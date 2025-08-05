頸椎間盤突出｜抑鬱焦慮也會肩頸痠痛？盤點6種疾病可致肩頸痛

大多數人肩頸痠痛是因為長期姿勢不良、缺乏運動、血液循環不良所導致的，因為長時間維持一個姿勢，讓肩頸的肌肉一直處於緊繃狀態。



不過也有些人的肩痛是因為疾病所引起，以下帶你了解哪些疾病也會讓你肩頸痠痛。

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長期的痠痛，可能是疾病因素！

人體維持頸部直立，主要是靠肌肉支撐，當頸部長期處在緊繃狀態，便會引發病灶，像是肌肉拉傷、肩頸痠痛等。因此，適時的起來走一走，對於健康都有改善的效果。

如果你已經出現長期的肩頸痠痛，也沒辦法靠按摩、熱敷等方法緩解，也許這已經不只是肩頸痠痛，而是傷及頸椎或神經系統，造成頸椎間盤突出、骨關節炎等退化性疾病，而有些心理上的疾病也會導致身體痠痛。

6種疾病讓人肩頸痠痛

ㄧ、頸椎間盤突出

頸椎共有七節，支撐頭部、連結胸椎，頸椎的椎間盤因為年齡而失去彈性，加上長期擠壓磨損，導致頸椎間盤收窄或突出，壓迫到神經，引起疼痛。

頸椎間盤突出主要的症狀包括脖子、肩膀、上背的僵硬或是疼痛，也會導致頭痛。有些人也會手麻無力或下肢僵硬。

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二、頸椎狹窄

隨著老化，頸椎的椎間盤失去彈性，椎骨間不再穩定，為了保持穩定，椎骨長骨刺，加上韌帶因為老化而肥厚，相形之下頸神經通過的神經孔就變得狹窄。症狀通常是頸部開始痠痛，後延伸到肩膀、手部、手指麻痛。

三、骨關節炎

頸椎關節日趨退化，骨骼間相互摩擦，通常早上起床最不舒服，隨著活動而緩解，到了晚上又再痠痛，疼痛會延伸到頸部、肩胛骨中間。

四、抑鬱症

台灣的抑鬱患者高達將近七成（69.1％）在門診陳述部位和程度不等的疼痛，高過亞洲其他國家兩成。另一方面來看，慢性疼痛的病人也有半數最後會出現抑鬱症狀，形成一個圓。

部份抗抑鬱藥可止痛。病患在治療抑鬱症的同時，也增加大腦的血清素和正腎上腺素分泌，這兩種神經傳導物質會壓抑痛覺傳遞。

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五、焦慮症

焦慮症幾乎要和肩頸痠痛畫上等號。焦慮症的人東擔心、西擔心，渾身緊繃。一旦遇到壓力，又會更痛，疼痛時又更不能處理壓力，小事也變成大事。抗抑鬱藥、短期的鎮定安眠藥對焦慮症引發的疼痛有效。

六、體化症

體化症是指心理上的問題轉化為身體上的症狀，但在生理上卻又找不出病因的心理疾病。這是由一群若有似無的身體症狀組成，患者可能抱怨關節腫脹、全身到處疼痛、頻尿等多個部位的困擾。疼痛、吞嚥困難、噁心、腸胃不適等，許多部位不舒服，在生理上卻找不病因。這類病人會不斷求醫，不斷吃藥或開刀，造成身體上不必要的傷害。

一般肩頸痠痛可用3招緩解

一、電腦族每小時起身活動筋骨

現在就立刻動手設定你的螢幕保護程式，時間一到就強迫自己變換姿勢。使用電腦時，要記得讓螢幕畫面位於眼睛水平以下約12～25度，最低不可超過30度。尤其筆記型電腦螢幕與鍵盤相連，更容易低頭駝背，最好少放在腿上使用，或以書本將電腦墊高。

二、靠牆站3分鐘

長時間久坐、打電腦、滑手機之後，我們會駝背、肩膀拱成圓形，肩頸的肌肉被拉到不正確的位置，自然容易痠痛。 不過只要靠著牆站，駝背、圓肩、烏龜頸都可以找到自己原本的位置移回去，肩頸痠痛的問題自然而然就會解決了。

靠牆站的具體方式，是雙腳打開與肩同寬，雙手自然垂放在身體兩旁，不需刻意靠牆。 靠牆站立，讓腳後跟、肩胛骨、後腦勺靠在牆上。 讓雙眼直視前方，肩胛骨往後用力，感覺身體壓在牆上。

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三、熱敷脖子

很硬的橡皮筋要變軟，還有一招就是放到熱水中。針對頸部僵硬也可多熱敷，利用熱敷墊或熱水袋，一天熱敷頸部2至3次，對改善初期肩頸痠痛有所幫助；冬天可用暖暖包替代，但記得不要敷到睡著，以免燙傷。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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