血癌｜不良習慣逼細胞變壞致白血病？5習慣預防細胞癌變
撰文：Heho健康
出版：更新：
名人突然得了白血病總讓人跟著關注癌症風險。血癌發病又快又急，預兆不明顯，就這樣打亂人們生活的規劃。
而其實白血病並不是真的「突如其來」，有時可能是身體早已默默累積風險的結果。清潔劑味、偶爾抽煙、加工食品、熬夜與壓力等習慣，長年累積下來，可能讓體內細胞慢慢走錯方向。
白血病患者會有什麼症狀呢？治癒機率又有幾高呢？（按圖👇👇👇）：
+26
相關文章：黃日華太太梁潔華血癌離世 白血病預防3貼士無故瘀易出血要就診
白血病初期症狀
白血病初期症狀常被誤認為是小毛病，事實上，身體已透過各種方式在發出求救訊號，這些看似不相關的症狀，其實都可能是白血病早期警訊。
- 爬樓梯就喘、容易疲倦
- 莫名瘀青、牙齦出血
- 經常感冒、感染難癒
- 體重突然下降
- 骨頭酸痛
相關文章：癌症｜彩椒洋葱七色蔬果強化心血管 防癌5招仲食呢樣小心食道癌👇👇👇
+7
從生活習慣著手，打造好環境
身體就像一塊土壤，若長期積水發霉，雜草自然叢生。癌症並不是突然發生，而是身體漸漸變成它們喜歡、能繁殖的環境。年齡增長讓細胞在分裂過程中出錯的機率提高，若再加上慢性發炎、糖尿病、心血管疾病、長期失眠與心理壓力，等於為癌細胞營造一個溫床。
- 抗發炎飲食：如採取地中海飲食、低糖、高纖飲食
- 每週3次運動：快走、腳踏車等有氧運動
- 調節情緒壓力：冥想、寫日記
- 充足的睡眠：每晚睡滿7小時
- 減少毒素暴露：避免吸入清潔劑、油煙、油漆等環境毒素
血癌｜沈玉琳確診患白血病！醫生揭細胞突變真相、5大預防措施癌症｜無緣無故出現不明瘀青？可能患血癌或肝脾出了事！喉嚨痛｜伴高燒頸腫恐感染併發血癌 5招紓緩喉痛飲鹽水有冇效？胃酸倒流｜蘇打綠馨儀失聲竟是「胃酸」惹禍？營養師教這樣吃紓緩阿茲海默症｜女性失智風險高於男性？Omega-3缺乏成為關鍵因素補充維他命D能否降低重症？研究揭維他命D與COVID-19住院風險有關
延伸閱讀：
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」