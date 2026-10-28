29歲女凌晨食宵夜劇烈胸痛確診急性心梗　一成患者完全「零徵狀」

心肌梗塞早已不再是傳統觀念中的「老年病」，國際臨床統計顯示，45歲以下人群的青年急性心肌梗塞發病率高達2%至10%，而55歲以下的患者更佔整體心肌梗塞總人數達23%。內地長沙一名年僅29歲的女子，早前與朋友吃宵夜至凌晨，突發劇烈胸痛、冒冷汗，送院後確診為急性前間壁ST段抬高型心肌梗塞，幸施救及時保住性命。



不少年輕人因長期熬夜、吸煙及飲食油膩，導致血管內皮早衰並累積不穩定的「軟斑塊」，一旦受到暴飲暴食或極度疲勞等誘因刺激，斑塊破裂形成血栓，隨時引發猝死危機。



國際臨床統計顯示，45歲以下人群的青年急性心肌梗塞發病率高達2%至10%，而55歲以下的患者更佔整體心肌梗塞總人數達23%。（AI生成圖片）

29歲女常吃宵夜吸煙突發急性心肌梗塞

據內地媒體《長沙晚報》報道，長沙市第一醫院（中南大學湘雅醫學院附屬長沙醫院）心血管內科二病區，近日成功搶救因急性心肌梗塞入院的女病人。事發當晚，29歲的劉小姐與朋友聚會吃宵夜直到凌晨，其間突發胸痛不適並冒冷汗，被緊急送往該院急救。醫生進行檢查後，診斷其為急性前間壁ST段抬高型心肌梗塞，隨即緊急進行心臟支架植入手術，最終成功保住病人生命。

醫生隨後查詢病史，劉小姐稱平時有吃宵夜、熬夜及吸煙等生活習慣，入院時的體檢結果顯示，她同時存在高脂血症、高血壓及體重指標（BMI）超標的問題。長沙市第一醫院心血管內科二病區主任、主任醫師祁珩解釋，年輕人即使沒有長期高血壓病史或陳舊性動脈硬化也會突發心梗，核心原因在於「血管內皮損傷」與不穩定的「軟斑塊」。

病人劉小姐稱平時有吃宵夜、熬夜及吸煙等生活習慣，入院時的體檢結果顯示，她同時存在高脂血症、高血壓及身體質量指數（BMI）超標的問題。（AI生成圖片）

醫學證實：深夜宵夜增心梗風險

根據美國心臟病學會雜誌（JACC）關於脆弱斑塊（Vulnerable Plaque）的研究指出，青年患者血管壁常沉積外覆薄纖維帽的脂質軟斑塊，極易在血流剪切力（Shear Stress）突增下破裂形成急性血栓；而歐洲心臟學會（ESC）期刊文獻亦證實，深夜進食宵夜會顯著破壞血管內皮功能並倍增心肌梗塞惡化風險。臨床病理顯示，深夜高脂飲食令血脂黏稠度驟增，疊加熬夜導致交感神經亢奮、血壓驟升，最終誘發斑塊撕裂與血管急性閉塞。

深夜進食宵夜會顯著破壞血管內皮功能並倍增心肌梗塞惡化風險，深夜高脂飲食令血脂黏稠度驟增，疊加熬夜導致交感神經亢奮最終誘發斑塊撕裂與血管急性閉塞。（AI生成圖片）

香港衞生防護中心提醒：一成患者完全無症狀

根據香港衞生署衞生防護中心及長者健康服務指引，心肌梗塞發作時常見的典型與不典型症狀包括：

1.胸部壓迫感與劇痛：出現壓迫性心絞痛或胸前劇痛，痛楚或會擴散至手臂、肩膀、頸部或下顎；心臟病發時，心絞痛程度會加劇且時間延長。

2.呼吸急促與冒冷汗：出現氣促，並伴隨大量出汗。

3.神經與消化道不適：出現頭暈、反胃、嘔吐、胸口翳悶，甚至昏迷。

4.其他系統與併發徵狀：出現心律不齊、四肢無力；若併發心臟衰竭更會出現雙腳水腫。此外，約10%患者發病時完全沒有任何症狀。

心肌梗塞症狀包括胸部壓迫感與劇痛、呼吸急促與冒冷汗、神經與消化道不適、心律不齊、四肢無力等症狀（AI生成圖片）

預防勝於治療。專家提醒，年輕不是健康的護身符，日常應拒絕長期熬夜、每晚儘量於23時前入睡，同時及時調節情緒壓力，並實踐戒煙限酒、少吃油膩外賣與堅持運動等健康原則。一旦出現持續胸痛、胸悶、大汗或呼吸困難，必須立即撥打求救電話及時就醫，切勿因硬扛而錯過黃金救治時間。