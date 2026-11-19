11 月的到來，年度購物狂歡盛事終於登場！全球消費者最期待的黑色星期五與網購星期一（Black Friday Cyber Monday，簡稱 BFCM）大促銷已經正式開跑。如果你一直在觀望心儀的健康保健品、美容護膚好物或健身營養補充品，現在絕對是下手最划算的黃金時機。iHerb 官方重磅推出年度最強優惠，多款商品高達最高 7 折的折扣。只要在結帳時輸入優惠碼，就能輕鬆享有多重折扣疊加！



iHerb BFCM 年度大促銷活動詳情

• 優惠折扣： 精選超過 20,000 款人氣商品最高享 30% 折扣（7 折優惠）

• 獨家優惠碼：NOVAPAC26

• 活動檔期：開始時間： 11 月 19 日上午 2 時

結束時間： 11 月 26 日上午 2 時

• 活動專屬連結：iHerb November Deals 優惠專區

為什麼全球消費者都愛在 iHerb 挑選健康與保養好物？

iHerb 一直以來成為無數注重健康與生活品質人士的購物首選，平台嚴選超過 1,200 個全球知名品牌，提供逾 30,000 款優質產品，同時維護商品品質與出貨效率，因此深受全球消費者信賴。

1. 嚴選全球頂級品牌與原型好物： iHerb 匯聚了數萬種來自全球各地的優質健康品牌、天然護膚品、有機食品與運動營養補充品。所有上架商品均經過嚴格的品質與成分把關，讓消費者能輕鬆買到純淨、無有害添加的原型好物。

2. 正品保證與完善的溫控倉儲管理： 網購保健品最怕遇到假貨或因保存不當而變質。iHerb 擁有先進的溫控配送與現代化物流倉儲中心，確保每一瓶維生素、益生菌或魚油在出貨前都維持在最佳活性與新鮮狀態，品質安心有保障。

3. 極致的價格透明度與快速配送： 透過全球規模化營運，iHerb 經常推出各式折扣碼與限時特惠，讓消費者能以最實惠的價格入手國際頂級大牌。同時，配合便捷的本地化物流與透明的運費計算，讓海外網購變得像在本地網購一樣輕鬆高效。

BFCM 必買囤貨指南：人氣健康與美麗清單推薦

趁著這次高達 7 折的優惠，以下精選了 iHerb 上極具好評的熱門保健產品好物：

1. California Gold Nutrition｜LactoBif® 30 益生菌（300 億 CFU，60 粒素食膠囊）

作為維持腸道生態平衡的黃金選擇，California Gold Nutrition 的 LactoBif® 30 益生菌於威斯康星州 IFF 專屬發酵，每粒素食膠囊均含有高達 300 億 CFU 、 8 種活性益生菌菌株（包含 5 種乳桿菌和 3 種雙歧桿菌）。產品採用獨特的單獨密封雙層鋁箔泡罩包裝，確保活菌穩定性。配方無乳製品、麩質與大豆，能有效幫助消化、舒緩腸胃不適並提升身體抵抗力，非常適合關心腸道健康的人士每日補充益生菌。

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2. Solaray 高吸收甘氨酸鎂膠囊，120 粒

Solaray 高吸收甘氨酸鎂膠囊（350 毫克，120 粒膠囊）是一款專為支持正常肌肉功能與放鬆身心而設計的高品質礦物質補充劑。其核心成分採用生物利用率極佳的甘氨酸鎂（又稱雙甘氨酸鎂），對腸胃溫和且易於人體吸收，並額外添加了 BioPerine® 黑胡椒萃取物以進一步提升營養吸收效率。產品為全素配方（Vegan）、非基因改造（Non-GMO）且通過實驗室嚴格純度檢驗，非常適合需要放鬆肌肉、應對日常壓力或提升夜間睡眠品質的現代族群日常補充。

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3. Doctor's Best｜高吸收賴氨酸甘氨酸鎂（螯合型，Albion® TRAACS®，240片）

在 Doctor’s Best 的產品線中，這款高吸收鎂是名副其實的多功能營養補給首選。鎂對於人體多項生理機能至關重要，可為肌肉舒緩、神經放鬆、睡眠品質以及情緒平衡提供關鍵支持。配方採用獨家 Albion® 的 TRAACS® 螯合技術，吸收率最高可達其他一般鎂形式的 6 倍，能夠高效補充人體內超過 600 種酵素系統運作所需的必要微量元素，是忙碌都市人重拾能量與優質睡眠的健康好幫手。

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4. Advanced Clinicals A醇緊緻煥膚霜（16 盎司 / 454 克）

