秋冬轉季增急性閉角型青光眼風險 眼科專家籲有症狀應立即求醫

青光眼是全球主要的致盲疾病之一，東方人尤其屬於高風險族群。急性閉角型青光眼作為眼科急症，若未能及時治療，病情可能在數小時內迅速惡化，導致不可逆的視力損傷甚至失明。香港眼科學會、香港眼科醫學院及香港青光眼學會指出，適逢秋冬季節，急性青光眼發作機會可能增加，呼籲市民一旦出現青光眼相關症狀，應立即就醫，以降低視力受損風險。

香港眼科學會會長、眼科專科醫生任卓昇教授

香港眼科學會會長、眼科專科醫生任卓昇教授指出，根據醫院管理局資料，每100名40歲以上市民中，約有3人患病，而青光眼已成為本港導致失明的主因，約23%的失明病例與此病有關。香港眼科醫學院院長、眼科專科容瀚華醫生亦補充，眼睛內睫狀體會不斷分泌房水，再被前房角的組織吸收。患上青光眼時，房水的分泌與吸收會失去平衡。閉角型患者因前房角狹窄甚至關閉，房水難以有效排出，導致眼壓上升並損害視神經。隨着視神經受損，患者的視野會逐漸收窄，最終可能導致視力下降甚至失明。

香港眼科醫學院院長、眼科專科容瀚華醫生

東方人更易罹患閉角型青光眼

青光眼的風險因素眾多，急性閉角型青光眼的高危因素包括東方人、女性、50歲以上、深遠視、房角狹窄、有血緣親屬曾患青光眼等。容醫生特別提醒，東方人相比其他種族更易罹患閉角型青光眼，佔全球病例近六成。為避免延誤治療，上述高風險人群應提高警覺，並定期接受眼科檢查，以早日發現問題。

香港青光眼學會會長、眼科專科醫生譚智勇教授

香港青光眼學會會長、眼科專科醫生譚智勇教授表示，秋冬為流感高峰期，抗組織胺藥物具抗膽鹼作用，可能導致瞳孔擴大，增加急性閉角型青光眼發作機會。因此，高危人士需多加留意，避免自行服用相關藥物而延誤病情。

急性青光眼症狀容易與其他疾病混淆

急性青光眼的典型症狀包括看燈光時出現彩環、視力模糊、眼球脹痛、頭痛、作嘔甚至嘔吐。譚教授指出，這些症狀容易與其他疾病混淆，例如頭痛及噁心常被誤認為偏頭痛，導致延誤診治。若能及時求醫，有機會避免病情演變為慢性青光眼，減少永久性視力損害。

現時治療急性閉角型青光眼有不同選擇，醫生會根據患者類型、嚴重程度、病歷及整體健康制定個人化方案。例如激光治療方面，虹膜激光穿刺術可在虹膜周邊打孔，平衡前後房壓力，改善房水流動；氬激光虹膜周邊成形術則收縮虹膜組織，打開前房角。

至於手術方面，前房穿刺利用小針刺入前房，即時降低眼壓；小樑切除術建立新房水引流通路；超聲乳化晶體摘除手術不僅治療白內障，還可改善閉角型青光眼。

急性閉角型青光眼患者Pamela於去年6月確診，初期因擔憂視力難以恢復而情緒低落。經與醫生溝通並積極接受治療，雖然目前仍有視力模糊，亦正逐步改善。由於虹膜功能受損導致畏光，日常需要佩戴太陽眼鏡。她希望透過自己的經歷提醒大眾，眼睛健康至關重要，呼籲市民若發現眼睛健康出現異常，應及早求醫，把握治療時機。