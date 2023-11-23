白血病｜長者異常衰老恐患癌症？慢性淋巴球性白血病常見7大症狀
撰文：Heho健康
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許多人可能過於習慣於認為隨著歲月增長，身體功能必然會逐漸衰退。然而，「衰弱」並非與年長者刻板地相關聯，我們不應該將衰弱視為理所當然的現象。事實上，異常的衰老可能正是某些症狀不明顯的癌症或疾病所導致的結果。
近年來，70歲左右的慢性淋巴球性白血病（CLL）的患者人數明顯增加，而這個導致長者異常衰弱的原因之一也不容忽視。CLL屬於一種惡性淋巴腫瘤，特徵為淋巴細胞癌化與異常增生。因為這種癌症早期的症狀不明顯或不具特異性，許多病人是因為做健檢時意外發現白血球過高，或是因為淋巴結腫大而求診。
慢性淋巴球性白血病常見的七大症狀（按圖看清👇👇👇）
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1. 不明原因的體重減低（半年內下降一成以上）
2. 不明原因的反覆發燒
3. 夜間盜汗（流汗到要換衣服），這主要是因為癌細胞異常增生、人體身體代謝率增加消耗熱量
4. 淋巴結腫脹
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5. 全身倦怠
6. 食慾不振
7. 全身乏力
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