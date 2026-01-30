免費生物標記檢測計劃惠及晚期胃癌患者 助把握一線治療時機

胃癌是本港第七大常見癌症。由於早期常缺乏明顯或特定症狀，不少患者誤當作一般胃部不適而忽略，導致延誤診治。實際上，許多病例確診時已屬中晚期，而對晚期患者而言，把握一線治療時機尤為關鍵。



近年「精準治療」可按患者的個別病情制定個人化治療方案，有助提升治療成效並改善生活質素。為讓更多患者受惠於新型醫學發展，香港消化道腫瘤學會推出免費 Claudin 18.2 生物標記檢測計劃，協助合適患者及早識別治療方向，把握個人化治療的黃金時機。

香港消化道腫瘤學會會長、臨床腫瘤科專科林嘉安醫生

胃癌位列本港致命癌症第六位

根據醫管局數據，2023年香港共錄得1,284宗胃癌新症，胃癌成為本港第七大常見癌症及第六大致命癌症，導致594人死亡。香港消化道腫瘤學會會長、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安指出，胃癌的形成源於胃部細胞出現異常變化並失控增生，進而形成惡性腫瘤。部分腫瘤發生於食道下端及胃部交界位置，則被稱為「胃食管交界處腺癌」，兩者在症狀表現及治療策略上大致相近。

尤其對於已擴散的晚期胃癌，單靠手術已無法根治，醫生多會考慮採用全身性治療，包括化療、標靶治療及免疫治療，以控制病情。

中大醫學院病理解剖及細胞學系教授杜家輝教授

精準醫學助制定個人化治療方案

隨着醫學發展，近年提倡精準治療，透過分析患者腫瘤的分子特徵，助選擇最有效的治療方案。中大醫學院病理解剖及細胞學系教授杜家輝教授表示，傳統病理分類主要依賴顯微鏡下的細胞形態，但即使外觀相似的腫瘤，內在基因突變可能完全不同，因而限制治療選擇。有見及此，診斷方向逐漸邁向「分子特徵鑑定」，通過分析腫瘤內的基因變化及細胞表面的蛋白標記，更精準掌握腫瘤特性，為患者制定個人化治療方案。

Claudin 18.2成新型生物標記

在胃癌的分子特徵鑑定中，常見生物標記包括HER2、PD-L1以及微衛星不穩定性（MSI）/錯配修復缺陷（dMMR）。杜家輝教授補充，近年醫學界確認Claudin 18.2為胃癌及胃食管交界處腺癌的新型且具潛力的生物標記。臨床上，醫生可透過手術或內窺鏡檢查取得腫瘤組織，並進行免疫組織化學染色（IHC）檢查，以評估腫瘤細胞膜上Claudin 18.2的表達情況。國際指引如歐洲內科腫瘤學會（ESMO）、美國國家癌症資訊網（NCCN）及中國臨床腫瘤學會（CSCO）等均建議對相關患者進行Claudin 18.2生物標記檢測，以協助制定更針對性的治療方案。

確認腫瘤的生物標記後，醫生可配合相應的治療方案。其中，標靶治療可精準針對癌細胞的生長機制，抑制甚至消滅腫瘤，同時減少對正常細胞的損害；亦可與其他治療方式，如化療聯合使用，以進一步提升整體療效。林嘉安醫生及杜家輝教授提醒，每位患者情況各有不同，所有檢測及治療方案均應在與主診醫生充分討論後作出選擇。

免費檢測計劃助患者把握治療時機

為協助患者把握治療時機，香港消化道腫瘤學會推出免費Claudin 18.2生物標記檢測計劃，對象為晚期不可切除或轉移性、HER2陰性的胃癌或胃食管交界處腺癌成年患者。透過檢測，患者可及早識別Claudin 18.2狀況，從而選擇最適合的治療方案。有意參加計劃的患者，建議向主診臨床腫瘤科專科醫生查詢詳情。