醫生年年體檢正常卻因胃癌晚期去世　6類人對應不同防癌篩查重點

「明明年年體檢都正常，怎麼一查就是癌症晚期？」近日，河南省腫瘤醫院超聲介入科主任醫師翟淵鵬分享了一個案例：一位52歲的女醫生，從確診胃癌晚期到離世，僅僅兩個月。



她是醫生，比普通人更懂健康管理，每年堅持體檢，結果年年「正常」。可她偏偏漏掉了一項對篩查胃腸道癌非常重要的檢查。①

今天，我們就結合近期中國最新發布的《成人健康體檢項目推薦指引》認認真真把這種情況說清楚：為什麼年年體檢，還是可能躲不過癌症？到底什麼檢查，才能真正防住癌？

不同人群對應的防癌篩查重點（01製圖）

醫生年年體檢都正常，但是從確診胃癌晚期到離世，僅僅兩個月。日常體檢原來不包括癌症，防癌篩查重點每個人都一樣嗎？

+ 11

年年體檢都「正常」為什麼一發現就是癌症晚期？

河南省腫瘤醫院超聲介入科主任醫師翟淵鵬5月3日在接受河南廣播電視台採訪時介紹，這位52歲的女醫生每年也是參加醫院的體檢，年年體檢也正常。突然有一天胃不舒服，做了個胃鏡，發現胃癌晚期。

她從發現（胃癌）到去世，大約僅僅2個月的時間。這是因為體檢還是沒有全面檢查，如果她在體檢的時候做個胃腸鏡，可能這個胃癌就能早期發現、早期治療。①

其實很多人沒有搞清楚「常規健康體檢≠防癌專項檢查」。大多數人每年參加的單位體檢或公司福利體檢，屬於「常規健康體檢」。它的主要任務是評估心、肝、腎等重要器官的基本功能，以及排查高血壓、糖尿病、高血脂等常見慢性病。這類體檢很有價值，但它從一開始就不是為「早期發現癌症」而設計的。

常規健康體檢很難發現早期癌症，主要有三個原因：

1. 靈敏度不夠，早期信號根本「看不到」

常規體檢中使用的設備，往往無法捕捉到早期癌症的蛛絲馬跡。比如，常規胸片很難發現肺部早期微小結節；普通B超面對早期胃腸道等消化道病變，幾乎等同於「看不到」。

2. 缺乏針對性，沒有目標如「大海撈針」

很多人以為抽血查個「腫瘤標誌物」就能知道有沒有癌。腫瘤標誌物，比如癌胚抗原、CA19-9等，雖然有參考價值，但單獨用於篩查時，假陽性（沒癌卻指標高）和假陰性（有癌卻指標正常）率都不低。換句話說，指標正常不代表沒癌，指標升高也不等於就是癌。②

3. 存在着盲區，恰恰漏掉高發的「部位」

常規體檢通常不包括食管、胃、結直腸的內鏡檢查。而恰恰是這些地方，長期位居中國高發癌症排行榜前列。以胃癌為例，早期胃癌幾乎沒有症狀，等到出現胃痛、消瘦、黑便時，往往已經是中晚期。

防癌關鍵是「選對檢查」，國家把檢查重點給你劃好了

一說起防癌檢查，很多人會走兩個極端：要麼花大幾千塊做個「全套防癌套餐」，不該查的查了一堆；要麼不知道查什麼，等出現明顯不適已是晚期。③

2025年11月，中國衛生健康委發布了《成人健康體檢項目推薦指引（2025年版）》。這份「國家級」指南，針對目前中國高發癌症，給出了非常清晰的篩查方法和建議。④

這些項目不是越貴越先進，而是經過大量臨牀驗證、最適合用於早期篩查的「金標準」。總之記住一句話：找對檢查方法，把錢花在刀刃上。

不同人群防癌篩查重點也不同

不同年齡、性別、家族史的人群，篩查的重點和頻率都應該有所區別：

1. 40歲以下人群

如果沒有癌症家族史，也沒有任何不適症狀，可以每2-3年做一次基礎篩查。重點關注肺部和消化道。這個年齡段整體癌症風險相對較低，但絕對不建議完全不做任何檢查。

2. 40-60歲人群

這是癌症相對高發的年齡段，建議每年篩查一次。在肺部低劑量CT和胃腸鏡的基礎上：男性可以增加前列腺相關檢查；女性需要定期做乳腺和宮頸檢查。

3. 60歲以上人群

隨着年齡增長，身體機能下降，癌症風險進一步升高。篩查頻率可以適當提高，同時要關注卵巢癌、胰腺癌等老年相對高發的癌種，可以結合腫瘤標誌物檢測進行更全面的排查。

4. 男性重點防範

主要是肺癌、胃癌、肝癌、前列腺癌等。

5. 女性重點防範

包括乳腺癌、宮頸癌、卵巢癌，建議每年1次乳腺超聲或鉬靶，每3-5年做1次宮頸癌篩查。

6. 有家族史人群

如果直系親屬（父母、兄弟姐妹、子女）患過胃癌、乳腺癌、結直腸癌等，建議比親屬發病年齡提前5-10年啟動相關篩查。比如，有胃癌家族史的人，可以從35歲起，每1-2年做一次胃腸鏡。③

寫在最後

一份看似「全部正常」的體檢報告，如果查錯了項目，給人的可能只是一種虛假的安全感。而一次真正有效的防癌篩查，不一定要「很貴」，但一定要「很準」。防癌檢查不圖多，只圖對；不求全，只求關鍵。

相關文章：【乳癌】西蘭花綠茶阻腫瘤生長 抗乳癌7食物世衞建議日吃幾多蒜?👇👇👇

+ 16

本文綜合自：

①2026-05-03民生大參考《52歲醫生每年正常體檢卻突然查出胃癌晚期》

②2025-11-14廣東醫科大學附屬醫院健康管理中心《常規體檢不防癌！<2025防癌體檢指南>教你如何精準篩查，避開生命陷阱》

③2026-03-17成都中醫附院 四川省中醫院《科普在線 | 別再「談癌色變」 這份「防癌體檢」錦囊讓你把錢花在刀刃上》

④2025-11-04國家衛生健康委《成人健康體檢項目推薦指引（2025年版）》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

