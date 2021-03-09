去濕｜失眠大便黏8大特徵或體內濕氣重　4招防濕四神湯促血液循環

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-09 08:00

最潮濕的季節又到，相信很多人因濕氣重而難以入眠。春天失眠多與我們體內濕氣有關，究竟如何知道自己是否濕重？除了失眠還有什麼症狀？不妨從食療和生活小習慣入手，踢走濕毒吧！

潮濕往往會為身體帶來不同程度的影響，例如暗瘡、濕疹、便秘、腰痠背痛等，還會令人易倦和精神不振。嚴重還會影響睡眠質量，導致每晚失眠。

經常感覺疲倦可能因為體內濕氣積聚。（kinga-cichewicz@unsplash）

濕氣為何會在體內積聚？

台灣奇美醫學中心中醫部李佳蓉醫師在《健康2.0》的專欄文章中指出，人體的消化系統容易被濕氣影響，脾胃本來能夠吸收營養物質，但受到潮濕天氣、或是夏天喝太多凍飲、吃太多生冷蔬果，導致脾氣受損，消化功能下降，無法排除多餘水分、代謝廢物，導致濕氣在體內累積，產生各式各樣「濕」的症狀。

脾胃狀態欠佳，亦會反映在皮膚上，不容小覷。如果你最近有出現以下徵狀，就要注意體內的濕氣是否過重。

▼自我檢測體內濕氣有多重，8大徵狀你中了幾多？（按圖👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

八大特徵中幾個才算身體濕氣重？

1）皮膚痕、暗瘡多

潮濕的日子裏，你是不是常常感到皮膚莫名痕癢、臉上油脂分泌增加？脾胃積累濕氣會直接反映在臉上。除了搔癢，還會因為油脂分泌增加而長暗瘡。

2）精神不振

體內濕氣重往往會伴隨精神不振，令人常常感到疲倦，就算睡足八小時也難以改善。同時精神亦難以集中，經常感到頭昏腦脹。

3）失眠

若濕氣聚於體內會令人難以入睡，造成失眠，也會影響白天的生活質素。

4）便秘

便秘是體內濕氣過重的信號之一。一般人一天一次排便，但如果三日以上沒有大便，那麼很有可能是因為濕氣過重引發便秘，不妨多吃蔬果和多飲水改善。

5）大便黏笠

即使沒有出現便秘情況也不要高興得太早，若排便後發現大便黏在馬桶難以沖走，證明你的體內濕氣積聚過多。

6）腰痠背痛

濕氣重的人還會經常腰痠背痛。中醫表示，濕氣重導致血氣運行不足，易堵塞經脈。一時半刻的痠痛可以靠藥布解決，但若情況持續便需調理一下。

7）四肢沉重

濕氣過重積聚體內會造成四肢沉重、肢體腫脹，令人行動困難。除了四肢，臉部水腫亦是反映體內濕氣情況的訊號之一。

8）體重增加

從中醫角度看，部分肥胖原因可能和水腫有關。由於水分滯留體內不能順利排走，容易導致肥胖，若最近體重增加，可以試試用力按一下大腿位置，若按下後痕跡呈白色且很快消散，那麼很有可能你已出現水腫情況。

以上8個濕氣重的症狀你中了幾個？

2～3個證明你體內濕氣還很輕微，但若中了一半以上，就要留意一下了。李佳蓉醫師還建議了一個有助踢走濕氣的食療湯水和幾個小習慣，不妨參考一下。

▼中醫推介「去濕四神湯」功效及食譜（按圖👇👇👇）：

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去濕四神湯材料及功效：

1. 薏仁40克：去濕、防心血管疾病、降血脂、促進新陳代謝、預防和抵抗癌症

2. 芡實20克：補中益氣、補脾、止泄、利尿、抗癌

3.蓮子40克：保護心臟健康、降血壓、鎮靜、抗衰老

4.山藥20克：消除疲勞，去痰止咳、促進消化，整腸健胃、預防三高

5.茯苓20克：去濕、利尿，可改善記憶力

6.米酒2湯匙：幫助消化、驅寒去濕、幫助血液循環

去濕四神湯做法：

1.薏仁、芡實、蓮子先浸泡約半小時。

2.豬肉片燙熟備用。

3.將茯苓、芡實、山藥、薏仁、蓮子放入水中，加少量米酒燉煮1小時。

4.起鍋前10 分鐘放進瘦肉再滾過、加適量的鹽調味。

李佳蓉醫生解釋，四神湯是顧脾胃的藥膳，「四神」古代稱為「四臣」，是指由淮山、茯苓、芡實、蓮子4種中藥材組成；這4味藥材合用可達到補腎健脾、補氣利濕的作用，也可以調整腸胃功能，加強消化吸收，脾胃化生氣血，進而使五臟六腑得到營養，強身保健。

踢走濕氣四大習慣

1）避免飲冰凍飲料和冷藏食品

冷藏過的食物和飲品，例如汽水、雪糕等可說是養生大忌。冰冷的食物會大大削弱脾胃功能，同時寒氣會亦會化成濕氣累積在體內。

2）避免進食不易消化的糯米類製品等

糯米不易消化，進食過量除了會導致胃痛、消化不良、便秘，還會令濕氣累積在體內。港人飲茶最愛的糯米雞、八寶飯或是糯米糍等應盡量少食。

3）每半小時活動一下身體使氣血運行

坐在辦公室一動不動容易影響血液循環，從而造成濕氣積聚導致手腳冰冷。專家建議每天宜抽30分鐘運動，即使工作期間，每30分鐘也應站起來活動一下身體，斟水或往洗手間等簡單小動作已可舒筋活絡。

4）室內放置抽濕機去濕

環境因素都會影響體內濕氣。若室內相對濕氣超過50％，可在房間放置抽濕機或空氣清新機，確保空間濕氣不過重。