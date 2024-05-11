長者喝水進食易噎親？專家教喝水飲湯遵「三二法則」減患肺炎風險

有不少年長者因為喝水、進食容易嗆到或是吞不乾淨，因而少喝水，卻又因此容易出現肺炎、影響新陳代謝和生理機能。



台灣宜蘭縣羅東博愛醫院吞嚥機能重建中心建議經常嗆咳的長輩，注意吃東西的技巧，如果怕喝水嗆到，可以自行調製增稠飲，以便補充足量水分，又可以避免嗆咳的危險。

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體重X30=成人每天應喝水量 不喝水會脫水、便秘

台灣宜蘭羅東博愛醫院營養師吳孟潔指出，沒有特殊疾病的成人，只要將體重乘以30，就可以算出每天應喝的水量有幾c.c.。

台灣羅東博愛醫院復健醫學科暨吞嚥機能重建中心主任葉書銘指出，攝取足夠水分可幫助人體執行各項生理機能、加速腸道蠕動、減少致癌物質停留在腸道的時間，水喝太少可能導致脫水、便秘、提高尿道感染機率。人體老化使得喉頭位置降低，喝水等流速較快的液體時，喉頭往上提升需要較多時間，呼吸道來不及關閉就容易嗆咳。

此外，舌頭力量不足、咽喉食道肌肉鬆弛、認知能力退化或中風，也可能出現吞嚥困難症狀；剛移除鼻胃管，一時無法適應水快速流經喉道的患者，最易發生嗆咳。

什麼是主動脈性吞嚥困難？（按圖👇👇👇）

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喝水注意姿勢、不貪快 喝到最後一口寧可不喝

台灣衛生福利部統計，肺炎在2022年台灣人十大死因中排名第四，其中又以帶有細菌的外物或液體進入肺部引發的吸入性肺炎為大宗，年長者喝水或吃流質食物容易嗆到，就有引發吸入性肺炎的風險。家中長輩若要避免進食嗆咳，台灣羅東博愛醫院語言治療師魏劭魁建議，喝水或喝湯等液體時，遵照「三二法則」，減少嗆到的機率：

三注意：坐姿端正、不仰頭喝、專心不說話

二避免：

（1）避免杯底最後一口：寧可不喝，也不要仰頭倒著喝。

（2）避免進食速度太快：控制速度慢慢吞。有些長輩還沒發現自己有吞嚥困難，進食速度一時之間還難以調整，可以改用小湯匙，減少每一口的分量。



台灣羅東博愛醫院營養師吳孟潔指出，要觀察家中長輩的吞嚥狀況，如果只要喝兩、三口開水就會嗆到，就可考慮使用增稠劑，增加水的黏稠度，讓長輩可以安心喝水，若想增添飲水的風味，也可泡蝶豆花或洛神花茶搭配檸檬汁。

所需工具：

（1）湯鍋、湯勺、量杯、漏勺。

（2）增稠劑：藥局或醫療器材行可買到。

（3）吸食水袋，或以杯子搭配口徑細的吸管或小湯匙：吸食水袋在網路上以「食品級飲料袋」搜尋可找到，無法重複使用，建議買容量小於30c.c.以下的包裝。若容易脹氣或肺部功能不好的人，盡量避免用吸管。

（4）有風味的液體：豆漿、蝶豆花加檸檬汁、洛神花加檸檬汁，視個人飲食禁忌或習慣決定是否加糖調味。



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增稠劑為粉末狀，與水的調製，將粉末倒入水中、將水倒入粉末中，兩種先後次序都可以。吳孟潔提醒，無論採用哪種順序調製，重點是一定要邊放邊攪拌均勻，粉末分量多次加入，例如將增稠劑粉末倒入水中，一次倒一點點，倒入的同時快速攪拌。水溫以常溫為宜，如果長輩想喝熱的，可以先將水加熱後再調製增稠劑；如果先調製好才拿去加熱，水分蒸發可能會導致液體過度黏稠。如果要調製增稠的是豆漿等含有蛋白質的飲品，建議盡量當天喝完，以免變質腐敗。

加增稠劑後 儘可能2小時內喝完

還要特別注意的是，有些廠牌的增稠劑在調製好後，如果放置超過2小時，會產生不可逆的「離水現象」，有如果凍泡在水中，再加水攪拌也沒用，就不適合繼續食用，因此吳孟潔建議每次調製的量約200至300c.c.、約2小時內可以喝完的量即可。有些廠牌雖然不會產生離水現象，但放置超過2小時，濃稠度會增加。

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吳孟潔說，依照國際吞嚥障礙飲食標準IDDSI，將食物和飲品依照固化和黏稠、稀薄的程度分級，數字愈小愈稀、愈大愈黏稠或是愈接近固體。舉例來說，能吃第5、6級食物的人代表還有吞嚥功能，細碎、濕軟的粥、嫩豆腐、煮到軟爛的椰菜都屬於第5級，已經出現吞嚥障礙的人，依照嚴重程度，可以喝糊狀、流質等黏稠度2至4級的飲品，每個人的吞嚥障礙程度不一，有需要的話可請復健科醫師和語言治療師做專業評估。

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