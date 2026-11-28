不少人剛放下碗筷便急著找廁所，往往誤以為自己腸胃吸收不良、吃什麼拉什麼，或是代謝速度特別快。台灣大腸直腸外科醫生王貫宇指出，飯後產生便意在多數情況下屬於正常的胃結腸反射（Gastrocolic reflex），反映腸道蠕動功能良好，並非剛吞下肚的食物瞬間穿腸而過。醫生同時提醒市民嚴守兩大健康原則：日常如廁時間應控制在3至5分鐘內，切忌攜帶手機長時間坐在馬桶上，以免誘發痔瘡；若每次飯後伴隨劇烈腹痛、長期腹瀉、大便帶血或體重下降，則須立即求醫排除腸道病變。



飯後產生便意在多數情況下屬於正常的胃結腸反射，反映腸道蠕動功能良好，並非剛吞下肚的食物瞬間穿腸而過。（AI生成圖片）

「胃結腸反射」猶如餐廳翻桌 排出實為舊食物殘渣

無論在辦公室午膳，抑或外遊聚餐期間，不少人進食後不久腹部便傳來蠕動感。美國國家生物技術資訊中心（NCBI StatPearls）醫學文獻指出，胃結腸反射是人體消化道一項正常的生理協調機制。當食物進入胃部、令胃壁受到擴張刺激時，腸道神經系統（Enteric Nervous System）與消化激素會迅速向大腸發出訊號，促使橫結腸與左側結腸產生推進性收縮。

這套生理機制猶如餐廳翻桌，胃部接收新進食物後，便會通知大腸將原本積存的舊糞便推向直腸，以騰出消化道空間。當直腸壁受到糞便擠壓刺激，大腦便會接收到排便訊號。換言之，飯後排出的其實是前一天或更早消化的食物殘渣，與剛吞下的飯菜無關。

當直腸壁受到糞便擠壓刺激，大腦便會接收到排便訊號。換言之，飯後排出的其實是前一天或更早消化的食物殘渣，與剛吞下的飯菜無關。（AI生成圖片）

早晨、高脂大餐及飲咖啡 三大情境最易觸發便意

美國克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）消化健康指南及大腸直腸外科醫生王貫宇均指出，以下三種日常情境最容易放大這項生理反射：

1.清晨起床與早餐後：人體經過整晚睡眠休息，清晨醒來時結腸活動本已處於全天最高峰，加上早餐食物進入空腹一晚的胃部，雙重刺激下最易觸發自然排便。



2.攝取高熱量或高油脂餐點：大份量、油膩或高蛋白食物會促使身體分泌更多胃泌素（Gastrin）與膽囊收縮素（Cholecystokinin），大幅增強大腸肌肉的收縮力度。



3.飲用咖啡：咖啡中的成分能直接刺激大腸平滑肌收縮，部分人即使飲用無咖啡因咖啡，同樣會在短時間內湧現便意。



人體經過整晚睡眠休息，清晨醒來時結腸活動本已處於全天最高峰，加上早餐食物進入空腹一晚的胃部，雙重刺激下最易觸發自然排便。（AI生成圖片）

出現4大警號須盡快求醫

根據香港衞生署衞生防護中心《大腸癌症狀及預防》資料，若市民發現大便習慣持續改變逾兩星期，或每次飯後出現以下任何一項警號，便不能單純視作腸胃蠕動快，應盡快前往腸胃肝臟科或結直腸外科求醫：

1.每次飯後伴隨劇烈腹痛或明顯腹脹；



2.長期反覆出現水樣腹瀉，排便習慣明顯改變；



3.糞便帶有鮮紅或暗紅色血絲（大便帶血）；



4.近期出現不明原因的體重減輕。