Advanced Clinicals A醇緊緻煥膚霜（16 盎司 / 454 克）是一款備受歡迎的大容量抗衰老身體乳霜，專為改善肌膚彈性、乾燥及膚色不均而研發。其核心成分採用高效抗老黃金成分——視黃醇（Retinol / A醇），加上維生素 E、綠茶萃取物與蘆薈汁等多種天然植萃成分，能深層滋潤保濕、淡化細紋與改善乾燥粗糙的「皺紋肌/乾紋肌」質感，使全身肌膚恢復平滑緊緻與健康光澤。質地絲滑易吸收，大容量性價比極高，非常適合用於日常全身抗初老與身體肌膚護理。

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5. Vital Proteins, 膠原蛋白肽，原味，20 盎司（567 克）

Vital Proteins 原味膠原蛋白肽（567克/20盎司）是一款嚴選自草飼與牧場放養牛源的高品質膳食補充劑，榮獲 NSF 運動認證與 Igen™ 非基因改造檢測，品質純淨可靠。每份能提供高達 20 克優質膠原蛋白肽，且堅持 0 糖、無乳製品、無麩質，完全不添加人工甜味劑、色素或香料；其單純無味的配方能輕鬆融入每日的咖啡、茶飲或奶昔中，長期補充有助於由內而外滋養肌膚柔潤、強韌髮絲與指甲，並提供關節健康的關鍵支撐，是追求無負擔美容養顏與全身保健的優質首選。

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6. Lemme Purr 女性私密益生菌軟糖（菠蘿味，60 粒）

Lemme Purr 女性私密益生菌軟糖（菠蘿味，60 粒）是一款專為女性私密健康與日常保養而設計的美味軟糖補充劑。其核心成分添加了經過臨床研究的 SNZ 1969™ 凝結芽孢桿菌（Probiotics）以及維生素 C 和天然菠蘿果粉，有助於支持私密處的微生態平衡、維持清新與健康活力。產品採用全素、無麩質、無人工甜味劑的配方，口感酸甜可口，讓女性能以最輕鬆美味的方式做好日常私密護理。

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7. 鮑勃紅磨坊（Bob's Red Mill）｜有機經典輾製燕麥（907 克）

這款優質有機經典輾製燕麥，選用農場直採的新鮮全穀物燕麥研磨而成，獲得 USDA 有機認可與 Non-GMO 項目驗證。每份提供 48 克以上的全穀物，保留了最原始純粹的燕麥營養與 Q 彈口感。不管是熬煮成暖胃的熱麥片粥、製作烘焙格蘭諾拉麥片，還是烘烤經典燕麥餅乾，這款夾鏈袋包裝的燕麥片都是打造營養早餐與健康甜點的最佳選擇。

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8. SKIN1004 馬達加斯加積雪草精華液（1.85 盎司 / 55 毫升）

SKIN1004 馬達加斯加積雪草精華液（1.85 盎司 / 55 毫升）是一款具口碑的修護精華，專為敏感肌與受損膚質研製。其核心成分採用 100% 純淨的高品質馬達加斯加積雪草萃取物，不含任何多餘雜質與刺激性添加物，質地清爽水潤、吸收迅速。它能為肌膚提供高效的鎮靜舒緩、深層保濕與修護保養，有效改善泛紅、乾燥與敏感不適，使肌膚恢復水嫩平衡與健康透亮。

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9. YumEarth 有機什錦水果棒棒糖（50 支獨立包裝 / 310 克）

YumEarth 有機什錦水果棒棒糖（50 支獨立包裝 / 310 克）是一款備受家長與健康零食愛好者歡迎的天然糖果。產品榮獲美國農業部（USDA）有機認證、非基因改造（Non-GMO）及全素認證，且不含人工色素、人工香料與常見的過敏原（如麩質、堅果、大豆與乳製品）。其繽紛的色彩與天然果香均來自真實的水果與蔬菜濃縮物，每支均採獨立包裝，不僅美味無負擔，更是與親友分享或給小朋友當作安心獎勵的理想零食選擇。

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10. MaryRuth Organics 早安液態綜合維生素＋毛髮生長配方（蜜桃芒果味，887 毫升）

MaryRuth Organics 早安液態綜合維生素＋毛髮生長配方（蜜桃芒果味，887 毫升）是一款集結日常營養補給與秀髮養護的高效液態保健品。其配方含有豐富的維生素群、微量礦物質及經臨床研究的專利成分 Lustriva®，不僅能為身體提供高吸收率的綜合營養支持，更專門針對促進頭髮濃密生長及改善肌膚細紋、提升平滑度而研發。產品為全素、無麩質配方，並帶有清甜的蜜桃芒果風味，非常適合不喜歡吞嚥膠囊、希望一早就能同時照顧活力與外在美麗的現代族群。

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一年一度的 iHerb BFCM 大促銷機會難得，現在就將心儀的商品放入購物車，記得於結帳時輸入優惠碼，於活動期間把握機會，為自己與家人的健康美麗一次過補貨吧！