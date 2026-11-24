不少人每次飲完牛奶，30分鐘至2小時內便會出現肚脹、腸鳴甚至肚瀉，因而認定自己患有「乳糖不耐症」，從此對奶類製品避之則吉。然而，近年多項國際醫學研究卻得出「反直覺」結論：乳糖不耐症並非單純的消化缺陷，這類人士若能適度攝取牛奶，其腸道微生態反而更具優勢，患上二型糖尿病的風險亦相對較低。



不少港人飲用牛奶後會出現腸胃不適，因而認定自己患有乳糖不耐症，從此對奶類製品避之則吉。（《新聞女王2》劇照）

未消化乳糖變益生元 助益菌增殖護腸道

北京兒童醫院順義婦兒醫院臨床營養科專家李永進指出，乳糖不耐症的成因在於小腸內乳糖酶分泌不足，導致牛奶中的乳糖無法完全分解吸收，直接進入大腸。雖然大腸細菌發酵乳糖時會產生氣體及高滲透壓，引發肚脹或腹瀉等不適，但這些未經消化的乳糖，同時亦扮演了條件性益生元的角色。它們能促進結腸內雙歧桿菌等益生菌增殖，發酵生成短鏈脂肪酸（如丁酸），為結腸細胞提供能量，有助維護腸道黏膜屏障。

乳糖不耐症的成因在於小腸內乳糖酶分泌不足，導致牛奶中的乳糖無法完全分解吸收，直接進入大腸。（AI生成圖片）

研究表明：基因攜帶者飲奶助降糖尿病風險

國際權威學術期刊《自然·代謝》（Nature Metabolism）曾發表一項大規模人群研究，指出在攜帶乳糖不耐症基因的成年人當中，適度增加牛奶攝取量，會改變腸道特定菌群及血液代謝物水平，從而降低二型糖尿病的發病風險。

乳糖耐受成年人的肥胖風險反而相對較高，不過醫學界強調，觀察性研究反映的是相關性而非直接因果關係，市民切勿為了追求益生元效應而強行大量飲奶，否則只會引致長期腹瀉及電解質紊亂。

在攜帶乳糖不耐症基因的成年人當中，適度增加牛奶攝取量，會改變腸道特定菌群及血液代謝物水平，從而降低二型糖尿病的發病風險（《回答吧1988》劇照）

戒奶恐致骨質疏鬆 階梯式測試尋耐受窗口

若因擔心肚瀉而徹底戒絕奶類製品，容易導致鈣質與維他命D攝取不足，長遠增加中老年骨質疏鬆風險。根據香港衞生署家庭健康服務建議，一般成年人每日應攝取800至1,000毫克鈣質，並食用1至2份奶類及代替品。

乳糖不耐症人士日常可採取階梯式測試找出個人的耐受程度：先從單次飲用半杯牛奶開始，或改選乳糖含量較低的原味乳酪及硬質芝士；此外，香港消費者委員會亦指出，不適合飲用普通牛奶的人士，可選購市面上的無乳糖牛奶，或以高鈣低糖豆奶、加鈣植物奶（如燕麥奶、杏仁奶）替代，亦可於飲奶前按醫生或藥劑師指示補充乳糖酶製劑。