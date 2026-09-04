聞不到咖啡香是腦退化前兆？醫揭與神經發炎有關 做好5大保養
撰文：中天新聞網
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大腦出現記憶問題前，嗅覺與視覺可能先現細微變化，例如聞不到咖啡香，主因與神經發炎有關，醫師提醒，若持續異常應留意並落實5大保養。
台灣精準預防醫學會理事長張家銘於Facebook「基因醫師張家銘」發文引述2026年研究指出，大腦在明顯出現記憶問題前，可能已先從嗅覺與視覺透露細微變化。
例如過去走進廚房就能聞到的咖啡香，現在必須靠近才聞得到；或是原本容易分辨的橘子與檸檬香氣，最近變得難以區分；也有部分人會感到看東西的明暗、顏色或空間感與過去不同。
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張家銘說明，研究提醒的核心關鍵在於神經發炎。神經發炎如同大腦中未熄滅的小火苗，雖然發炎是身體的保護機制，但若時間過長，周圍神經細胞將受到影響。當細胞受傷後會釋放更多發炎訊號，進而形成「受傷、發炎、再受傷」的循環。這代表人即使尚未確診疾病、一般健檢無大礙，生活中也可能已出現容易疲累、睡眠品質下降、白天精神差、反應變慢或嗅覺鈍化等現象。
針對上述症狀，張家銘強調，嗅覺或視覺出現異常並不代表罹患阿茲海默症，過敏、感冒或眼睛老化等因素同樣可能引發類似情況。
張家銘建議，無須急著貼上疾病標籤，可先從日常生活檢視線索，評估飲食、運動、睡眠時間、壓力累積及生活環境狀況。這些日常細節若長期失衡，可能影響身體代謝、能量、發炎反應與生理時鐘。
張家銘總結，人們日常應做好「飲食、運動、睡眠、情緒、環境」5大基本功。若生活中的細微變化持續存在且經調整後仍未改善，應進一步尋求專業評估，以利提早掌握身體健康狀況。
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