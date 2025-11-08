服藥禁忌｜愛歎咖啡注意！混合這５類藥物恐生副作用、影響藥效

不少香港人習慣早上「歎」一杯咖啡，提神醒腦才算正式開展一天的工作。不過要提提你，咖啡雖是生活良伴，但當你正在服用某些藥物時，這杯看似無害的飲品，很可能成為藥物功效的「絆腳石」，甚至增加副作用。



藥物和咖啡因在身體裏會互相影響，隨時會搞亂藥物嘅功效，甚至令你更加唔舒服，尤其是以下五種藥物要特別小心！

▼藥物與食物禁止併用組合（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 8

相關文章：食藥禁忌｜高血壓藥菠菜忌同食？記住6大藥物禁忌免損肝血流不止

1. 感冒、過度活躍症、哮喘藥：小心「加倍興奮」

感冒藥中常見的「收鼻水」成分（如偽麻黃鹼）本身就是一種中樞神經興奮劑。而咖啡因同樣會加速你的中樞神經。這種「興奮劑相加」的後果就是副作用會被放大：你容易出現心跳加速、坐立不安、頭痛、失眠等「過度興奮」的症狀。

需要特別提醒的是，患有哮喘的人士服用的茶鹼（Theophylline）和治療專注力不足／過度活躍症（ADHD）的藥物，它們的化學結構與咖啡因相似，同時服用也可能加劇心悸、難以入睡的風險。

建議： 服用這些藥物期間，應盡量避免額外攝取咖啡因，並仔細閱讀藥物成分，有些感冒藥本身已含有咖啡因。



2. 甲狀腺藥物：影響吸收大打折扣

用於治療甲狀腺功能低下症的左旋甲狀腺素（Levothyroxine），對於服用時間的要求非常嚴格。有研究發現，在服藥後不久飲用咖啡，藥物吸收率可能被降低達 50%。這主要是因為咖啡因會加快腸胃蠕動，讓藥物沒有足夠時間被身體吸收；咖啡因也可能在胃裏與藥物結合，令身體更難攝取藥物成分。

建議： 如果你服用此類藥物，請務必遵循醫囑，空腹用清水服用藥物，並等待 30 至 60 分鐘後再享用你的咖啡或早餐。此規則也適用於某些骨質疏鬆症藥物（如雙膦酸鹽）。



3. 抗抑鬱藥和精神科藥物：代謝速度被打亂

咖啡因與治療情緒病（如抑鬱、焦慮）的精神科藥物會產生複雜的「化學關係」，其作用主要影響肝臟代謝。

其中，新一代的抗抑鬱藥（選擇性血清素再攝取抑制劑，簡稱 SSRIs），可能會因為咖啡因在胃部結合而導致吸收不足，令藥效減弱；而舊式藥物（例如三環抗抑鬱藥或抗精神病藥「氯氮平」）就更麻煩。咖啡因和藥物會爭奪同一種肝臟酵素進行分解，導致藥物分解速度被拖慢，積聚在血液的時間一長，就會增加嗜睡、混亂甚至嚴重併發症的風險。

建議： 如果你正在服用任何抗抑鬱藥或抗精神病藥，請務必諮詢醫生或藥劑師，了解咖啡因是否會影響你的治療方案，可能需要調整咖啡因攝取量。



4. 止痛藥（包括阿司匹林、撲熱息痛）：加劇胃部不適

部份非處方止痛藥本身已加入咖啡因來增強藥效。咖啡（或其他咖啡因飲品）會加速胃部清空，令止痛藥更快被吸收，從而更快見效。然而，這種加速作用也可能增強藥物的副作用，特別是阿司匹林，可能會加劇對胃部的刺激或潛在的出血風險。

建議： 如果你經常服用含撲熱息痛或阿司匹林的止痛藥，並同時攝取大量咖啡因，請留意是否有胃部不適的症狀。



5. 心臟藥物：抵消降血壓效果

咖啡因會短暫（約三到四小時）提高血壓和心率。對於需要服用降血壓藥或控制心律不整藥物的人來說，咖啡因可能會抵消這些藥物的降壓或控心律效果。

建議： 患有心臟病或高血壓的人士，應密切留意飲用咖啡後身體的反應。若出現心悸等不適，應考慮限制咖啡因攝取，或改為飲用脫咖啡因飲品。



哪些中藥不能和西藥一起吃？（按圖了解👇👇👇）

+ 6

相關文章：服藥禁忌｜芸香科中藥和水果不能與5類西藥同食！4點避免藥物衝突

服藥小貼士：點樣飲得安全又安心？

睇完上面五大類藥物，係咪覺得好複雜呢？其實每個人的身體構造同對咖啡因的代謝速度都唔同，有啲人飲一杯完全無事，但有啲人飲少少都會「Overload」！

所以，無論你食緊邊種藥，最關鍵都係學識傾聽自己的身體反應。如果你發現自己服藥期間出現心悸、失眠、煩躁不安等異常情況，或者覺得藥物效果好似「差咗」，最穩妥的做法，都係直接諮詢你的醫生或藥劑師。 畢竟佢哋最清楚你嘅藥物狀況，畀到你最專業嘅建議。短暫嘅溝通，絕對可以幫你平衡對咖啡嘅享受，同時確保藥物治療嘅有效性！