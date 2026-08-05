偏頭痛｜長期不吃早餐誘發偏頭痛？專家：4個飲食壞習慣要改掉
撰文：中天新聞網
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偏頭痛困擾許多現代人，除了壓力因素外，日常飲食習慣也可能是關鍵誘因。
台灣食農專家韋恩於社群平台「韋恩的食農生活」分享，日本管理營養師國吉容梨子參考日本神經學會《偏頭痛診療指引2021》，整理出4個極為常見卻容易被忽視的飲食習慣，這些並非罕見地雷，而是許多人每天都在做的事。其中，不吃早餐是首要風險因素。
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1. 不吃早餐
人體經過整晚睡眠可能已空腹7至8小時，腦部主要能量來源為葡萄糖，若不進食早餐導致血糖下降，便成為偏頭痛趁虛而入的機會。國吉容梨子指出，並非必須準備正式早餐，一個飯糰或一杯豆漿等簡單食物即可，關鍵在於避免血糖過度下降。
2. 進食時間不固定
進食時間不固定同樣構成威脅。現代人因加班文化，午餐時間經常從正中午延後至下午3點，假日睡到中午才進食第一餐也相當普遍。血糖長期維持在低點狀態，正是誘發偏頭痛的重要條件之一。
3. 咖啡因戒斷效應
咖啡因戒斷效應也是隱藏的觸發因素。平日習慣飲用3杯咖啡，週末若少喝1杯，就可能引發頭痛。2020年一篇隨機對照試驗已確認此機制，提醒補充水分應仰賴清水而非咖啡。
4. 空腹飲酒
空腹飲酒則同時從多個方向提高風險。空腹狀態下酒精吸收更快，血管擴張更明顯，加上酒精的利尿效應，使得偏頭痛風險大幅攀升。國吉容梨子建議，應酬前應先進食墊胃，飲酒期間應多補充水分，可有效減緩偏頭痛發作。
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