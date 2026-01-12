心臟健康｜天冷打邊爐藏致命風險？30歲男子食完做錯一步心梗倒地

隨著強烈季候風殺到，香港氣溫顯著轉冷，唔少人都會約埋三五知己一齊「打邊爐」暖暖身。然而，有醫生提醒，這種看似平常的習慣，若忽視了一個細節，隨時可能誘發奪命危機！



台灣心臟內科醫生陳冠任在節目《健康晚點名》上指出，吃火鍋雖能令身體暖和起來，但吃完離開室內時，正正是最危險的時刻。因為從高溫環境進入低溫環境，血管會先擴張再急速收縮，隨時會引發血管痙攣，誘發心肌梗塞。

身體「熱辣辣」最危險？解構奪命原因

（圖片來源：截圖自《健康晚點名》）

許多人以為打邊爐、飲酒後身體發熱，此時便不怕冷風吹。陳冠任指出，這正是最危險的誤會。他分享過往案例指，曾有一名年僅30多歲的男子，在寒流下享用火鍋並飲酒後，步出餐廳時突然胸悶倒地，經送院後證實為急性心肌梗塞。

他解釋，當我們進食滾燙的火鍋湯底或飲酒時，體內的血管會處於擴張狀態，因此身體會感到溫暖甚至發熱。但如果在這時未有穿回足夠衣物便直接步出室外，身體瞬間接觸到冰冷空氣，血管會由擴張狀態急劇收縮。

這種極端的變化，極易引發血管痙攣，甚至導致血管內的斑塊剝離、破裂，進而堵塞血管，誘發急性心肌梗塞。上述案例中的男子，正是在「熱脹冷縮」的瞬間不幸中招。

切勿「死頂」寒冷 出門前必做一動作

陳冠任強調要避免悲劇發生，其實只要一個簡單的動作：「離開室內前，務必先穿好保暖衣物。」

不少人習慣走出餐廳門口覺得冷才穿外套，這時血管可能已經承受了第一波衝擊。正確的做法是，在餐廳或室內尚未踏出門口時，就應該先穿上外套、圍巾或戴上帽子，讓身體適應過渡期，避免血管直接承受劇烈溫差的衝擊。

除了胸痛 留意 7 大非典型警號

（圖片來源：截圖自《健康晚點名》）

另外，心肌梗塞發作時，並非所有人都會出現如劇集般「手按胸口劇痛」的畫面。陳冠任又提醒，雖然約七成患者會有典型的胸悶、胸痛、氣喘，但仍有約兩至三成患者會出現「非典型症狀」，很容易被誤以為是其他小毛病導致延誤就醫：

● 頭頸部疼痛： 牙痛、下巴痛、喉嚨痛、頸部緊縮感。



● 軀幹疼痛： 上背痛、肩膀痛。



● 其他症狀： 疼痛延伸至手臂、全身發麻或突然無力。



若在溫差變化大的環境下出現上述不適，應提高警覺，盡快求醫。

提防「奪命瞬間」 冬季猝死的高危時機

除了打邊爐後離開餐廳的一刻，冬季日常生活中，亦藏著另外兩個容易因溫差誘發心血管意外的「高危時刻」：

● 清晨起床時： 從溫暖的被窩起身，接觸到冷空氣的瞬間。建議起床前先在被窩活動手腳，並在床邊預備外套。



● 洗澡後： 洗完熱水澡擦乾身體，離開浴室接觸冷空氣時。建議在浴室內先穿好衣服再出來，或保持浴室溫暖。



