腸胃健康｜對抗胃癌飲食怎樣吃？養胃減少癌變必攝取6種營養素

許多研究指出，高鹽、鹽漬的食物和加工肉品，會因為高量亞硝酸鹽類而提高胃癌的發生。想對抗或預防胃癌飲食怎麼吃？建議補充優質蛋白質、可溶性膳食纖維、維他命B雜、鐵質、維他命C、植化素等有一定助益。



預防胃癌營養素：優質蛋白質功效、食物、攝取量

胃癌患者攝取足夠熱量和蛋白質，能維持體重與修復力；優質蛋白質可以促進組織修復，提高免疫功能。另外要注意，常進食燒烤食物，會因產生大量多環芳香烴化合物而提高胃癌發生機率。

相關文章：胃癌｜萎縮性胃炎合併1現象患癌機率大增！一文認清胃癌四部曲👇👇👇

+ 6

相關食物：

豆蛋魚肉類：毛豆、黃豆、黑豆、鯖魚、鮪魚、秋刀魚、三文魚、鰻魚、柳葉魚、海鱺魚。



建議每日攝取量：治療前：1.2～1.5g/kg。治療中：1.5～2.0g/Kg。恢復期：1.0～1.2g/Kg。



預防胃癌營養素：膳食纖維功效、食物、攝取量

膳食纖維主要分為：可溶性膳食纖維和不可溶性膳食纖維。要對抗胃癌，多選擇富含可溶性膳食纖維的食物，這類食物能吸附水分，使食物質地變得柔軟，延長胃的排空時間，避免發生「傾食症候群」。

相關食物：

全穀雜糧類：燕麥、薏仁、山藥、蓮藕。

蔬菜類：秋葵、蕈菇類、海帶、絲瓜、木耳、花椰菜、胡蘿蔔。

豆類：皇帝豆、黑豆、花豆。

水果類：蘋果、木瓜、草莓、火龍果、香蕉、柑橘。

堅果與種子類：山粉圓、奇亞籽。



建議每日攝取量：每人總膳食纖維攝取量25～35g/天。



相關文章：胃癌｜三期存活率僅五成愈遲發現愈危險！胃癌四高風險族群要注意👇👇👇

+ 6

預防胃癌營養素：維他命B雜功效、食物、攝取量

患者切除部分胃部後，會因為少了胃液內在因子的分泌，維他命B12的吸收會下降而出現惡性貧血。必須從飲食中同時補充維他命B12和葉酸，維持紅血球DAN的合成，才能促進紅血球的製造與成熟。

相關食物：

乳品類：脫脂奶粉、全脂羊奶。

全穀雜糧類：米胚芽、小麥胚芽。

豆蛋魚肉類：文蛤、豬肝、豬小里肌、雞蛋、豬肉。

蔬菜類：菠菜、韭菜、裙帶菜。

水果類：番石榴、椪柑、木瓜。

堅果油脂類：花生、葵瓜子、開心果。



建議每日攝取量：葉酸（維他命B9）：400～600ug。維他命B12：2.4～2.8ug。



預防胃癌營養素：鐵質功效、食物、攝取量

為了避免胃癌患者出現貧血問題，還需注意鐵的補充。鐵缺乏也會影響維他命B12的吸收，所以飲食中必需同時補充高鐵食物，並加上能幫助鐵吸收的維他命C，才能確保患者可以順利合成紅血球，維持攜帶養分與氧氣的功效。

相關食物：

乳品類：強化奶。

全穀雜糧類：紅藜麥、米豆、花豆。

豆蛋魚肉類：肝臟、豬血、貴妃蚌、牡蠣、九孔、蛋、蝦米、文蛤。

蔬菜類：紫菜、裙帶菜、竹笙、猴頭菇、乾松茸、紅莧菜、紅鳳菜。

水果類：無花果乾、黑棗、芒果乾、紅棗、葡萄乾。（新鮮水果含量少）

堅果油脂類：黑芝麻、花生、山粉圓、腰果。



建議每日攝取量：成年男性10mg/天，女性15mg/天。



預防胃癌營養素：維他命C功效、食物、攝取量

維他命C不僅能增強免疫系統，還在促進鐵的吸收方面扮演關鍵角色。胃癌患者應確保飲食中富含維他命C的食物，從而確保紅血球能夠順利合成，維持其運輸養分與氧氣的功能。

相關食物：

全穀雜糧類：蓮藕、山藥。

蔬菜類：九層塔、紅辣椒、芥蘭菜、刈菜。

水果類：油柑、番石榴、椪柑、木瓜、文旦。

堅果油脂類：杏仁、栗子。



建議每日攝取量：成年人100mg/天。



容易發生胃癌的五大原因（按圖看清👇👇👇）

+ 9

相關文章：胃癌｜一文認清誘發胃癌5大原因！切勿長期熬夜、睡前吃宵夜

預防胃癌營養素：植化素功效、食物、攝取量

研究發現存在蔬果中的植化素，因其強力抗氧化力，可以清除自由基，抑制幽門桿菌的感染，而起到保護胃黏模的功效。例如「鞣花酸」能抑制消化性潰瘍幽門桿菌活性，保護胃部減少病變；「對香豆酸」可以抓住硝酸鹽，讓醃製品加工肉品的亞硝酸鹽，沒有機會轉為亞硝酸胺，降低致癌機會；「蘿蔔硫素」則能有效抑制幽門桿菌，降低胃潰瘍機會，保護胃部減少癌變。

相關食物：

鞣花酸：蔓越莓、士多啤梨、覆盆子。：

對香豆酸：青椒、胡蘿蔔、番茄、士多啤梨、鳳梨、大蒜。

蘿蔔硫素：西蘭花、芥蘭菜、椰菜、白菜、蕪菁。



建議每日攝取量：尚無建議量。



Tip：秋葵爆黏養胃！這樣切避免黏液流失

黏黏滑滑的秋葵，含豐富可溶性膳食纖維，有助腸胃蠕動。農業部表示，秋葵料理前可先保留蒂頭，再以流動清水洗去表面細毛，或以削皮刀將蒂頭去皮後再料理，可避免黏液流失。若為整根汆燙，建議1～2分鐘後即可撈出，再放入冰水冰鎮保留口感。

延伸閲讀：

胃癌／胃癌需進行哪些檢查？胃癌可以根治嗎？最新治療方法大公開

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」