河南食品廠被揭用雞頸製「肉泥」 攝取過量恐致高血壓心血管疾病

內地驚爆食品安全黑幕！近日有內地傳媒暗訪揭發，市面上常見的平價烤腸（即香腸）、肉丸及水餃，其主要原料竟是由雞頸及雞骨架打碎而成的「雞頸泥」或「雞骨架泥」。其中，位於河南「食品名城」漯河市的一間名為「辰露」的食品公司，被揭發在無牌經營的情況下，每日量產高達30噸「雞頸泥」銷往市面。



點名河南「辰露食品」：日產30噸雞頸泥 無牌經營稱「無人管」

據內媒《閃電新聞》報道，位於河南省漯河市召陵區的「辰露食品有限公司」成為「雞頸泥」的黑幕焦點。調查記者實地走訪「辰露」廠房時，該公司負責人直認不諱，表明廠房主要業務為生產「雞頸泥」及「雞架泥」。負責人透露，「辰露」會大量收購帶皮的新鮮雞頸，透過機器進行「骨肉分離」打成肉泥，每日產能最少達30噸。這批肉泥以每噸3,800元（人民幣）的極低價，批發至漯河及周邊地區的下游食品加工廠，最終製成大眾常吃的烤腸、肉丸及水餃。

記者在國家市場監督管理總局的查詢平台上，完全無法查閱到「辰露食品」的食品生產許可資訊。

消委會測評｜近7成矽膠鑊鏟揮發物超標！7款獲5分滿分名單一覽

河南多家食品公司被曝專門收購雞頸、剔除胸肉後的雞骨架，加工成「肉泥」後賣給下游食品企業。（閃電新聞）

標籤隱瞞真實成分 「牛肉膏」化身撒尿牛丸

除了「辰露」這類上游肉泥供應商，下游食品企業的標籤造假問題同樣猖獗。儘管多家食品公司對外堅決否認使用有關肉泥，但調查發現，涉事產品的配料表（成分表）上僅標示為「雞肉」，並未如實列明含有雞頸或雞骨架成分。此外，更有企業將「雞頸泥」混合「牛肉膏」（牛肉香精），製成所謂的牛肉味撒尿牛丸出售，企圖誤導消費者。

河南恆雲食品有限公司工作人員直言，撒尿牛肉味丸的主要原料是雞頸泥，「牛肉味純靠牛肉膏」。（閃電新聞）

部門互相卸責 生產環節淪「三不管」

針對肉泥生產企業的發牌及標準問題，當地市場監管部門聲稱，禽肉加工屬農業部門管轄；惟農業農村部門則反指，產品流出市面後應歸市場監管部門負責。兩大部門互相「踢皮球」，令相關生產鏈淪為無人監管的地帶。除了「辰露」的無牌經營外，部分企業為求獲發牌照，甚至承認胡亂填寫資料，生產標準亦是「感覺標哪個合適就標哪個」，情況令人嘩然。

食安風險高 生產商從未檢測腐敗指標

由於畜禽肉類在運輸及加工過程中極易腐敗變質，檢測肉類新鮮度的關鍵指標「揮發性鹽基氮」（TVB-N）尤為重要。然而，多間涉事企業的負責人面對查問時，竟表示「從未聽聞」該指標，亦從未進行相關檢測，食品衞生安全成疑。

面對以平價肉泥製成的加工食品流出市面，有涉事企業負責人私下向暗訪記者發出「良心提示」，勸喻：「這些餡料製品少買、少吃。」 事件曝光後，引起公眾對加工肉類食品安全的廣泛關注，輿論強烈呼籲當局盡快堵塞監管漏洞，嚴厲打擊黑心食品。

中國內地現行對「機械分離肉」（Mechanically Separated Meat, MSM）的定義及標籤規管，主要散見於《食品安全國家標準 預包裝食品標籤通則》（GB 7718-2011，2025年3月已發布新版GB 7718-2025，將於2027年3月實施）及《肉與肉製品分類》（GB/T 26604-2011）。後者將機械分離肉定義為「從胴體上分離下來的肉」，但對禽類副產物（如雞頸、雞架）經骨肉分離後的產品，並無統一的強制性標籤標示要求。換言之，企業可僅標示「雞肉」而不披露其為「雞頸泥」或「雞架泥」，形成監管灰色地帶。

2023年，國家市場監督管理總局曾就《肉製品生產許可審查細則（徵求意見稿）》公開徵求意見（需核實最新進展），擬要求企業明確標註機械分離肉的來源部位及比例，惟至今尚未全面實施。

肺癌及乳癌均可引發腦轉移 頭痛、記憶力下降須留神

閃電新聞影片截圖

香港對於香腸、肉丸等加工食品中的機械分離肉食安監管

在香港，「機械分離肉」（Mechanically Separated Meat, MSM）並非禁用原料，但其進口、使用及包裝標籤均受到嚴格的法定規管，以確保衞生安全及消費者知情權。若加工食品以平價雞肉泥或雞骨架泥冒充其他高價肉類，在香港會直接觸犯多項法例。

