長壽秘訣｜常去戲院、展覽有助「凍齡」？研究揭文娛活動３大好處

講起養生抗老，大部份人第一時間會諗起食少啲甜、做多啲運動，或者買一堆保健品。但近年醫學界發現，一個人的「真正年齡」未必就是寫在身份證上那個數字，而是取決於身體各個器官退化的速度——也就是所謂的「生理年齡」。



近期發表在國際權威醫學期刊《流行病學與社區健康期刊》（JECH）的一項大型追蹤研究帶來了一個頗為有趣的發現：原來得閒去戲院睇齣戲、逛逛博物館或者欣賞舞台劇，竟然有機會幫身體「凍齡」，甚至令生理年齡比同齡人年輕接近3歲！

生理年齡與實際歲數有出入

生理年齡是指你身體的器官與機能實際老化的程度，而不是指出生到現在的實際年數。

這項由東京科學大學團隊主導的研究，調取了「英國老化縱向研究」（ELSA）中約1,900名50歲或以上長者的長期健康監測數據。

研究團隊並非單純靠問卷「自我感覺」，而是抽血兼實測長者合共10項生理指標，包括血壓、肺活量、握力、步行速度、膽固醇以至血糖指數等，再精密推算出每個人的生理年齡。

結果顯示，在平均實際年齡接近70歲的受訪群體中：

經常參與文娛活動的長者（如經常去戲院、睇展覽、聽音樂會），平均生理年齡只有約 66.9歲。



甚少或完全不參與文娛活動的長者，平均生理年齡則達到 69.9歲。



兩者足足相差了3歲。統計分析更指出，在排除了收入、吸煙習慣及慢性病等背景差異後，文化活動的參與度愈高，生理年齡的減幅就愈顯著。

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出去睇場戲，點解會令器官老得慢？

睇戲或者展覽純屬輕鬆的休閒娛樂，為何會直接反映在肺活量、握力以至心血管指標上？研究團隊與公共衞生學者推測，背後其實有一連串環環相扣的生活效應：

1. 打破「孤獨感」對身體的慢性損耗



長者退休後，社交圈子容易逐漸收窄。醫學界早已證實，孤獨與缺乏社交對身體機能的破壞，甚至不亞於吸煙或肥胖。約朋友入戲院、去文化中心睇表演，本質上就是一種高品質的社交互動。有人傾計、有共同話題，有助抑制體內的壓力荷爾蒙（如皮質醇），間接減輕心血管負擔。

2. 誘發被動活動量



逛一趟M+或故宮文化博物館，隨時不知不覺就行了幾千步；就算只是約人去戲院睇戲，出門搭車、步行，亦迫使長者離開梳化，無形中鍛鍊了下肢肌力與心肺功能，比純粹坐在家中「睇電視」健康得多。

3. 大腦受刺激，減慢神經系統衰退



接觸新鮮的視覺刺激、音樂節奏或戲劇起伏，能激活大腦不同區域的神經連結。心理愉悅感上升，人的精氣神自然轉好，亦更有動力維持規律的起居飲食。

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是藝術令人年輕，還是健康的人才行得開？

當然，研究人員也坦白提出一個現實盲點：究竟是因為睇展覽令人變得年輕？抑或本身手腳靈活、精神飽滿的老友記，才更有閒情逸致出街睇戲？這點在因果關係上確實互為影響。

不過可以肯定的是，「文娛生活」絕對不是有錢有閒者的專利，而是長者維持生活質素的一劑良方。

與其每日對著四幅牆發呆，不如善用長者乘車優惠和各類文化場館的門票津貼，約同老伴或老友：

挑個平日人少的上午，去太空館或M+博物館散散步；



週末買張早場戲飛，睇齣輕鬆小品；



到社區會堂聽一場音樂會或者看一齣粵劇。



養生不一定只有跑步機上的揮汗如雨，偶爾給心靈放個假、為生活注入一點文化養分，隨時就是最輕鬆、舒服的長壽秘訣。

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