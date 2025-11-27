轉季頭皮痕易脫髮？秋冬居家沙龍級護髮五大秘訣 附養髮好物推介

大家有沒有發現踏入十月開始，自己的掉髮量開始增加，以及頭皮莫名其妙地變多？隨着秋冬轉季，護髮的方法由注重控油變為預防頭皮乾燥與脫屑、防掉髮以及修護髮根。香港人工作繁忙，難以經常到理髮店進行長時間的護髮程序，小編於下文會詳解如何在家也能進行沙龍級護髮的技巧，以及有哪些秋冬護髮好物幫助改善頭皮健康。



秋冬為何最易脫髮？

秋冬容易掉髮的原因是由於頭髮有分為休止期及生長期，生長期的時段大約在春夏季節，因為陽光的紫外線較為強烈，促使頭髮停留在生長期的階段，隨着時間生長期的頭髮比例會漸漸減少，到秋季時頭髮便同步並集中進入休止期，加上天氣乾燥頭皮保水度不足，就出現掉髮量增加，以及頭皮產生頭屑的問題。

每天掉多少頭髮才是正常？

根據皮膚科醫生和毛髮學家的普遍認為，每天掉 50 到 150 根頭髮都屬於正常範圍。但如果發現掉髮突然增加便需要多加留意，例如發現枕頭上、浴室排水孔或梳子上的頭髮量，在短時間內明顯比過去幾個月多得多；尤其是前額兩側的髮際線後退、在撥開頭髮時能看到的頭皮範圍比以前更明顯等等。

異常掉髮的五個徵兆

掉髮量突然劇增：生活上觀察到頭髮掉量比平時多好幾倍，例如枕頭上頭髮變多，隨手一抓已掉六、七根頭髮，頭髮在洗髮時掉量可致浴室排水孔堵塞等等。

髮縫變闊或頭頂稀疏：梳頭或綁頭髮時明顯見髮量減少或顯露頭皮的位置變多

髮際線明顯後退：如髮際線明顯後移，有機會與遺傳和荷爾蒙相關

出現局部性掉髮：由於正常的掉髮是整體並平均散落頭部，如頭上出現某個範圍圓形的禿髮位置，有機會是患有圓禿—即俗稱「鬼剃頭」的一種自體免疫系統失調的疾病

頭髮變細、變軟：新頭髮生長出來比其他頭髮更細軟，有機會化表毛囊健康程度下降

居家沙龍級護髮五大秘訣

想要沙龍級護理令人驚豔的柔順與光澤的髮質，將居家護髮提升至全新層次，就必須掌握以下五大秘訣，將幫助您在家中也能重現髮絲的健康亮麗質感。

下降熱力造型的溫度，使用抗熱產品

秋冬季節頭髮最為脆弱，所以應盡量減少使用吹風機、捲髮棒、直髮夾等熱力造型工具，因為高溫會直接破壞頭髮的毛鱗片，導致水分和蛋白質流失。每次使用直／捲髮棒時可先塗抹抗熱護髮產品，並將工具的溫度調低。吹頭髮時，先用毛巾以按壓方式吸乾多餘水分，再使用中低溫度的風力吹乾。

注重內在調理與睡眠

頭髮的健康光澤根源於身體的營養狀態，平日需攝取足夠的水分，多吃富含優質蛋白質如雞蛋、魚肉、Omega-3 脂肪酸如三文魚、堅果以及維他命 E 的食物，這些都是構成健康髮質的關鍵營養。同時，充足的睡眠能促進身體修復，對維持頭皮健康和頭髮生長也十分重要。

頭皮護理要去角質

沙龍護髮重點不只是直接洗髮，而是要進行全面的頭皮護理，洗髮前使用專門的頭皮淨化液，乾髮時將頭髮分區，將頭皮淨化液淋在頭皮上並用指腹輕輕按摩頭皮一至兩分鐘，能溫和地溶解堵塞毛孔的多餘油脂和老廢角質。

秋冬淨髮推介

全球熱銷突破 350 萬瓶的護髮好物AROMASE艾瑪絲 2% 5α捷利爾頭皮淨化液，是由艾瑪絲 聯手皮膚科醫師共同開發的專業頭皮護理產品。其配方堅持安心、溫和的原則，不添加 MI、MCI 化學防腐劑、矽靈以及人工色素，為愛髮人士提供高效且安全的頭皮深層清潔選擇。

