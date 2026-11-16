31歲男天天早餐吃炸雞漢堡　血糖超標數倍猝死　醫生揭6大症狀

糖尿病近年出現明顯年輕化趨勢，不良飲食習慣隨時成為致命的隱形殺手。現代都市人生活忙碌，常以油炸快餐或高精製澱粉果腹，然而長期攝取過量熱量及油脂，會令體內胰島素敏感度持續下降，最終引發嚴重的急性併發症。醫學專家警告，日常生活中多種常見的早餐選擇其實暗藏「高升糖」危機，若市民忽略身體早期發出的警號，極易誘發致命的代謝紊亂。



長期攝取過量熱量及油脂，會令體內胰島素敏感度持續下降，最終引發嚴重的急性併發症。（韓劇《一起吃飯吧》截圖）

31歲男每天吃漢堡配炸雞 血糖超標數倍突暈倒不治

據內地媒體《澎湃新聞》報道，內地一名31歲李姓男子，平日偏好高熱量食物，甚至每天早餐均進食漢堡包配炸雞，早前他吃畢早餐準備工作之際，突然於工作崗位上暈倒，同事發現情況異常後隨即將他送院。醫生為男子抽血檢查後，發現其血糖值超出正常標準數倍，確診為二型糖尿病引發的極度危急急性併發症（醫學上常見為糖尿病酮酸中毒DKA或高血糖高滲透壓狀態HHS）。醫療團隊隨即展開搶救，惟男子最終仍搶救無效，不幸離世。醫生事後指出，病人長期不良的早餐飲食習慣，是引發急性高血糖並奪命的關鍵因素。

31歲男子每天早餐均進食漢堡包配炸雞，工作期間暈倒，送院搶救後不治。（韓劇《一起吃飯吧》截圖）

精製麵食易令餐後血糖急劇飆升

北京協和醫院內分泌科副主任醫師周頲解釋，從血糖正常惡化至二型糖尿病通常需歷時數年，初期會出現胰島素阻抗，胰島β細胞過度代償以維持血糖；隨後β細胞功能逐漸衰退；最終功能嚴重受損，無法正常調節血糖。周頲醫生提醒，精製麵食如中式包點、精製麵包等；大火熬煮令澱粉糊精化的白粥，即澱粉分解成更易吸收的糖分；缺乏蔬菜纖維的早餐和油煎食物，以及切得太碎的包點餡料等，均會令餐後血糖急劇飆升。

內地31歲男子平日偏好高熱量食物，甚至每日早餐均進食漢堡包配炸雞，工作期間突然暈倒猝死。（AI生成圖片）

糖尿病初期症狀不明顯 出現6大症狀須提防

根據香港衞生署衞生防護中心資料，糖尿病初期一般缺乏明顯症狀，但當血糖持續偏高，市民應留意以下6大早期症狀：

1.小便頻密及尿量增多



2.異常口渴及容易疲倦



3.食量增大但體重不尋常下降



食量增大但體重不尋常下降也是糖尿病的症狀之一。（AI生成圖片）

4.視力模糊



5.傷口容易發炎且長久不癒



6.足部麻痺、刺痛或無力感



足部麻痺、刺痛或無力感也有可能是糖尿病的症狀之一。（AI生成圖片）

根據世界衞生組織（WHO）指引，健康飲食、保持正常體重及規律體能活動有助預防二型糖尿病或推遲其發病。專家建議市民日常應提高高纖全穀雜糧比例，進餐順序應先吃蔬菜，再吃肉類，最後才吃主食，並定期檢測血糖，避免慢性隱患誘發不可挽回的急性危機。