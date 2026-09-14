長壽秘訣｜巴西三姊妹合共316歲破健力士！一文拆解長命百歲秘訣

長命百歲聽起來像遙不可及的祝賀詞，但對巴西一個家庭來說，這只是三姊妹的日常生活。三位加起來足足有 316 歲的親姊妹，早前正式獲《健力士世界紀錄》認證為「全球最長壽的在世三姊妹」。到底她們有什麼保養奇招？當全球科學家急於解開她們身上的長壽基因時，回看這幾位人瑞的起居，答案往往簡單得令人意外。



合共316歲！巴西三姊妹創健力士紀錄

Zulina de Deus Nunes 103 歲，Zoraide de Deus Mota 104 歲 和 Levita de Deus Nunes 109 歲。

這三位住在里約熱內盧的老人家，分別是 109 歲的大姐萊維塔（Levita）、104 歲的二姐佐萊德（Zoraide），以及 103 歲的三妹祖琳娜（Zulina）。

全球長壽研究組織 LongeviQuest 翻查了三人的出生紙、洗禮證明和幾十年前的舊證件，確認各人年齡無誤後，她們正式被載入《健力士世界紀錄》。三姊妹雖然已是人瑞級數，但思路依然清晰，回顧走過的一整個世紀，她們的工作和生活其實與一般街坊無異——大姐做過手工藝和電視台雜務、二姐曾任護士帶大5個孩子、三妹則是全職家庭主婦，拉拔了6個兒女成人。

改變飲食方式就能延長壽命？（按圖看詳細解說👇👇👇）

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人瑞的長生之道 雪櫃都沒有的純粹年代

當被問到長壽秘訣，她們沒有開出一長串昂貴補品清單，反而不約而同提起小時候的日子。

三人在巴西東北部塞爾希培州的農村長大，家中一共8個兄弟姊妹。三妹祖琳娜笑言：「小時候家裏連雪櫃都沒有，所有食物都是即採即食、最天然新鮮的。」

她們的生活習慣，總結起來其實只有幾件簡單事：

自給自足的「真食物」



每日喝的是父親飼養的牛羊新鮮擠出的奶，餐桌上的蔬果全自家後園種植，粟米要親手研磨成粗糧，甚至連魚都是自己在河裏捉的。整整幾十年，她們的生活根本沒有「超加工食品」的位置。

動態的生活節奏



童年在溪流游水、捉魚，長大後各自忙於操持家務、工作，身體每天都在自然活動，從不刻意坐在梳化上虛度光陰。

知足安命的心態



祖琳娜認為長壽的關鍵在於「懂得過生活」；二姐佐萊德則常說：「心境要平靜，別害人，並且為明天留一點打算。」而大姐萊維塔則抱持感恩之心，坦言一生過得充實無憾。

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科學界追訪 奇蹟背後的「長壽基因」

一家人有三位活過百歲，自然引起醫學界高度關注。巴西聖保羅大學主導的「長壽基因計劃」（Projeto DNA Longevo）已將三姊妹列為重點研究對象。

領導研究的遺傳學家指出，一般人活到八、九十歲，環境和生活形態可能佔了很大比重；但當同一家族有多名成員能跨越百歲門檻、且沒有嚴重心血管問題或認知障礙症時，遺傳特徵往往發揮了極強的保護作用。科學團隊正分析她們的 DNA，希望找出能夠保護大腦機能、抵抗血管老化的「防禦性基因」。

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沒有長命基因？普通人也能實踐的4大「健康秘訣」

看到這裏，不少人可能會想：「既然基因佔了這麼大因素，那我們普通人豈不是只能聽天由命？」

事實並非如此。綜合世界衛生組織（WHO）與哈佛公共衛生學院的多項大型健康追蹤研究，長壽基因雖然是先天優勢，但後天的生活方式足以啟動體內的抗衰老機制。三姊妹無意中堅持了一輩子的生活方式，正好符合現代醫學極力提倡的健康生活原則：

1. 回歸「真食物」：減少超加工食品



現代人外賣多、即食麵及微波食品隨處可得。醫學期刊《刺針》（The Lancet）多篇研究已證實，長期攝取高鈉、高精製糖與添加劑的超加工食品，會引發體內慢性發炎，加速細胞衰老。三姊妹「沒有雪櫃」的童年，恰恰避開了人工添加物。多買街市的新鮮蔬菜、未精製穀物，少喝含糖飲品，就是延緩衰老的第一步。

2. 把活動融入日常，不必盲目「苦練」



很多人辦了健身卡卻很少去，反而帶來心理壓力。研究全球長壽區域（Blue Zones）的公共衛生學者發現，長者長壽的秘訣並非每天做劇烈運動，而是保持「低強度、高頻率」的自然身體活動。搭少幾層電梯改行樓梯、飯後散步半小時、做家務或打理盆栽，讓身體維持靈活，效果往往更持久。

3. 建立穩定的家庭與社交安全網



三姊妹晚年子孫滿堂，更重要的是她們住處相鄰，彼此照應。哈佛大學長達85年的「成人發展研究」（Harvard Study of Adult Development）得出過一個明確結論：維持良好的人際關係與社區支持，是預測一個人晚年是否健康快樂的最關鍵指標，其重要性甚至超過財富或名聲。經常與家人朋友傾偈、保持社交連結，能顯著降低抑鬱與認知退化風險。

4. 情緒降溫：慢性壓力是隱形殺手



「心境要平靜，別害人」，這句看似樸實的老話，在醫學上其實很有科學根據。長期處於焦慮、憤怒或急躁狀態，會使體內的「壓力荷爾蒙」（皮質醇）長期偏高，損害血管內皮與免疫系統。學會凡事看開一點、睡前放鬆身心，本身就是極佳的抗氧化處方。

基因我們無法選擇，但三姊妹的一生告訴大家：健康的長壽往往不靠昂貴的科技，而是藏在每天吃進肚子的真材實料、鄰里親人的相聚歡笑，以及一顆隨遇而安的平常心之中。