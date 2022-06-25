婦女更年期｜別因年長放棄性生活　性慾漸減　可用「這法寶」幫助

隨着年齡增長，女性的「性」致會有愈來愈低落的傾向，尤其到了更年期，面臨身心雙方面的轉變：情緒起伏、壓力以及對於自身外貌的焦慮，都會更讓人對性失去興趣。不過，邁入老年，其實還是可以享受活躍的性生活，而活化性慾的方式，也有非常多種。

文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



生理方面的改變與改善

荷爾蒙療法

《家中的性愛女神》（Domestic Sex Goddess）作者凱特泰勒（Kate Taylor）表示，女性的性慾會在步入中年後開始下降。此時，女性的身體會經歷停經過渡期，或稱環更年期（Perimenopause），體內的雌激素和黃體素會開始有激烈的變化。少了每月排卵前的荷爾蒙刺激，生理上的慾望也隨之消失。由於睪固酮（Testosterone）分泌也一起降低，性慾更是急速下降。而這些問題的解決之道，就是請醫生提供荷爾蒙治療。



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善用潤滑液

雌激素分泌減少會使得陰道乾燥，使性交過程疼痛或影響快感。女性除了可以試着自我刺激陰蒂或其他敏感帶喚起慾望，並刺激身體分泌使陰道壁濕潤的體液，也可以在性交前後嘗試用水性潤滑液，來避免抽插的乾澀。如果用潤滑液後還是有性交疼痛的問題，請諮詢婦科醫生，並請醫生提供含有雌激素的潤滑液。不過雌激素潤滑液可能會在使用後產生副作用，因此請務必先諮詢醫生再使用。

心理方面的變化與調整

放下壓力與焦慮

當女性邁入中年，來自育兒、婚姻、職場等各方面的責任，都會造成倦怠，並影響性需求。為了重燃性慾，請務必須學會放鬆，專注在性愛的美好，把性事想成是浪漫時刻的經營，而非只是一般的日常瑣事。可以一起計劃一個性愛約會，如果遇到障礙，請諮詢專業建議。

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接受自己建立自信

女性的性慾常與自身的吸引力相關，因此當女性目睹自己身體邁入中年的轉變，不再美麗如往昔，最直接的反應就是坦承相見時變得沒有安全感，擔心伴侶會嫌棄自己的身材。對此，除了學會愛自己，養成規律運動與良好的健康生活習慣，也可以幫助自信的建立。

改善與伴侶的關係

最近跟伴侶吵架了嗎？常態性的不睦與爭吵，都會對女性的性慾造成負面影響。建議好好與伴侶談談關係的現況，如果狀況複雜難解，兩人可考慮進行諮商，以獲得最有幫助的建議。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：老了沒性致？熟女提升性慾學這幾招】