血癌│20歲男生發燒2周確診急性骨髓性白血病　初似感冒留意3警號

急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia，簡稱AML）是進展快速的血液癌症，若延誤就醫可引發嚴重感染或器官衰竭。由於血癌早期徵兆缺乏特異性，常被誤認為普通感冒或一般貧血，導致不少患者錯過黃金治療期。臨床顯示，由青年學生、上班族至中壯年管理層均有機會患病，台灣一名20歲男生暑假期間反覆發燒長達兩星期且臉色蒼白，求醫後確診急性骨髓性白血病。醫生呼籲若身體不適持續數星期未見改善，應提高警覺盡快求醫。



急性骨髓性白血病（AML）病情發展極快，若延誤就醫可引發嚴重感染或器官衰竭。由於血癌早期徵兆缺乏特異性，常被誤認為普通感冒或一般貧血。（AI生成圖片）

20歲男大學生反覆發燒兩星期確診血癌

據台灣《優活健康網》報道，當地一名平常鮮少感冒的20歲男大學生，於暑假期間反覆發燒長達兩星期且臉色蒼白，由家人陪同求醫後確診急性骨髓性白血病。醫生指出，患者因骨髓病變導致正常白血球不足引發發燒，紅血球減少則導致貧血疲倦；後續基因檢測發現其帶有FLT3基因突變，經化療配合FLT3標靶藥物清除異常癌細胞後，順利接受造血幹細胞移植（骨髓移植）並康復重返校園。

35歲女子骨頭痠痛證實患病

另一名35歲女性在確診前一個月持續感到骨頭痠痛，初期一直被當作關節痛治療，直到抽血檢查發現血液異常，轉介後才證實罹患AML。醫生解釋，骨頭疼痛主因是癌細胞在骨髓腔內大量增生造成壓力，極易被誤診為關節炎。

此外，一名55歲男企業主管在定期身體檢查中發現貧血，雖然日常工作中常有頭暈及容易疲倦等情況，但因工作繁忙選擇隱忍，直到症狀持續兩個月且嚴重影響工作表現，前往醫院深度檢查才確診急性骨髓性白血病。

一名平常鮮少感冒的20歲男大學生，於暑假期間反覆發燒長達兩星期且臉色蒼白，由家人陪同求醫後確診急性骨髓性白血病。（AI生成圖片）

擊退凶險AML 關鍵在FLT3基因檢測

臨床上，急性骨髓性白血病（AML）之所以被稱為發展最迅猛的血液惡性腫瘤之一，關鍵往往在於病患是否攜帶特定的驅動基因突變。據美國權威醫學機構克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic），當骨髓造血幹細胞突變為惡性白血病芽細胞（Myeloid Blasts）時，癌細胞會在骨髓腔內以幾何級數增生並阻礙正常血球生成，引發感染發燒與骨痛。在所有基因突變中，又以「FLT3受體酪胺酸激酶（Tyrosine Kinase）突變」最為凶險，約佔所有初診斷AML病患的三成以上。帶有此突變的患者傳統化療極易耐藥且極易短期復發，若未能獲得精準標靶介入，中位存活期往往難以突破一年。因此，新確診病患及早接受次世代基因定序（NGS）檢測，已成為全球血液專科的黃金標準指引。

急性骨髓性白血病（AML）之所以被稱為發展最迅猛的血液惡性腫瘤之一，關鍵往往在於病患是否攜帶特定的驅動基因突變。（AI生成圖片）

急性骨髓性白血病三大症狀警號

當骨髓造血幹細胞發生病變，正常血球生成受阻且癌細胞異常增生時，臨床上主要呈現以下三大綜合症狀：

1.造血功能衰竭症狀（發燒、蒼白、出血、瘀青）

2.骨髓腔壓力與骨骼症狀（骨骼及關節疼痛）

3.全身性與器官浸潤症狀（體重驟降、牙齦腫脹、肝脾腫大）

白血病臨床上主要呈現造血功能衰竭、骨髓腔壓力與骨骼疼痛、全身性與器官浸潤症狀三大綜合表現。（AI生成圖片）

預防白血病與環境風險管控

根據國際癌症研究機構（IARC）及世界衛生組織（WHO）預防癌症指引研究，避開明確的環境危險因素可有效降低罹患血癌的風險：

1.避免高劑量電離輻射：電離輻射（Ionizing Radiation）是明確導致基因突變、增加白血病風險的危險因素，相關職業人員必須做好嚴格防護。

2.遠離苯及甲醛等有害溶劑：長期接觸苯等化學溶劑會增加造血幹細胞病變風險。此外，甲醛屬一級致癌物，新家具與室內裝修建材常會釋放甲醛，入住或裝修後應保持室內良好通風。

3.戒煙及定期進行血液檢查：香煙煙霧含有多種致癌物質，戒煙能顯著降低多種癌症風險。日常應保持定期身體檢查習慣，若驗血發現血球數值異常，應盡快至血液腫瘤科作進一步檢查。