這款水狀的植萃精華，能迅速浸潤並溫和包覆厚重角質，有效舒緩因毛囊阻塞引起的不適感。其獨特的液態劑型能快速起泡，不僅能深入毛孔徹底清除髒污、軟化角質，更能一舉解決油頭異味、厚重皮屑及搔癢敏感等多種頭皮困擾！

配方中的甘草次酸與杜松果精油等天然萃取，會在頭皮形成一道隱形防護膜，抵禦外在環境的汙染。透過深層的調理與養護，為頭皮重建健康的生態環境，而清新的薄荷涼感，則讓每一次使用都像是讓頭皮在森林中自在呼吸，享受前所未有的潔淨與暢快。

AROMASE 艾瑪絲 2% 5α捷利爾頭皮淨化液 (有涼) 80mL $59

詳情及購買連結: https://aromase.hk/product/junlper80/

秋冬慎選洗頭水

清潔是做好保養的第一道手續，針對頭皮的需求，選擇合適的產品就能讓保養事半功倍。容易出油的頭皮，建議選擇透明、可提升頭皮清爽感的質地，以掃除頭皮每日接觸的髒汙。而秋冬乾燥、緊繃頭皮則是選擇有保濕、滋養成分的洗頭水，例如含維他命E、蘆薈、沒藥的。洗頭水挑選的重點在於「依據你的皮脂性和頭皮狀況，挑選單效弱酸的洗頭水」，不論髮絲乾燥與否，只要是可以將頭皮上的髒汙好好清理乾淨，就是好的清潔產品。

加強深層滋潤

秋冬的空氣濕度低，會加速頭皮水分的流失，因此需要將護髮產品更換為滋潤度更高的款式，並且每週至少進行一次深層護理。而在洗髮後使用養髮精華的程序就像是為肌膚在清潔後擦上精華液和乳霜一樣，能立即保濕、提供保護、鎖住養分，從根本改善頭皮健康，進而養出亮麗頭髮。

秋冬護髮好物—AROMASE 艾瑪絲草本強健養髮精華液

AROMASE 艾瑪絲草本強健養髮精華液採用多重草本養護調理配方，讓您在家也能享有頂級沙龍的養護效果，輕鬆釋放頭皮壓力並緩解頭皮不適。它能調理油水平衡與有效去屑止癢，從根本上打造理想的養髮環境。透過深層強健髮根並注入髮根活力，這一瓶就能全面喚醒髮根活力，實現健康的頭皮狀態。

明星成分—甘草次酸

採用頂級明星成分甘草次酸來健全頭皮的代謝機能與防禦力，並協同維他命B5加強保濕鎖水，鉅棕櫚酊則負責活絡毛髮及舒緩頭皮不適。配方不含藥性及油脂，專為日常保養設計，按摩後能迅速吸收且不留黏膩感，有效釋放頭皮壓力，重塑充滿生命力的健髮根源。

專業呵護頭皮健康

配方融合了 3% 甘草次酸複合物，能溫和舒緩並有效增強頭皮防禦力，減少敏感不適；搭配維他命 B5 提升頭皮的保濕能力，滋潤並改善乾燥脫屑問題；同時藉由鋸棕櫚酊幫助活絡頭皮毛囊，促進髮根的健康生長。

AROMASE 艾瑪絲草本強健養髮精華液提供了全方位的安心養護，堅持無藥、無油添加，因此非常適合每天使用。它擁有清爽不黏膩的質地，按摩後能快速吸收，為頭皮帶來零負擔的體驗。此外，精華液採用天然草本植萃精華，屬性溫和不刺激，能滿足各種頭皮類型的日常保養需求。

草本強健養髮精華液 (有涼) 40mL $125

詳情及購買連結:https://aromase.hk/product/coolingscalpcarespray40/

AROMASE 艾瑪絲品牌介紹

《AROMASE》 AROMA來自英文「香氣」之意, SE來自中文「髮絲」的意思。

健康：讓各種頭皮都真實地深呼吸

信賴：讓臨床實證成為日常調理守護！

自然：讓植萃從大地沉浸到每一髮絲！

唯一：讓缺角的提醒自台灣走向世界！

