胃癌早期難察！40歲女胃脹罹四期胃癌已轉移肝　醫揭3大奪命警號

胃癌在香港常見癌症中長期居於前列，根據香港衞生防護中心（CHP）最新公布的健康數據，胃癌在本港致命癌症中高居第六位，許多患者發現時已屬中晚期。胃癌難治背後最大的原因，是其早期症狀極具隱蔽性，例如台灣一名40歲女子平日忙於上班，長期胃不適卻不以為意，直到因胃食道逆流（胃酸倒流）症狀前往求診時，驚揭已確診是第四期胃癌，且已轉移至肝臟。



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胃癌在香港常見癌症中長期位居前列，根據香港衞生防護中心最新公布的健康數據，胃癌在本港致命癌症中高居第六位。（AI生成圖片）

40歲上班族胃癌四期轉移肝臟

據台灣媒體《聯合新聞網》報道，40歲的陳女士是忙碌的上班族，長期在家庭與工作之間奔波，因持續胃部不適及胃酸倒流症狀前往就醫，原以為只是常見的腸胃問題，未料檢查結果竟確診為第四期胃癌，且已轉移至肝臟。

在醫療團隊的建議下，陳女士接受了免疫治療合併化學治療，進行到第6次療程時，腫瘤已顯著縮小約8成至9成，整個療程結束後，影像檢查顯示幾乎已無明顯腫瘤蹤跡。目前她已定期複查超過兩年，病情穩定且未見復發。

高雄長庚醫院血液腫瘤科副教授級主治醫師陳彥豪指出，台灣每年約新增2,000至3,000例胃癌個案。因早期症狀不明顯，約有35%患者確診時已屬第四期晚期。

40歲陳女士因持續胃部不適及胃酸倒流症狀前往就醫，原以為只是常見的腸胃問題，未料檢查結果竟確診第四期胃癌。（AI生成圖片）

幽門螺旋桿菌成首要致病誘因

胃癌的發生是長期多因素共同作用的結果。根據美國國家衛生研究院(PMC / NIH)的研究論文顯示，幽門螺旋桿菌（H. pylori）感染是目前公認導致胃腺癌的首要風險因子。長期感染會引發胃黏膜慢性發炎、萎縮及腸化生，進而大幅提高癌變風險。

除了幽門螺旋桿菌外，高鹽飲食、長期食用醃製或燻製食品、吸煙酗酒，以及有胃癌家族病史，均會顯著提高患病機率。依據香港食物安全中心(CFS)的膳食建議，日常應減少過量高鹽及高硝酸鹽加工食物的攝取，保持均衡飲食以保護胃黏膜屏障。

幽門螺旋桿菌感染是目前公認導致胃腺癌的首要風險因子。長期感染會引發胃黏膜慢性發炎、萎縮及腸化生，進而大幅提高癌變風險。（AI生成圖片）

早期症狀隱蔽 復發風險難料

胃癌最棘手的特點，在於「早期極難察覺，復發風險高」。早期胃癌可能僅表現為上腹部隱痛、飽脹感、打嗝或食慾不振，許多患者自行服用止痛藥或胃藥掩蓋病情，因而延誤最佳治療時機。

當出現明顯的吐血、呈咖啡色的嘔吐物、黑色柏油樣大便、吞嚥困難或不明原因體重驟降時，病情往往已進展至中晚期，即使經過手術切除或化療，體內殘留的微小癌細胞在免疫力下降或特定微環境下，仍有復發或轉移的可能。

早期胃癌可能僅表現為上腹部隱痛、飽脹感、打嗝或食慾不振，許多患者自行服用止痛藥或胃藥掩蓋病情，因而延誤最佳治療時機。（AI生成圖片）

3大就醫警號與養胃預防

若身體出現以下異常，切勿拖延：

１.持續上腹不適：反覆出現胃痛、胃脹或消化不良，經常規胃藥治療超過兩週無效。

２.不明原因體重下降：未刻意減肥卻在短時間內體重明顯減輕，並伴隨食慾不振與精神倦怠。

３.消化道出血跡象：出現黑色柏油樣大便、嘔吐物呈咖啡色或帶血，應立即前往醫院腸胃肝臟科求診或接受檢查。