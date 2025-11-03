長壽秘訣｜如何預防腦退化？專家教你刺激大腦８個不同區域

在追求健康長壽的路上，「大腦」的健康往往被忽視。隨着年齡增長，許多人擔心腦功能會不可避免地衰退，甚至引發認知障礙症（俗稱腦退化）。然而，日本腦內科權威加藤俊德醫生提出一個令人鼓舞的觀點：大腦功能，即使在六、七十歲後，仍然可以提升！



神經科專科醫生加藤俊德透過長年的臨床診斷發現，一些年過八十的「超級長壽者」（Super Agers）的大腦，其功能與五十多歲人士無異，腦部萎縮程度極低。這證明了「人老腦退」並非定局。

加藤醫生指出，「過去65歲後以維持腦功能現狀為目標的時代已結束，如今已邁入追求進一步提升的時代。」

他解釋，「腦年齡約45至65歲屬『中年期』，75歲前後則進入『邁向老年期的過渡期』。就預防失智症而言，60歲仍處於中年期，還有很多事情可以做；即便75歲，為延緩腦部進入老年期所做的努力也極具價值。」

認識大腦的８個功能區域 日常鍛鍊清單可這樣做！

那麼該如何預防大腦退化？加藤醫生表示，要實現不「退化」的「百歲大腦」，關鍵在於認識並刺激大腦的八個主要功能區域。

我們的日常行為，無論多麼微小，都在影響着大腦的不同區域。通過刻意改變一些生活習慣，我們可以同時刺激多個「腦番地」，建立更強大的神經網絡，有效預防腦功能衰退。

1. 思考區

功能： 大腦的「指揮中心」，負責決策、分析及獲取新知識。



鍛鍊建議： 多嘗試新事物，例如換上與平日風格不同的衣飾；學習最新流行的歌曲並試唱。



2. 情感區

功能： 處理情緒、感性、社交能力。



鍛鍊建議： 管理情緒，養成「不抱怨」及「讚賞自己」的習慣，有助保持冷靜。



3. 溝通區

功能： 負責表達和溝通，將想法清晰傳遞給他人。



鍛鍊建議： 寫電郵或信件，寫作能整理思緒，提升「表達能力」，同時刺激思考和情感區。



4. 運動區

功能： 掌管身體動作，發送指令控制手腳和口部。



鍛鍊建議： 輕量運動，每日散步、打掃房間；切勿因怕麻煩而逃避活動。



5. 聽覺區

功能： 處理透過耳朵接收的語言和聲音資訊。



鍛鍊建議： 多聽收音機，專注於純聲音資訊，能訓練你的想像力，並間接強化記憶區。



6. 視覺區

功能： 彙集和處理眼睛所見、所讀的一切資訊。



鍛鍊建議： 將所見所聞筆錄下來，習慣將風景或重點寫成文字，幫助資訊順暢地傳送至理解區。



7. 理解區

功能： 整合、理解和整理接收到的視覺及聽覺資訊。



鍛鍊建議： 「故意找麻煩」，例如查找資料不要依賴網絡，改為去圖書館；購物多去實體店而不選網購或送貨。



8. 記憶區

功能： 負責記憶及回憶功能。



鍛鍊建議： 翻看舊相簿，有助確認和修正大腦的「時間軸」，預防記憶混亂；懷舊情緒同時刺激情感區。



一舉多得！ 提升腦活力的生活習慣

加藤醫生又指，其實許多日常行動都能同時刺激多個「大腦區域」，達到事半功倍的效果：

1. 朗讀及聆聽收音機

● 大聲朗讀： 大聲唸出報章雜誌的內容，可以同時刺激視覺區、聽覺區和溝通區。



● 收音機 vs. 電視： 聽收音機只接收聲音，迫使大腦運用想像力來補足畫面，比只看電視更能鍛鍊聽覺區和記憶區。



2. 交通時間的迷你訓練

● 預測與重複： 專心聽車廂廣播並在腦中「重複」一次（刺激聽覺、記憶、溝通區）；嘗試預測下一站有多少人會下車（刺激視覺、記憶、理解、思考區）。



3. 整理家居與精神寄託

● 勤打掃房間： 房間雜亂是大腦功能開始衰退的徵兆之一。清潔房間的過程，需要判斷物品的必要性（思考區），記住物品歸位（記憶區），並實際行動（運動區）。



● 音樂助興： 播放喜歡的音樂做家務（刺激情感區，提高動力），同時可設定目標，例如「要在這首歌完結前完成」，還能同時鍛鍊你的運動系統和思維系統。



預防腦退化的秘訣，並非要進行複雜的訓練，而是要「有意識地」將不便、新奇和挑戰融入日常生活。從今天起，多一點點「不方便」，多一點點「不一樣」，你的「百歲大腦」之旅便正式啟程。

