瞓得差返工只能靠咖啡死頂？營養師推薦吃6營養素、聞1香氛助眠

你是不是也曾有晚上拼命玩手機，追劇連3集才願睡，到了早上起床卻眼神無神想睡回籠覺，白天開會精神差只能靠咖啡硬撐全場的經驗。專家表示，這狀況稱為「假性精神好」，以為撐得住，其實健康早已亮紅燈。



台灣營養師白凌瑋觀察到現代人「不是不睡，而是睡不好」，進一步產生「假性精神好」、「淺眠老化」與「藍光綁架」三大高風險狀態。她解釋，身體看似有在休息，實際上卻早已悄悄落入「代謝失衡」與「老化加速」的健康困境中。

相關文章：睡覺｜一躺下就秒睡竟是身體警號！7問題檢測「睡眠債」改善作息👇👇👇

+ 9

而「睡不好」早已不是小問題，而是最容易被忽視的健康破口。白凌瑋解釋，睡眠品質低落，不僅影響白天工作效率，拖慢代謝，打亂荷爾蒙，還會加速膠原蛋白流失，讓肌膚與體力同步老化。

因此，愈來愈多的助眠產品如雨後春筍般出現。白凌瑋提到，然而，大多數助眠產品著重在單一機能，往往忽略了睡眠與代謝、身心狀態的整體連動，缺乏真正有效的全方位解方。

她建議，如果能藉由營養補充到晚安儀式放鬆心靈來全面佈局，提供真正有效的睡眠體驗，更可強化白天的專注力、工作效率與續航力，掌握代謝節奏，啟動生活正循環。

其他不可不知的睡眠小知識：（按圖👇👇👇）

+ 25

相關文章：【失眠】年紀大瞓得少？為何快入睡感蟻咬？ 10個睡眠小知識！

方案1. 補充6營養素助眠

白凌瑋建議，可以從以下幾種天然營養素著手，有助於幫助入睡、安穩沉靜，更能調整日夜節奏，打造正向循環。

- 鎂：有助於放鬆肌肉、穩定神經系統，常見於深綠色蔬菜、南瓜子與杏仁中。

- GABA：一種神經傳導物質，能降低交感神經活性，有效放鬆身心。常見於納豆與味噌湯等發酵食品。

- 番紅花萃取物：番紅花具抗發炎與提升褪黑激素合成功能，有助入睡並提高睡眠質量。

- 茶胺酸：能提升大腦α波，帶來放鬆效果，減輕白天壓力，食物來源如綠茶就含有豐富茶胺酸。

- 色胺酸：為製造血清素的前驅物，有助放鬆心情與啟動夜間褪黑激素合成，天然來源如雞蛋、豆腐、魚類與香蕉。

- 酪蛋白：大家都知道「喝牛奶就好眠」，因為牛奶中含有酪蛋白，可穩定神經、舒緩壓力，有助於進入深層睡眠，幫助提升睡眠品質。



相關文章：失眠｜瞓唔夠無精神注意力差之餘仲會變肥？8招助你一覺睡到天光👇👇👇

+ 9

方案2. 嗅聞1香氛放鬆緊繃

白凌瑋說，夜晚不僅是身體的休息時間，更是大腦進行記憶強化跟修復的黃金時刻。通過嗅覺調理情緒，可以改善深度睡眠品質，更可提高大腦功能，並增強專注力。

像是木質調香氛能提供正向支持情緒，可引領身心慢慢沉靜，成為放鬆緊繃心情的開關，從感官進入修復，轉換日夜節奏，強化代謝節律，重新建立起屬於自己的晚安節奏。

白凌瑋分享，除了補充6大營養素，再搭配木質調香氛，能真正幫助我們晚上更好入睡，隔天精神更飽滿，氣色也能更好，長期養成好入睡的體質，讓自己在晚上能夠好好休息，隔天工作也更精神有效率。

延伸閱讀：

大量血便恐為潰瘍性結腸炎，出現 4 大症狀要注意

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

