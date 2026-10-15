韓國25歲網紅跑手半馬猝逝 距終點500米倒地 醫生教5大跑步貼士

韓國長跑界傳來令人惋惜的噩耗。年僅25歲的知名韓國跑步網紅柳智媛（유지원），於本月11日出戰「2026 SEOUL RACE」半馬拉松賽事時，在距離終點僅剩約500米處突然失去意識倒地，經送院搶救後不幸不治。柳智媛生前不僅是一名出色的跑手，更是韓國頂尖學府韓國科學技術院（KAIST）的研究生，其「學霸」身分曝光後，令一眾網民及跑友倍感心痛。



距終點僅500米暈倒 送院搶救不治

綜合韓國傳媒報道，柳智媛於11日早上參加首爾半馬賽事，表現一直非常出色，當時正處於女子組第二名的位置。然而，在早上8時49分左右，當她跑至約20.6公里、距離終點只差約497米時，突然失去意識倒地。現場的工作人員及救護員見狀，立即為她進行心肺復甦法（CPR）急救，並緊急送往醫院搶救，可惜最終仍回天乏術。

賽事籌委會於12日發表訃聞，證實柳智媛在比賽途中不幸離世，並向其家屬致以深切哀悼。籌委會表示，將會就事件經過作進一步檢討及跟進。目前，相關部門尚未公布其確切死因，外界正密切關注後續的調查結果。

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接觸長跑僅數年 屢創佳績全馬達「Sub-3」

據悉，柳智媛自2022年起開始接觸長跑運動，短短數年間已展現出驚人的天賦與實力。她不單曾在群山新萬金馬拉松的10公里賽事中勇奪女子組冠軍，更成功挑戰全馬「Sub-3」（即3小時內完成全馬賽事）的目標，其個人最佳成績為2小時56分32秒。

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頂尖學府AI研究生 兼顧科研與高強度訓練

除了在運動場上屢創佳績，柳智媛在學業上亦成就斐然。她是KAIST（韓國科學技術院）的研究生，專攻人工智能（AI）半導體研究。她生前曾透露自己的日常作息：每天早上9時便會進入實驗室，一直工作至晚上8時，隨後再進行約兩小時的長跑訓練，訓練完結後甚至會折返實驗室繼續做研究。如此勤奮拼搏的精神，令不少人為之敬佩。

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網民湧入平台悼念 奧運金牌得主籲量力而為

柳智媛驟逝的消息傳出後，大批粉絲及跑友紛紛湧入其社交平台留言悼念。不少網民感嘆她年紀輕輕便在學術與體壇雙線發展且表現卓越，如今卻英年早逝，令人痛心；亦有粉絲留言祝願：「在天堂繼續幸福地奔跑吧！」

韓國奧運馬拉松金牌得主黃永祚最近亦透過YouTube影片作出呼籲。他提醒各位跑友在參加長距離賽事時，必須時刻留意身體發出的警號，切勿為了盲目追求個人最佳成績而勉強突破身體極限，以免釀成無可挽回的意外。

為何近半猝死發生於「終點前最後衝刺」？

許多人誤以為長跑猝死多發生在體力透支的中段，但根據著名醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）針對千萬名馬拉松及半馬跑手進行的「RACER」研究，以及近期刊登於 JAMA Network的長跑心臟驟停大型回溯研究顯示：長距離賽事的心臟驟停個案中，高達近 50% 集中發生在比賽最後 1 至 2 公里處，或是衝過終點線後的瞬間。

Frontiers in Cardiovascular Medicine 最新運動醫學回顧研究進一步剖析，跑手在接近終點時，大腦往往因渴望破紀錄（PB）或完賽而催生強烈的「勝負慾」，促使交感神經過度興奮，體內兒茶酚胺（Catecholamines）短時間內爆發式飆升。此時身體已經歷數小時的高強度消耗，伴隨嚴重脫水、電解質失衡及核心體溫過熱，心肌細胞處於極度敏感脆弱的狀態，最終觸發致死性「心室顫動」（Ventricular Fibrillation, VF），使心臟瞬間失去泵血功能。

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運動猝死的「35歲年齡病理分水嶺」

心臟專科醫學界公認，運動性心臟猝死（SCD）存在明顯的年齡病理分水嶺：

35 歲以下年輕族群：致命主因多為「先天性或遺傳性結構心臟病」。包括肥厚型心肌病（Hypertrophic Cardiomyopathy, HCM）、先天性冠狀動脈畸形或長QT綜合症等離子通道病變。此類跑手平時體能優異，常規身體檢查難以察覺，往往在極限負荷下才首度引爆致命危機。

35 歲以上中壯年族群：超過 80% 的猝死導火線為「隱性動脈粥樣硬化冠心病（CAD）」。長時間高強度劇烈運動導致血管內皮剪切力驟增，引發動脈粥樣斑塊急性破裂，迅速形成血栓堵塞冠狀動脈，誘發急性心肌梗塞。