香港針對加工肉類及成分標籤的核心法例要求包括：

香港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》第132W章：配料表須按重量由大至小如實標示。若產品以雞頸泥冒充牛肉，或標籤構成虛假說明，即屬違法

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，所有預先包裝食物的配料表必須按使用時的重量或體積，由大至小依次排列。若香腸或肉丸使用了雞肉泥、雞頸泥或雞骨架，配料表必須如實標示「雞肉」等相關成分。若產品添加了「牛肉膏」等化學香精，亦必須在配料表中列明該食品添加劑的作用類別及名稱（或國際編碼），不可刻意隱瞞。

香港《商品說明條例》第362章：雞肉泥扮牛肉丸屬虛假說明，海關可刑事檢控

根據《商品說明條例》，若產品包裝、名稱或宣傳聲稱為「牛肉丸」或「撒尿牛丸」，但其實際主要成分卻是雞骨泥混合牛肉香精製成，即構成虛假或具誤導性的商品說明。香港海關可對涉事製造商及商戶採取刑事執法行動。

《公眾衞生及市政條例》第132章第52條：食物品質須符購買人要求，變質肉泥可致病兼違法

根據《公眾衞生及市政條例》第52條規定，任何人如售賣「性質、物質或品質與購買人所要求的食物不符」的食品，即屬違法。將雞肉泥偽裝成牛肉丸出售便違反此例。此外，法例明文規定所有出售的食物必須適合供人食用，若加工肉泥因儲存或冷鏈處理不當而含有過量細菌或變質，食安中心有權作出檢控並要求產品全面下架。

shutterstock圖片

攝取過量「雞頸泥」恐引致3大健康危機

病原體與微生物污染



機械分離肉（Mechanically Separated Meat, MSM）在骨肉分離過程中，肌肉組織的表面積大幅增加、骨髓與淋巴組織暴露，並因機械摩擦令肉漿溫度上升，形成利於細菌繁殖的環境。歐盟食品安全局（EFSA）的專項科學意見明確指出：以禽肉及豬肉製成的 MSM，其微生物風險高於完整肌肉塊，關鍵控制點在於原料衞生、分離後急速降溫及冷鏈完整性；一旦冷鏈斷裂或原料把關不嚴，沙門氏菌、大腸桿菌等風險顯著上升。

肝腎及心血管負擔



由於雞頸泥和骨架泥本身缺乏肉香且帶有腥味，廠家必須依賴大量化學香精（如「牛肉膏」）、色素、防腐劑與極高劑量的鈉鹽來掩蓋劣質原料，並模擬出牛肉或豬肉的口感。長期依賴這類超加工食品，會直接增加腎臟與肝臟的代謝壓力，並顯著提升患上高血壓及心血管疾病的機率。此外，國際癌症研究機構（IARC）於2015年把加工肉類列為「1類致癌物」（Group 1），每天食用50克加工肉類，大腸癌風險約增加18%。不過相關風險與長期攝入量及整體飲食模式有關，偶爾食用不代表必然致癌。

劣質脂肪與營養失衡



這類肉泥通常連同雞皮、皮下脂肪及骨髓一起打碎，優質蛋白質含量極低，取而代之的是極高的飽和脂肪與膽固醇。它本質上是披著肉類外衣的高脂垃圾食物，長期食用會促進肥胖及脂肪肝形成。WHO建議飽和脂肪攝入應少於每日總能量的10%，並進一步以不飽和脂肪取代，以降低心血管疾病風險。

優質純肉丸與「機械分離肉」製成的肉丸點樣分？

包裝配料表（成分表）看排名與添加物

優質牛丸或豬肉丸，在營養標籤上顯示的成分排在第一位的必須是「牛肉」或「豬肉」。若包裝標示為「牛丸」，但配料表首位卻是「禽肉」、「機械分離肉」或「雞肉泥」，則明顯是用平價肉漿混充。劣質肉丸為了增加體積和黏性，會加入大量澱粉（如木薯粉、粟粉）及大豆蛋白。若「水」或「澱粉」排在配料表的前三位，代表肉類含量極低。

營養標籤：看蛋白質與碳水化合物比例

純肉丸的蛋白質含量較高。一般而言，優質肉丸每100克的蛋白質含量應達到 12克至15克或以上。若蛋白質低於10克，甚至只有6至8克，代表真肉成分極少，主要靠植物蛋白或粉漿撐起。肉類本身的碳水化合物極低。若肉丸的碳水化合物數值異常偏高（例如每100克超過10克甚至15克），有可能裡面摻入了大量的澱粉作填充物。

外觀與口感：切開看纖維，咀嚼試口感

將肉丸切半，優質純肉丸的切面會呈現不規則的肉質纖維（肉絲），有時還會看到微小的肉筋或脂肪顆粒。相反，由「機械分離肉」或高度加工肉泥製成的肉丸，切面極度平滑均勻，像海綿或軟膠，完全看不到肉絲結構。優質肉丸咬下去會有肉類的紮實感與自然的肉汁。平價肉漿丸咬下去則會有一種明顯的粉感，或者因為加入了過量彈力素而呈現極度不自然的塑膠般彈性，咀嚼後亦缺乏肉類的天然餘香。