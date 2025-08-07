血癌｜沈玉琳確診患白血病！醫生揭細胞突變真相、5大預防措施

台灣知名主持人沈玉琳於7月29日因疑似暴發性肝炎緊急入住台灣三軍總醫院加護病房，經過9天的住院檢查後，6日透過Facebook證實確診罹患白血病（血癌）。醫生指出，此類疾病往往源於日常生活中的不良習慣長期累積所致。



台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫生在Facebook發文指出，白血病的發生並非突發事件，而是長期累積的結果。他解釋，一些看似平常的生活習慣，如接觸清潔劑、偶爾抽煙、食用加工食品、長期熬夜工作等行為，都可能導致體內細胞逐漸產生病變。

張家銘解釋白血病的形成機制：「白血球原本是人體的保護者，負責對抗外來病毒和細菌，但當造血幹細胞發生突變時，這些細胞可能『變節』，轉變成無法控制的癌細胞。」他特別提到，這種突變現象在年長者或長期處於發炎狀態的人群中較為常見，可能形成「不明影響的株落造血」（CHIP）現象。

關於CHIP現象，張家銘表示：「CHIP本身並非癌症，而是血液中造血幹細胞出現特定突變，導致某一族群血球細胞『搶佔主導權』，形成異常擴增趨勢。這些CHIP細胞雖然當下可能沒有明顯症狀，但累積更多突變後，可能演變成急性骨髓白血病（AML）。」

針對白血病的早期警訊，張家銘提醒民眾要留意幾個重要徵兆：容易疲倦、爬樓梯喘、莫名瘀青、牙齦出血、反覆感冒或感染難愈、體重驟降、骨頭痠痛等。他解釋，這是因為白血球、紅血球、血小板都源自同一批造血幹細胞，一旦系統出現問題，就會導致免疫力下降、貧血與凝血功能異常。

張家銘強調，白血病並非單一疾病，而是一群疾病的總稱。他表示：「每個AML患者背後都有不同的突變基因在操控，因此現代治療已進入精準醫療時代，需要透過分子檢測來了解病因。」

為預防血癌風險，張家銘建議民眾採取五大預防措施：實行地中海飲食等抗發炎飲食、每周進行三次有氧運動、維持情緒穩定、確保每晚七小時充足睡眠，以及減少接觸環境毒素。

