睡前習慣側躺玩手機？患乾眼症頸椎病概率提升　正確用眼避免斜視

多少人睡前最後的儀式，就是側躺着刷一會兒手機？你可能不知道，這個看似舒服的習慣，可能正在讓你的眼睛越來越累。



長期固定朝單側側卧看手機，兩隻眼睛距離手機屏幕的距離並不對等，對焦看清畫面需要付出的調節努力也完全不同。

壓在下面的那隻眼睛，周邊光線更暗，視野範圍也更窄，很容易陷入持續的視疲勞狀態，進而推動屈光度數上漲，加重屈光參差的問題，也就是雙眼度數的差值越來越大，後續配鏡也很難找到適配的舒適感。

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長期維持這種不平衡的用眼習慣，雙眼原本的協調聯動能力會慢慢被破壞，直接導致雙眼視軸位置發生偏移，進而出現斜視的問題，後續矯正要花費的時間和精力會高出很多。

看手機的時候，人的注意力高度集中，眨眼頻率會不自覺下降到正常頻率的1/3甚至更少。本身眨眼次數不足就已經會讓淚液沒法及時均勻覆蓋眼球表面，側躺姿勢還會進一步放大這個問題。

尤其是位置靠下的那隻眼睛，上下眼瞼之間的縫隙很容易受重力或者枕頭擠壓被撐得更大，淚液的蒸發速度會成倍加快，乾眼症的發作概率會大幅提升。

除了對眼部的多重傷害，長時間保持側躺看手機的同一姿勢，頸肩部的肌肉和韌帶會一直處於持續收縮的狀態，很快就會出現明顯的酸脹、僵硬感。

久而久之，頸椎的自然生理曲度會慢慢變直甚至反弓，頸椎結構出現不可逆的改變。這類不良姿勢不僅會帶來反覆發作的持續頸肩痛，嚴重時還可能誘發上肢麻木、無力等更棘手的頸椎相關病症。

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