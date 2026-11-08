空肚飲無糖咖啡能減肥控糖？英國研究警告：恐使早餐後血糖暴增

清晨睜開眼先喝一杯無糖黑咖啡，是不少上班族用來消水腫、提神甚至抑制食慾的指定「儀式」。許多人深信黑咖啡極低熱量（每杯僅約2至5千卡）又能促進代謝，是維持身材與控制血糖的熱門選擇。然而，一項發表於英國權威學術期刊的臨床對照研究卻拋出警告：若在睡眠受干擾後未進食直接灌入濃黑咖啡，會嚴重干擾人體的葡萄糖耐受度，導致當天第一餐後的血糖數值出現不健康的劇烈飆升。



清晨睜開眼先喝一杯無糖黑咖啡，是不少上班族用來消水腫、提神甚至抑制食慾的每日儀式。（AI生成圖片）

晨起空腹第一杯咖啡 早餐後血糖飆升50%

英國巴斯大學（University of Bath）「營養、運動與代謝中心」的研究團隊安排受試者在夜間睡眠中斷後，分為「起床先喝黑咖啡再吃早餐」與「先吃早餐再喝咖啡」兩組進行對照實驗，研究結果於《英國營養學雜誌》（British Journal of Nutrition）發表，顯示空腹喝咖啡的受試者在吃下含碳水化合物的早餐後，血糖反應（增量曲線下面積 iAUC）比未喝咖啡直接吃早餐者高出整整50%。

巴斯大學官方發布的研究聲明指出，夜間睡眠中斷本身並不會直接惡化身體對早餐的葡萄糖代謝能力，但若在睡眠不足後直接以濃黑咖啡開啟一天，咖啡因反而會對代謝控制產生顯著負面影響。

空腹喝咖啡的受試者在吃下含碳水化合物的早餐後，血糖反應（增量曲線下面積 iAUC）比未喝咖啡直接吃早餐者高出整整50%。（AI生成圖片）

刺激壓力荷爾蒙 降低胰島素敏感度

無糖黑咖啡本身不含熱量與糖分，為何會引發升糖反應？人類剛起床時，體內的壓力荷爾蒙（皮質醇）本就處於分泌高峰期。此時注入高劑量咖啡因，會促使肝臟釋放更多儲存的糖分，並暫時降低周邊肌肉細胞對胰島素的敏感度。

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）的說明，約200毫克的咖啡因（相當於1至2杯標準黑咖啡）已足夠讓部分人士的血糖產生劇烈波動。特別是對於糖尿病患者或胰島素阻抗者，這種短期敏感度下降會加劇餐後血糖升高的風險。而在PubMed醫學數據庫收錄的研究中，亦證實了咖啡因對餐後葡萄糖代謝（postprandial glucose metabolism）的急性抑制作用。

200毫克的咖啡因已足夠讓部分人士的血糖產生劇烈波動。特別是對於糖尿病患者或胰島素阻抗者，這種短期敏感度下降會加劇餐後血糖升高的風險。（AI生成圖片）

改變飲用順序 守護心血管與精神

雖然長期流行病學調查證實，咖啡中的綠原酸與多酚類化合物對保護心血管、降低二型糖尿病風險有顯著好處，但「飲用順序」卻決定了它是養生利器還是升糖推手，無須因此放棄喝咖啡的樂趣，只需簡單改變生活習慣：

1.先吃早餐後喝咖啡：先吃完富含蛋白質與膳食纖維的食物墊肚，延緩腸胃吸收速度，再飲用黑咖啡。

2.延後至上午10時：將第一杯咖啡延至起床後1至2小時（即皮質醇自然下降時），就能獲得提神好處，同時避免血糖劇烈波動造成的血管傷害與午後疲倦感。