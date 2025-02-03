癌症｜每日飲牛奶可預防大腸癌？研究揭基因、飲食與大腸癌關聯

近年來，隨著基因科技的進步，科學家們逐漸揭開了基因與飲食之間的神秘面紗。最新研究顯示，攜帶特定基因變異的人，透過每天飲用牛奶，竟然能大幅降低罹患大腸癌的風險！



台灣台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘表示，這項發現不僅讓我們看見基因與飲食的緊密聯繫，也提醒大眾，健康管理應該因人而異，了解自己的基因特質，搭配科學的飲食策略，才能真正掌握健康的主動權。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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rs4988235基因變異決定乳糖耐受力

在基因學中，rs4988235又稱為C/T（-13910）或13910T，位於MCM6基因，但它的作用影響到與乳糖代謝相關的LCT基因。張家銘指出，LCT基因負責生成乳糖酶（Lactase），幫助人體分解乳糖，讓我們能夠消化牛奶。如果擁有rs4988235的T等位基因，就擁有了「乳糖持續表達基因型」，這意味著即使成年後，乳糖酶的分泌能力仍能持續，避免乳糖不耐症。

牛奶鈣質是降低大腸癌風險的關鍵

而大型研究顯示，擁有這個基因變異的人，每天攝取200克牛奶（約一杯），能大幅降低大腸癌風險，效果比沒有這個基因的人高出40%！張家銘解釋，這其中的功臣是鈣質。鈣能與腸道中的膽汁酸和游離脂肪酸結合，減少它們對腸道細胞的毒性，從而降低癌變的可能性。具體來說，每天攝取約300毫克鈣質（相當於一杯牛奶），能降低大腸癌風險達17%。攜帶「乳糖持續表達基因」的幸運者，能更高效吸收乳製品中的鈣質，防癌效果更顯著！

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大規模研究揭示基因、飲食與大腸癌的關聯

這項研究規模驚人，分析了來自99,152名歐洲族群參與者的基因與飲食數據，其中包括52,865例大腸癌病例。研究聚焦於rs4988235基因變異，研究人員發現，每個乳糖持續表達基因對應每日約17.1克牛奶的攝取增量，當每日攝取量達到200克牛奶，防癌效果更加顯著。這意味著，rs4988235基因不僅決定了我們是否能愉快地喝牛奶，還影響了鈣的吸收效率，進一步降低大腸癌風險。

善用基因優勢 每天一杯牛奶守護健康

張家銘建議，想知道自己是否擁有這個「乳糖持續表達基因」，基因檢測是第一步。如果結果顯示是基因攜帶者，那麼牛奶就不僅是日常飲品，更是健康守護神。攜帶這個基因的人，適量攝取牛奶能有效補充鈣質，讓腸道遠離癌變威脅。

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健康管理從基因與飲食開始

適不適合喝牛奶？跟體質有關，對於那些擁有乳糖持續表達基因的人來說，它的價值遠不止補充營養。這項研究不僅讓我們看見基因與飲食的緊密聯繫，也提醒大家，健康管理應該因人而異。了解自己的基因特質，搭配科學的飲食策略，才能真正掌握健康的主動權。

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