕病

據陝西省人民醫院臨床病例顯示，一名無慢性病史的59歲男子因持續頭痛一個月、耳鳴及四肢乏力求醫，他起初以為只是感冒或一般頭痛，自行服藥後未見好轉，隨後因症狀持續加重才前往醫院求醫。該醫院的神經內二科住院醫師李思表示，起該名患者剛入院時的情景指出：「患者精神狀態和食慾欠佳。儘管肢體乏力尚未嚴重影響日常生活，但持續的頭痛和耳鳴已經明顯干擾了他的正常作息。」由於患者過往健康狀況良好，突發的複雜症狀顯得十分蹊蹺。

經初步治療後症狀一度緩解，惟入院第7天患者突然出現言語不清、口齒含糊的緊急情況。團隊立刻啟動中風預警，急查腦部磁力共振（DWI擴散加權成像），發現新發腦梗塞。醫療團隊隨後進行抗中性粒細胞胞質抗體（ANCA）等特異性檢測，證實他確診極為罕見、累及中樞神經系統的自體免疫疾病「ANCA相關性血管炎」，經及時調整免疫抑制治療後，患者病情順利穩定並逐漸康復出院。

無慢性病史的59歲男子因持續頭痛一個月、耳鳴及四肢乏力求醫，起初他以為只是感冒或一般頭痛，惟自行服藥卻未見好轉，就醫後確診患上極為罕見、累及中樞神經系統的自體免疫疾病「ANCA相關性血管炎」。（陝西省人民醫院圖片）

三叉神經異常激活 偏頭痛引發「腦血管微發炎」

除了罕見的血管炎外，常見的偏頭痛本質上亦非單純的肌肉緊張。根據世界衛生組織（WHO）的全球健康統計，偏頭痛疾患在導致殘疾失能的疾病負擔中高居全球前列。當人體受到特定誘因刺激時，腦部的三叉神經系統會被異常激活，並釋放降鈣素基因相關肽（CGRP）等致炎物質，導致腦部血管急劇擴張，引發周圍組織的神經性微發炎反應。

偏頭痛並非一般的肌肉緊張性頭痛，而是一種複雜的神經血管疾病。當人體受到特定誘因刺激時，腦部的三叉神經系統會被異常激活，並釋放降鈣素基因相關肽（CGRP）等致炎物質。（AI生成圖片）

帶「視覺先兆」偏頭痛 中風風險高1.8倍

據權威醫學數據庫PubMed Database及PubMed Central (PMC)的多項國際大型臨床研究指出，頻繁發作且帶有閃光、黑影或鋸齒狀線條等「視覺先兆」的偏頭痛患者，其腦血管內皮功能受損風險顯著增加。數據顯示，這類患者未來發生缺血性中風（Ischemic Stroke）的相對風險較一般人高出約1.8倍。若長期忽視並濫用市面上買到的止痛藥，不僅可能引發「藥物過度使用性頭痛（MOH）」，更會使腦血管長期處於反覆發炎與收縮狀態。

無慢性病史的59歲男子因持續頭痛一個月、耳鳴及四肢乏力求醫，起初他以為只是感冒或一般頭痛，惟自行服藥卻未見好轉，就醫後確診患上極為罕見、累及中樞神經系統的自體免疫疾病「ANCA相關性血管炎」。（陝西省人民醫院圖片）

面對頭痛切忌盲目止痛。若頭痛型態突然改變、頻率大幅增加，或伴隨視力障礙、言語不清、單側臉部或肢體麻木等症狀，應立即前往腦科進行腦部影像學檢查。建立專屬的「頭痛日記」，記錄每次發作的誘因與持續時間，才能協助醫生精準診斷並給予適當的血管預防性治療。