秋天便秘狂吃香蕉竟腹脹大塞車　營養師推介高纖南瓜　可潤燥通便

秋高氣爽，不少辦公室上班族卻面對悄悄爆發的「腸道大塞車」危機，換季氣候乾燥，人體水分蒸發加快，加上長時間久坐少動，許多人頻繁出現排便困難、糞便乾硬如石的困擾。大部分人第一反應是狂吃香蕉或番石榴（芭樂），誤以為狂補膳食纖維就能暢通無阻；豈料食後非但排不出，肚子反而腹脹難耐、隱隱作痛，盲目通便隨時適得其反，究竟大眾踩中了哪些鮮為人知的飲食陷阱？



由夏入秋換季時氣候乾燥，人體水分蒸發加快，加上長時間久坐少動，許多人頻繁出現排便困難、糞便乾硬如石的困擾。（AI生成圖片）

便秘吃香蕉番石榴？小心腸道越吃越塞

「食香蕉通便」是大眾常見飲食誤區。香港衞生防護中心便秘成因指引明確指出，飲水不足與食物中缺乏纖維質是造成糞便乾硬太小、難以排出的關鍵成因。台灣大腸直腸外科專科醫生黃郁純進一步分析，許多患者蔬果看似吃得足，腸道蠕動卻依然停滯，主因是攝取了過多單寧酸（鞣酸）。市售香蕉多未完全熟透，青黃香蕉鞣酸含量極高，進入胃腸會迅速與蛋白質結合形成不易消化的「單寧酸蛋白」沉澱物，產生強烈收斂作用，抑制腸液分泌並減緩腸胃蠕動。

同時，番石榴皮與未熟果肉單寧酸（鞣酸）含量高，而種籽則富含堅硬的非水溶性木質纖維；若未飲用充足水分，高纖與鞣酸沉澱會在腸道內凝固結塊，形成胃腸結石（Phytobezoar），進一步惡化排便困難。

飲水不足與食物中缺乏纖維質是造成糞便乾硬太小、難以排出的關鍵成因，許多患者蔬果看似吃得足，腸道蠕動卻依然停滯，主因是攝取了過多單寧酸。（AI生成圖片）

真正的秋季通便神器：蒸南瓜

秋天真正能通腸潤燥的甜蔬是「南瓜」，南瓜每100克含約1.4至2.5克膳食纖維，更富含高濃度水溶性果膠（Pectin）。果膠吸水力極強，進入腸道後能吸收水分形成潤滑凝膠，有效包裹乾硬宿便，溫和刺激蠕動而不傷腸道黏膜。

香港衞生署家庭健康服務改善便秘指引明確將「南瓜」列為改善與預防便秘的推薦高纖蔬菜；同時，香港衞生防護中心高纖飲食標準亦指明成人每日應攝取25克以上纖維，並證實水溶性纖維能吸收水分使大便變軟，有效促進腸道蠕動，而清蒸南瓜之所以被公認為秋季潤燥通便典範，在於其同時兼具南瓜皮的「不可溶性木質纖維」與瓜肉的「水溶性果膠」，兩者比例恰好達到促進腸道被動擴張與潤滑成型的雙重效果。

秋天真正能通腸潤燥的甜蔬是「南瓜」，南瓜每100克含約1.4至2.5克膳食纖維，更富含高濃度水溶性果膠。（AI生成圖片）

南瓜通便黃金法則：清蒸保留果膠、每日飲水量公式公開

針對南瓜的烹調方式，香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆在受訪時指出，南瓜皮的纖維含量其實比果肉更高，只要將外皮徹底刷洗乾淨，採取「連皮清蒸」15至20分鐘，既能將外皮粗纖維煮軟避免消化不良，又能完整保留瓜肉中的水溶性果膠與水分，避免油炸帶來多餘油脂負擔。

南瓜連皮清蒸既能將外皮粗纖維煮軟避免消化不良，又能完整保留瓜肉中的水溶性果膠與水分，避免油炸帶來多餘油脂負擔。（AI生成圖片）

高纖飲食絕不可少補水，每日飲水量應達每公斤體重30至35毫升（如60公斤成人約需1,800毫升）。若缺水，纖維便無法膨脹軟便，反致脹氣。便秘情況若持續超過兩星期，或出現大便帶血、劇烈腹痛等危險症狀，應儘快就醫接受全面檢查。