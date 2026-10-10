打邊爐後腹痛吃胃藥無效？48歲女驚揭急性膽囊炎！ 附症狀與預防

每次打邊爐或吃炸雞等高油大餐後，上腹部就湧起一股隱隱作痛的灼熱感與悶脹感？許多人第一時間習慣伸手拿胃藥吞下，但吃了一整盒卻絲毫沒有好轉，過了大半天後，甚至連右邊肩膀和右側肩胛骨下方背部都開始劇烈痠痛。小心這根本不是普通胃病或胃酸倒流，而是膽囊內的結石正引發急性發炎與膽絞痛發出的健康警告。



女子不吃早餐+午餐吃重油食品 驚患膽囊炎+膽結石 醫生拆解成因

每次吃完高油大餐後，上腹部就湧起一股隱隱作痛的灼熱感與悶脹感，這不是普通胃病或胃酸倒流，而是膽囊內的結石正引發急性發炎與膽絞痛發出的健康警告。（AI生成圖片）

48歲女腹痛嘔吐竟是「膽發炎」

據台灣媒體《中天新聞網》報道，當地一名48歲女性日前因右上腹持續疼痛，合併噁心、嘔吐等症狀，自行服用胃藥後未見改善，甚至半夜痛到無法入睡，隨後到衛生福利部桃園醫院求診。患者經抽血及腹部超聲波檢查後，確診為急性膽囊炎，隨即住院接受手術，術後恢復良好順利出院。

該名患者表示，起初是在吃完油膩食物後感到腹部悶痛，原以為只是一般腸胃不適，未料疼痛逐漸加劇，後來連呼吸、翻身都會牽動疼痛，才察覺情況不單純。所幸及早就醫，避免膽囊發炎持續惡化，進而引發更嚴重的感染。

台灣一名48歲女性日前因右上腹持續疼痛，合併噁心、嘔吐等症狀，經抽血及腹部超聲波檢查後確診為急性膽囊炎。（AI生成圖片）

衛生福利部桃園醫院醫生許嘉宏指出，許多人面對腹痛時，常認為忍一下或服藥即可緩解，但若疼痛持續數小時，尤其集中於右上腹，並合併發燒、噁心嘔吐、食慾下降等症狀，部分患者還會出現右肩痠痛或背痛，應儘快就醫檢查。

拆解牽涉痛機制：腹部劇痛為何會傳到右肩？

當結石堵住膽囊出口，膽囊為了排出膽汁會強烈收縮，引發膽絞痛。這種痛覺非常特別。根據梅奧診所（Mayo Clinic）的膽結石健康資訊顯示，膽結石發作時常見症狀包括右上腹突發劇痛，並經常向右肩或兩側肩胛骨之間的背部擴散。

由於膽囊的內臟神經傳導路徑與右側肩膀、背部的神經路徑在脊髓重疊，大腦常會產生錯覺，將腹部的劇痛解讀為右肩胛骨下方或背部的疼痛，這在醫學上稱為「牽涉痛（Referred Pain）」。

當結石堵住膽囊出口，膽囊為了排出膽汁會強烈收縮，引發膽絞痛，膽結石發作時常見症狀包括右上腹突發劇痛，並經常向右肩或兩側肩胛骨之間的背部擴散。（AI生成圖片）

急性膽囊炎的病理機制與高風險因子

根據梅奧診所（Mayo Clinic）發布的臨床衛教資料，急性膽囊炎絕非單純的局部發炎，若未能在黃金時間內妥善處置，受阻的膽汁會引發膽囊內部壓力飆升，造成膽囊壁缺血壞死、組織壞疽甚至膽囊破裂，進一步釀成威脅生命的瀰漫性腹膜炎與全身性敗血症。臨床上，醫學界常以「4F法則」歸納高風險族群：即女性（Female）、40歲以上（Forty）、體重偏高（Fat）以及多產或育齡期（Fertile）。

女性體內的雌激素會促使肝臟分泌更多膽固醇進入膽汁，若加上現代人經常節食不吃早餐、午晚餐卻暴飲暴食重油食品，膽囊長期無法規律排空，膽固醇結晶便會在濃縮膽汁中迅速析出，形成如「魚子醬」般密集的微小結石，一旦受到高油大餐刺激強烈收縮，就會直接卡死膽囊管引發急性劇痛。

急性膽囊炎絕非單純的局部發炎，若未能在黃金時間內妥善處置，受阻的膽汁會引發膽囊內部壓力飆升，造成膽囊壁缺血壞死、組織壞疽甚至膽囊破裂，進一步釀成威脅生命的瀰漫性腹膜炎與全身性敗血症。（AI生成圖片）

如何分辨胃痛與膽結石發作？

要分辨到底是胃痛還是膽結石發作，關鍵在於「發生時間」與「痛感位置」：

1.普通胃痛：多與胃酸分泌相關，空腹時容易作痛，服用抗酸劑（胃藥）通常能緩解。

2.膽結石發作：多在吃完高油大餐後1至2小時內爆發，痛感集中在右上腹，並常放射至右肩膀或右背。

普通胃痛空腹時容易作痛，膽結石多在吃完高油大餐後1至2小時內爆發，痛感集中在右上腹，並常放射至右肩膀或右背。（AI生成圖片）

臺大醫院急性膽囊炎護理指南強調，若出現右上腹壓痛（深呼吸時壓痛加重，即Murphy's sign），同時伴隨發燒、畏寒、眼白或皮膚發黃（黃疸）以及茶色尿等症狀，代表膽道可能已遭受感染或阻塞，應立刻就醫，切勿自行服用止痛藥延誤治療。

超聲波精準診斷 預防膽結石3大飲食原則

根據澄清醫院門診健康資訊，腹部超聲波是診斷膽結石最快速且非創傷性的首選工具。若經評估確診為反覆發作的膽絞痛或急性膽囊炎，微創膽囊切除手術是目前醫界公認的根治方式。

預防膽結石復發或減少膽囊負擔，日常飲食管理至關重要：

1.定時定量，避免長時間空腹：規律進食能刺激膽囊適時收縮排出膽汁，避免膽汁長時間瘀積濃縮。

2.控制高脂與高膽固醇食物：減少油炸物、高脂肉類及重油湯底，降低膽汁中膽固醇飽和度。

3.攝取高纖維與充足水分：膳食纖維有助於調節腸道膽酸代謝，保持充足水分能促進整體代謝。

預防膽結石復發或減少膽囊負擔，日常飲食管理至關重要，控制高脂與高膽固醇食物，攝取高纖維與充足水分，保持充足水分能促進整體代謝。（AI生成圖片）

如果突然出現持續性右上腹劇痛伴隨右肩放射痛，應盡快前往醫院急症室或腸胃肝臟科求診，別讓一顆小小的石頭，成了身體裏的定時炸彈。