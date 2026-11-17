許多打工族早上踏進辦公室，放下手袋第一件事就是買一杯凍美式咖啡。不少辦公室女郎（OL）更將黑咖啡視為清晨消除水腫的「急救神器」，甚至一整天坐在辦公桌前連喝兩、三杯，水杯卻滴水未沾。這種自以為健康的控水習慣，往往到了下午便換來雙腿更加腫脹、腰部痠軟的代價。



不少打工族更將黑咖啡視為清晨消除水腫的「急救神器」，甚至一整天坐在辦公桌前連喝兩、三杯。（《喝杯咖啡嗎？》劇照）

黑咖啡無法排毒 單靠利尿反致體液失衡

很多人以為只要小便次數增加，體內多餘的水分和廢物就能順利排出，但身體的生理機制並非如此單純。咖啡因具輕度利尿作用，進入體內後會短暫抑制腎小管回收鈉離子與水分。根據醫學文獻庫PubMed刊登的水合研究，人體對習慣攝取的咖啡因會迅速產生耐受性，適量飲用黑咖啡本身並不會直接引致慢性脫水；真正的代謝危機，在於許多上班族誤將黑咖啡直接取代每日所需的白開水。

咖啡因具輕度利尿作用，進入體內後會短暫抑制腎小管回收鈉離子與水分。（AI生成圖片）

純水不足啟動身體保護機制 下肢靜脈受壓現「代償性水腫」

長期缺乏純水補充，血漿滲透壓上升，人體便會隨即啟動保護機制。哈佛大學公共衛生學院指出，足量純水是調節體溫、維持腎臟過濾功能不可替代的基石。一旦體內水分嚴重匱乏，腦下垂體便會釋放抗利尿激素，迫使腎臟扣留鈉與水分。加上久坐辦公室缺乏下肢肌肉活動帶動靜脈血流，水分更容易積聚在腳踝及小腿組織，形成俗稱的「代償性水腫」。

一旦體內水分嚴重匱乏，腦下垂體便會釋放抗利尿激素，迫使腎臟扣留鈉與水分。（AI生成圖片）

尿液過度濃縮恐傷腎 結石及尿道炎風險倍增

除了外觀浮腫，美國梅奧診所（Mayo Clinic）臨床研究亦警告，身體長期處於缺水狀態會令尿液高度濃縮，顯著增加患上尿道炎及尿液晶體沉積的風險。若本身屬於高尿酸或草酸鈣結石體質，低水分攝取會導致尿液濃縮，直接加重腎臟負荷；雖然咖啡因本身利尿，但沒喝足夠純水導致慢性缺水，才是結石主因。

本港衞生署衞生防護中心建議，成年人每日應飲用至少6至8杯流質飲品，每杯約240毫升，並應以清水為主要來源；健康成年人每日攝取咖啡因的上限為300至400毫克（約等於兩杯中杯裝美式咖啡）。

身體長期處於缺水狀態會令尿液高度濃縮，顯著增加患上尿道炎及尿液晶體沉積的風險。（AI生成圖片）

辦公室急救水腫 日常必做三個補水動作

上班族若要兼顧提神與水分平衡，不妨在日常工作中做好以下三個步驟：

1.嚴守「1：1.5補水比例」：每喝一杯250毫升黑咖啡，應在一小時內分次飲用約375毫升常溫清水，維持體內足夠的循環血量。

2.定時活動小腿「肌肉泵」：喝完咖啡後起身走動3分鐘，或坐在座位上反覆踮起腳尖20次，借助小腿肌肉收縮，帶動下肢血液及淋巴循環回流。

3.留意排尿顏色指標：如廁時可觀察尿液顏色，正常應呈清淡的檸檬黃色；若發現顏色深如濃茶或琥珀色，即使未感口渴，亦代表身體已嚴重缺水，應即時暫停飲用含咖啡因飲品並補充溫水。

喝完咖啡後起身走動3分鐘，或坐在座位上反覆踮起腳尖20次，借助小腿肌肉收縮，帶動下肢血液及淋巴循環回流。（AI生成圖片）

若依照上述方法補水並走動後，下肢水腫仍持續超過一星期，甚至伴隨單側腰部鈍痛、小便泡沫久久不散等症狀，應盡早向家庭醫生求診，或到公私營醫院的腎病科或泌尿專科進行詳細檢查。