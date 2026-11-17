天氣一轉涼，不少人下午三點剛過就心癢癢想叫外賣甜品，晚上更忍不住約朋友打邊爐。很多人以為這是氣溫下降逼使身體加快新陳代謝，才需要狂吃補充能量。事實卻恰恰相反。在華南及台灣等秋冬氣候相對溫和的地區，人體為了維持體溫所增加的產熱極為有限，基礎代謝率並不會大幅飆升。秋冬體重失控，往往是因為聚餐頻率增加、偏好高油重鹹食物，加上天氣轉涼減少戶外活動，一來一回便造成熱量嚴重超標。



在華南及台灣等秋冬氣候相對溫和的地區，人體為了維持體溫所增加的產熱極為有限，基礎代謝率並不會大幅飆升。（電影《破風》劇照）

大腦下視丘混淆訊號 缺水令你越吃越餓

從生理學角度分析，人體調控口渴與飢餓的神經中樞同位於大腦下視丘，訊號傳遞路徑極為相近。秋冬空氣濕度下降，加上不少人天冷便減少喝水，身體處於輕微脫水狀態時，大腦極易發出錯誤的飢餓或想吃甜食指令。

英國國民保健署（NHS）體重管理臨床衞教指引便明確指出，人體常會混淆口渴與飢餓感；當兩餐之間突然感到「肚餓」或想吃零食時，應先喝一杯清水並等待15至20分鐘，往往就能發現那只是假性飢餓。

秋冬空氣濕度下降，加上不少人天冷便減少喝水，身體處於輕微脫水狀態時，大腦極易發出錯誤的飢餓或想吃甜食指令。（AI生成圖片）

營養學3大控食慾策略 高纖低升糖穩住血糖

想在不挨餓的前提下控制體重，營養學專家建議從穩定血糖與延長胃排空時間入手，將日常飲食調整為以下三大方向：

1.高水溶性纖維補水（雪耳、雪梨）：秋冬乾燥易缺水，雪耳富含水溶性膳食纖維，吸水膨脹後能顯著延緩胃部排空，搭配雪梨的天然果糖與水分燉煮成走糖甜湯，既能滿足想吃甜食的味覺需求，又能避開精製糖引發的血糖驟升驟降。



2.減辣增酸提升味覺滿足（蘋果、山楂）：麻辣鍋、咖哩等重辛辣食物會刺激胃部蠕動並伴隨高油脂攝取。改用富含果酸與膳食纖維的蘋果或山楂佐餐，有助刺激唾液分泌、帶來清爽口感並增加飽足感。



3.高纖原型澱粉與蔬菜（南瓜、秋葵）：相比白麵包或餅乾等精製澱粉，南瓜屬於低升糖指數的複合碳水化合物，秋葵則含有豐富水溶性果膠與黏蛋白，兩者以清蒸或水煮烹調，能讓血糖平穩上升，拉長正餐後的飽足時間。



改用富含果酸與膳食纖維的蘋果或山楂佐餐，有助刺激唾液分泌、帶來清爽口感並增加飽足感。（AI生成圖片）

打邊爐唔一定肥 4招避開高鈉高脂地雷

秋冬聚餐少不了打邊爐，減重人士其實不必完全戒絕。香港食物安全中心在《食物安全焦點》及相關火鍋專題指引中提醒市民，打邊爐要食得健康，必須把好湯底與食材關卡：

1.湯底選清湯：以昆布、番茄薯仔或粟米蘿蔔清湯代替沙茶、豬骨濃湯及麻辣湯底，從源頭大幅削減飽和脂肪與鈉含量。



2.多菜少加工：主攻新鮮綠葉菜、菇類、豆腐及瘦肉片，避開魚蛋、牛丸、蟹柳及炸響鈴等高脂高鈉加工食品。



3.醬料走沙茶：以新鮮蔥花、蒜蓉、辣椒碎配白醋或少量豉油提味，取代高熱量的沙茶醬與麻醬。



4.切忌飲湯底：食材反覆烹煮後，湯底會積聚大量油脂、鈉質及嘌呤（Purine），飲湯只會徒增熱量、水腫與痛風風險。



以昆布、番茄薯仔或粟米蘿蔔清湯代替沙茶、豬骨濃湯及麻辣湯底，從源頭大幅削減飽和脂肪與鈉含量。（AI生成圖片）

除了正餐調整，香港衞生防護中心（CHP）《天氣寒冷市民應注意健康》新聞公報亦強調天冷時維持均衡飲食與恆常體能活動對穩定代謝的重要性。