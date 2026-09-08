24歲百萬吃播網紅猝死！暴食催吐致低血鉀心臟驟停　醫生講解危機

網絡平台上那些標榜「狂吃高油高鹽食物卻依然纖瘦」的吃播影片，常讓大眾誤以為創作者擁有天生吃不胖的特殊體質。然而，強行挑戰生理極限的暴飲暴食，配合私下習慣性催吐，背後隱藏着足以奪命的嚴重代謝紊亂與電解質崩潰危機。在內地擁有逾百萬粉絲的24歲吃播網紅「瑩瑩」（本名陳紫怡），疑因長期暴飲暴食後極端催吐，導致體內電解質崩潰，最終誘發嚴重低血鉀症引發心臟驟停而猝死。



25歲球員卡斯度突發心臟驟停猝死 醫生拆解隱性心律不整3主因

擁有逾百萬粉絲的24歲吃播網紅「瑩瑩」，疑因長期暴飲暴食後極端催吐，導致體內電解質崩潰，最終誘發嚴重低鉀血症引發心臟驟停而猝死。（網上圖片）

長期暴食催吐 24歲吃播網紅低鉀猝死

據網易號自媒體「天天熱點見聞」報道，擁有逾百萬粉絲的24歲吃播網紅「瑩瑩」於8月17日突然離世，其父母發布訃聞證實噩耗。瑩瑩早在高中時期便患上嚴重暴食症，為維持身材養成進食後催吐的習慣，自從成為吃播後，她每餐進食量達常人三至四倍，偏好高油高鹽及辛辣食物，並長期於深夜熬夜直播與剪輯影片。雖然瑩瑩外表看起來未見變胖，但實際已出現代謝紊亂與電解質失衡。

內地營養師王興國表示，瑩瑩曾於今年8月中旬發布影片分享住院經歷，自述「反覆吃，鉀流失，住院了」，其血鉀濃度跌至2.3mmol/L。正常人的血鉀濃度應維持在3.5至5.5mmol/L之間，低於3.5mmol/L即屬低血鉀症，2.3mmol/L已屬重度危險水平。而她離世的直接原因正是長期低血鉀引發嚴重心律不整，最終導致心臟驟停。

擁有逾百萬粉絲的24歲吃播網紅「瑩瑩」，疑因長期暴飲暴食後極端催吐，導致體內電解質崩潰，最終誘發嚴重低鉀血症引發心臟驟停而猝死。（網上圖片）

瑩瑩曾於今年8月中旬發布影片分享住院經歷，透露自己超負荷進食及反覆催吐，導致體內鉀質嚴重流失而入住醫院，而她離世的直接原因正是由嚴重低鉀所引發的心臟驟停。（網上圖片）

胃液流失帶走鉀離子 數分鐘內可致心室顫動

長期暴飲暴食疊加催吐或使用瀉藥，會令消化液大量流失。由於胃液含有大量鹽酸和鉀離子，強行催吐會令體內的鉀隨胃液大量排出。「丁香醫生」團隊的臨床資料顯示，鉀離子是維持心肌細胞電活動與肌肉收縮的核心電解質。當血鉀低於重度警戒線時，心肌細胞的興奮性會陷入混亂，極易引發心動過快心室顫動，使心臟瞬間失去泵血能力，幾分鐘內即可能發生心臟驟停，搶救黃金時間極其短暫。

長期暴飲暴食疊加催吐或使用瀉藥，會令消化液大量流失。由於胃液含有大量鹽酸和鉀離子，強行催吐會令體內的鉀隨胃液大量排出。（AI生成圖片）

出現四肢發麻心悸切勿忽視 應即時就醫

不少人盲目追求「吃不胖」體質，卻忽視了代謝紊亂與電解質失調的身體求救信號。若自己或身邊親友長期存在嘔吐、飲食不規律，並出現以下症狀，切勿以為只是普通疲倦，應立即就醫檢查電解質：

1.無預警的嚴重四肢無力、手腳發麻

2.異常心悸、胸悶或心跳不規則

3.頻繁噁心、嘔吐或嚴重腹脹