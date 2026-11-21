餐餐烚菜、戒絕油炸物，甚至連肥肉與濃汁醬料都分毫不沾，驗身報告上的「三酸甘油酯」依然紅字爆錶。不少港人收到體檢報告發現血脂超標後，第一時間將燒味、煎炸食物及內臟列入黑名單，每日捱著寡淡無味的水煮餐，卻忽略了藏在餐桌上的隱形致脂元兇，結果往往苦了味蕾，血管裡的油脂卻絲毫不減，令覆診時的抽血數據依舊令人沮喪。



不少港人收到體檢報告發現血脂超標後，第一時間將燒味、煎炸食物及內臟列入黑名單，每日捱著寡淡無味的水煮餐，卻忽略了藏在餐桌上的隱形致脂元兇（《Chef》劇照）

平日飲食相當清淡 三酸甘油酯數值卻超標

據台灣媒體《聯合報》該宗臨床個案的報道指出，一名患者平日自認飲食相當清淡，幾乎每餐都會吃燙青菜，也不碰油炸食物，然而健檢報告上的三酸甘油酯數值卻依然超標。經家醫科醫師陳欣湄詳細問診後發現，患者在日常飲食中攝取了過多隱藏糖分：他除了早餐會吃蔥花麵包、下午偶爾與同事合訂微糖手搖飲外，為了補充營養，還習慣在飯後吃掉一整大盤水果，最終導致糖分攝取超出身體所需，轉化為脂肪並造成血脂異常。

一名患者平日自認飲食相當清淡，幾乎每餐都會吃燙青菜，也不碰油炸食物，然而健檢報告上的三酸甘油酯數值卻依然超標。（AI生成圖片）

果糖繞道直入肝臟 過量即轉化為「血油」

大眾普遍以為血脂高全因吃進太多油脂，實則過量糖分與精緻澱粉才是推高三酸甘油酯的主因。從生理代謝角度看，水果中的果糖與一般葡萄糖不同，葡萄糖能進入全身細胞供能，果糖卻幾乎全數交由肝臟處理。一項發表於權威期刊《Journal of Hepatology》並收錄於美國國家醫學圖書館PubMed的雙盲隨機對照臨床研究證實，健康成年人每日攝取含果糖或蔗糖的飲品，其肝臟基礎脂肪酸合成速率（De Novo Lipogenesis）較對照組激增兩倍，而攝取等量純葡萄糖則無此升幅。

哈佛大學公共衛生學院的營養健康指南亦明確指出，游離糖與精緻碳水化合物會顯著推高血壓及三酸甘油酯水平。當正餐已攝取足夠澱粉，飯後再吞下一整盤高甜度水果，血糖與果糖雙重夾擊，肝臟只能將多餘能量通通轉化為三酸甘油酯並釋放入血。

水果中的果糖與一般葡萄糖不同，葡萄糖能進入全身細胞供能，果糖卻幾乎全數交由肝臟處理。（AI生成圖片）

營養師及國際醫療機構建議：控血脂必守4大飲食底線

想真正清走血管裡的「油分」，單靠食烚菜遠遠不夠，必須同步截斷糖分與精緻澱粉來源：

1.嚴控水果份量與進食時機：根據英國劍橋大學醫院NHS信託基金會針對高三酸甘油酯的飲食指引，患者並非完全不能吃水果，但必須嚴格限制單次份量，並優先選擇藍莓、士多啤梨等低升糖指數水果，避免飯後立即當甜品狂吃。



2.戒絕微糖飲品與果汁：手搖飲即使標榜微糖，往往仍含有3至5粒方糖的糖分；鮮榨果汁則濾走了膳食纖維，令果糖吸收速度倍增。日常飲品應全面改為清水、無糖茶或黑咖啡。



日常應以植物性多元不飽和脂肪及單元不飽和脂肪取代反式脂肪，每週進食2至3次富含Omega-3脂肪酸的深海魚，有助直接降低血液中的三酸甘油酯濃度。（AI生成圖片）

3.踢走早餐精緻澱粉：蔥花麵包、菠蘿包、酥皮蛋撻等烘焙食品同時結合了高升糖精製麵粉與反式脂肪，是推高血脂的雙重炸彈。早餐宜改吃燕麥片、全麥多士配烚蛋，增加水溶性纖維以延緩糖分吸收。



4.補充Omega-3優質油脂：長期只吃白烚菜會導致脂溶性維他命吸收不良，反而令人更易肚餓而偷吃零食。日常應以植物性多元不飽和脂肪及單元不飽和脂肪取代反式脂肪，並每週進食2至3次富含Omega-3脂肪酸的深海魚（如三文魚、鯖魚），有助直接降低血液中的三酸甘油酯濃度。