運動中如何察覺自己開始嚴重脫水或電解質失衡？

進行劇烈運動時，若身體出現嚴重脫水或電解質失衡，會發出以下明顯的危險警號：

極度口渴： 感到極度口乾舌燥，甚至乾涸至需要不斷伸出舌頭舔嘴唇來保持濕潤。



頭暈目眩： 開始感到頭重腳輕、腳步虛浮，甚至出現強烈的暈眩或天旋地轉的感覺。



心悸不適： 明顯感覺到心跳異常急速或強烈，猶如心臟重擊胸口的感覺。



這些症狀是身體發出的求救信號，提醒你必須立即暫停運動、到一旁休息並補充水分與電解質。若為了追求成績而「死撐」，忽略這些身體警號繼續勉強運動，極容易誘發心律不正，嚴重者甚至會導致心臟驟停及猝死。

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跑步四大禁忌你要知

禁忌一：感冒、發燒或病毒感染後強行練跑

醫學機理：柯薩奇病毒、流行性感冒病毒或新冠病毒極易侵犯心肌，引發「隱匿性心肌炎」。在心肌發炎狀態下劇烈運動，死亡率呈幾何級倍增。

禁忌二：嚴重熬夜、長期高壓疲勞下進行高強度訓練

醫學機理：睡眠剝奪會造成自主神經系統嚴重失調，皮質醇與血壓顯著上升，極易在跑步時引發惡性心律不正。

禁忌三：酒後、大量飲用高濃度咖啡因或能量飲料後長跑

醫學機理：酒精抑制心肌收縮並加劇脫水；過量咖啡因則會強烈刺激交感神經，大幅提高心室早搏及房顫風險。

禁忌四：盲目跟隨配速死頂，無視身體求救信號

當賽事進行中出現以下4大紅線症狀時，必須立即放慢腳步並尋求醫療支援：

．胸口中央出現壓迫感、燒灼感或向左肩、下頜放射性疼痛；

．無法解釋的嚴重頭暈、眼前發黑或視野收窄；

．心跳節律極端紊亂、胸膛如鼓槌亂撞或突發性氣促；

．身體冰涼、異常冒冷汗伴隨噁心嘔吐。

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醫生教你5大安全跑步守則

要安全完賽、避免悲劇發生，台灣醫生黃軒提醒跑手應謹記以下五大守則：

1. 賽前進行全面身體檢查

若家族有心臟病史或具備其他高危因素，參賽前務必尋求醫生的專業評估，確保心血管健康狀況足以應付高強度的劇烈運動。

根據發表於權威期刊《中國循環雜誌》的《運動相關心血管事件風險的評估與監測中國專家共識》指出，高強度劇烈運動顯著提升了惡性心律不正及急性心肌梗塞的發生風險。凡是準備開始規律運動、提升運動等級，或是具備高血壓及心血管家族病史的人士，在開展高強度耐力運動前，強烈建議進行三步危險分層篩查：包括基礎心電圖、心臟超聲波檢查，以及能同時評估心肌缺血與心肺耐力的心肺運動試驗。這能及早揪出隱匿性的肥厚型心肌病或冠狀動脈畸形，防範未然。

2. 循序漸進的系統化訓練

參賽前必須累積足夠的里數與訓練量，以強化心肺功能。這不僅是基本常識，更是為了讓你摸清自己心肺耐力的底線，清楚知道自己的安全配速與極限距離。

3. 嚴格管控賽前飲食

比賽前數天應盡量清淡，避免高脂、高糖及高鈉食物；比賽前夕及當天，更應絕對避免飲用含酒精或高咖啡因的飲品，以免加重心臟負擔。合適的營養配搭是安全完賽的基礎。

4. 及時補充水分與電解質

比賽期間必須定時、適量地補水及補充電解質，嚴防身體脫水或電解質失衡，以免誘發致命的心律不正，甚至導致猝死。

5. 量力而為與適時休息

跑手應充分了解自己的體能極限。比賽期間切忌盲目硬撐或為了追趕成績而透支體力；若感到不適，應立即減速、轉為步行或停下休息，避免過度疲勞導致心臟負荷超載。

柳智媛以無比的毅力在學術與跑道上雙線奮鬥，其拼搏精神固然令人敬佩，但這宗悲劇也提醒大眾，長跑絕非僅靠意志力就能駕馭的運動。近年越來越多市民熱衷參與各類長距離賽事，許多人往往被追求「PB」（個人最佳成績）的勝負慾蒙蔽，甚至將「死撐到底」誤認為堅毅的表現，從而忽視了身體發出的致命警號。要避免同類悲劇發生，跑手必須建立科學化的訓練觀念與及時棄賽的危機意識。