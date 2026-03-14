健康飲食｜食太油易肚瀉？醫生：不止腸胃差，更暗藏血管危機！

日常飲食中，難免會吃到較油膩的食物。但你有沒有留意到，身邊總有些人（甚至是你自己），每次只要稍微吃得油一點，很快就會覺得肚脹脹、莫名的疲倦，甚至要急步找廁所解決？



很多人以為這單純是「腸胃差」或「消化不良」，吃點胃藥就算了。不過，台灣基因醫生張家銘近日在社交專頁分享，這個看似平常的「小毛病」，其實是身體發出的重要警號——除了代表你的「膽汁消化能力」正在減弱，背後更牽涉腸道菌叢失衡，長遠甚至會拖累血管健康！

膽汁酸：拆解油脂消化的幕後功臣

為什麼吃油會不舒服？張醫生解釋，當我們吃下肥膩食物時，肝臟會分泌膽汁來幫忙消化，而當中的核心成份「膽汁酸」，作用就像洗潔精一樣，能將原本黏在一起的油脂「打散」成微細顆粒，讓腸道更容易吸收。

如果這個「打散」的過程順利，吃點油膩食物本來是不會有特別感覺的。但如果吃油後總是肚脹、排便變快又或者覺得好累，正正代表身體處理油脂的能力已經大不如前。

特別是曾經切除膽囊的人，感受會更深。因為膽囊就像一個「儲存膽汁的小水庫」，平時儲起膽汁，有需要時再集中釋放。失去膽囊後，膽汁只能慢慢流出，應付不了突如其來的大量油脂，自然容易肚瀉。不過，明明膽囊健在，為什麼還是會肚瀉肚脹？這時候，就要揪出幕後真正的「主宰」——腸道菌。

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腸道菌：掌控身體代謝的「總開關」

膽汁酸雖然是由肝臟製造，但真正發揮關鍵作用的，其實是腸道內的細菌。腸道菌會將膽汁酸轉換成不同形態，這些改變會直接影響身體如何處理脂肪和膽固醇。

張醫生形容，腸道菌就像調整身體代謝的「開關」。當腸道菌叢平衡，膽汁酸的調節自然穩定，油脂代謝、膽固醇處理以至身體的發炎反應，全都能維持在健康水平。相反，現代人生活壓力大、經常捱夜又食無定時，一旦導致腸道菌失衡，膽汁酸比例就會隨之改變，油脂消化能力便會急降。

無視警號？小心引發心血管危機

千萬別以為這只是單純的消化問題。如果我們對這個警號視而不見，危機隨時會蔓延至心血管系統。

當腸道菌失衡、膽汁酸比例改變，脂肪酸的代謝就會跟著「塞車」，膽固醇更容易在體內積聚。與此同時，身體的「發炎訊號」也會悄悄增加。在這種長期慢性發炎的環境下，血管內壁極容易堆積脂質，日子有功，便有機會演變成動脈粥樣硬化。

換句話說，「食肥膩會不舒服」其實是整個脂肪代謝與發炎系統正在崩壞的早期先兆。

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醫生傳授３招 從根本逆轉代謝危機

面對身體發出的小訊號，與其盲目食藥，不如從根本入手。張醫生建議可以從以下三個生活大方向作系統性調整：

1. 幫腸道「補好菌」



如果懷疑腸道菌失衡，除了適度補充「益生菌」外，更要記得為好菌提供糧食，即是增加攝取「益生元」，讓好菌能在腸道內成功定居及繁殖。

2. 多吃「水溶性膳食纖維」



講到最強的益生元，非「水溶性膳食纖維」莫屬。它們進入腸道後會被好菌利用，產生有益的代謝物，幫忙穩定膽汁酸循環。其實日常生活中有很多優質好選擇，例如燕麥、豆類、菇類、海帶等海藻類、蘋果、秋葵及番薯等，不妨多加入日常餐單中。

3. 找回穩定的「生理時鐘」



飲食以外，生活習慣亦是關鍵。保持規律運動能有效改善腸道菌相並降低慢性發炎；而維持固定作息、戒掉宵夜習慣、確保睡眠充足，都有助整個代謝系統重新找回健康的節奏。

正如張醫生提醒，吃油後感到不適，其實是身體給我們的一個提醒。這代表膽汁消化脂肪的能力可能正在變弱，腸道菌的平衡也正在改變。如果出現以上的徵兆，就要盡早把握機會，從改善飲食與作息開始，好好照顧自己的腸胃與血管健康。