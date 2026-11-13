落枕兩年竟是頸椎間盤突出！55歲男手掌麻木疼痛　揭5大早期症狀

不少打工仔經常面對肩頸痠痛，往往誤以為只是睡姿不良落枕或肌肉疲勞，習慣靠止痛藥或膏藥硬撐，忽視深層脊椎神經受損的危險信號。長時間低頭看手機或因工作搬運重物，頸椎承受的壓力可大幅倍增，加速椎間盤退化甚至移位突出。當突出的椎間盤壓迫到周邊的神經根時，痛感與麻痺感會逐步蔓延至手臂與手指，若延誤就醫，甚至會引致肢體無力及不可逆的肌肉萎縮，嚴重影響手部自理功能。



長時間低頭看手機或因工作搬運重物，頸椎承受的壓力可大幅倍增，加速椎間盤退化甚至移位突出。（AI生成圖片）

55歲男左肩痛2年夜半痛醒 手掌疼痛求診揭頸椎病變

據台灣媒體《聯合報》報道，一名工作長期需要搬運重物的55歲陳姓男子，2年前開始感到左側肩頸痠痛，起初誤以為只是普通落枕而未有理會，痛楚隨後亦一直沒有改善。直至近期，男子的手掌開始出現麻木，甚至在睡覺時會因強烈的痠麻痛楚而痛醒，嚴重影響睡眠質素。原本他單靠藥物控制不適，惟手部肌肉逐漸無力，並出現明顯肌肉萎縮，遂前往麻豆新樓醫院神經外科求診。經磁力共振掃描（MRI）後，醫生發現其第6與第7節頸椎間盤突出，導致左側神經孔狹窄。

麻豆新樓醫院神經外科醫生張昂傑指出，大部分頸椎間盤突出在初期可透過糾正姿勢、避免頸部過度屈伸及物理治療牽引來減壓。若疼痛已嚴重干擾工作生活，或出現肌肉無力與肌肉萎縮，必須及早接受外科手術減壓評估，防止神經遭受永久性損害。

一名55歲陳姓男子，2年前開始感到左側肩頸痠痛，未有理會，直到手掌疼痛才去就診檢查出其第6與第7節頸椎間盤突出，導致左側神經孔狹窄。（台灣麻豆新樓醫院提供圖片）

梅奧專家警告：肌無力屬手術紅線

美國梅奧診所（Mayo Clinic）脊椎外科臨床指南指出，頸椎神經根病變通常呈現疼痛、麻木刺痛、肌力無力的三部曲進程。雖然逾80%的急性椎間盤突出患者可透過物理治療及口服藥物在6至8週內逐步自癒，但梅奧脊椎外科醫生警告，神經一旦承受持續且嚴重的壓迫，內部神經組織將產生術後亦無法逆轉的內部損傷（internal injury）。若保守治療無效，且已出現肌肉無力或進行性神經功能缺損，惟有把握關鍵期及早進行外科減壓手術，才能防止神經遭受永久性損害並獲得最佳預後。

神經一旦承受持續且嚴重的壓迫，內部神經組織將產生術後亦無法逆轉的內部損傷。（AI生成圖片）

頸椎神經受壓5大早期徵兆

香港衞生防護中心《非傳染病直擊：頸痛》專題報告指出，頭部前傾姿勢會令頸椎承受顯著額外壓力，頸椎退化與椎間盤病變屬於常見肌骨問題。英國國民保健署（NHS）頸椎退化疾病專頁亦指出，骨骼退化伴隨的骨刺增生或椎間盤突出，常直接壓迫神經根或脊髓。綜合神經外科臨床診斷，頸椎病常見症狀包括：

1.頸肩部持續痠痛：痛楚主要從後頸部與肩胛骨位置開始發作，痛感與肌肉僵硬度常被誤認為落枕。



2.上肢放射性麻痺與刺痛：痠麻感會順著肩膀、手臂向下蔓延至手掌與手指，夜間休息時往往更為劇烈。



3.手臂肌力顯著減弱：患側肢體提舉困難，難以發力抬高手臂或提拿重物。



頸椎病常見症狀包括患側肢體提舉困難，難以發力抬高手臂或提拿重物。（AI生成圖片）

4.精細動作難以執行：手指靈活性大幅下降，日常生活動作如握拳、拿筷子、梳頭、扭鈕扣均無法順利完成。



5.局部肌肉萎縮：神經孔狹窄使神經根長期受壓與缺血，導致手部肌群逐步凹陷萎縮，可能造成不可逆的實質損傷。

