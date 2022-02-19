失智症｜心智逆齡　老人活像小孩？除在裝傻外　或與這些疾病有關

有聽過SHE的《不想長大嗎》？小時候無憂無慮，不用為了金錢或工作而煩惱的日子，在我們被殘酷的現實壓的喘不過氣的時候，總是會讓人感嘆，如果能坐時光機回到過去該有多好，雖然我們的科技水平仍然沒有實現時空旅行，但是某些人的心智年齡卻能減低，就像一個小孩子的靈魂被裝在大人的軀殼裏，本文將為您介紹年齡回溯(Age regression)的症狀及相關成因，讓您了解所謂的逆齡，絕不只是化妝品的標語。

文：于承宇 醫學審稿：台灣醫師賴建翰/Hello醫師



以下是年齡回溯的3個成因（按圖了解！）

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年齡回溯是怎麼一回事？

年齡回溯並不是每個人都相同的，有些人可能只年輕了幾歲，有些人卻一下回到了還在念幼稚園的年紀。在精神分析之父，佛洛伊德(Sigmund Freud)的觀念裏，年齡回溯是一種人體的自我保護機制，當人遭受極端的痛苦、折磨或創傷後，可能產生創傷後壓力症候群(PTSD)，年齡回溯可以避免當事人面對那些難以忍受的記憶，保護當事人的精神不至於崩潰，順帶一提，因遭受重大打擊而啟動人體的保護機制，也是部分失憶症(Amnesia)的成因。另一位心理學專家榮格(Carl Jung)則認為年齡回溯，並不是一種逃離的舉動，而是一種正向行為，例如：重回童年尋求當時沒有獲得的關愛，以補償心理的缺憾。

年齡回溯也被應用心理疾病的治療上，利用催眠的方式，帶領患者尋找埋藏在記憶深處，造成心理疾病的「原因」，通常會是一段帶給患者創傷的記憶，患者透過面對該記憶，來解決的病因；儘管如此，由於這種催眠治療方式有可能使患者建構出虛假的記憶，因此仍然有爭議性存在。

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年齡回溯的其他成因

除了前面所提的人體自我防衛機制外，年齡回溯還可能有以下幾種成因：

1. 失智症(Dementia)

我們耳熟能詳的阿茲海默症(Alzheimer’s Disease)便是失智症的種類之一，失智症患者除了記憶力、判斷力、思考能力降低外，也可能會有年齡回溯的情況，也就是為甚麼有些患有失智症的老人家，會表現得像個小孩子一樣。

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2. 解離性身分疾患(Dissociative Identity Disorder，DID，即解離症)

解離症又被稱為多重人格，患者會擁有複數的人格(如果只有2個則稱為雙重人格)，而電影《分裂》裏的主角就擁有多達24個人格，這些人格都像一個獨立的個體，擁有不同的年齡、思考模式和記憶，他們可能知道其他人格的存在，也可能完全不曉得，假如多重人格中有比肉體年齡更加年輕的人格存在，年齡回溯的現象便因而成立。

3. 刻意為之

人是可以裝年輕的，無論是出自於壓力、或是個人意願，有些人可能故意表現的像個孩子般，讓自己能夠跳脫出被肉體年齡所束縛住的思考模式，這種刻意為之的年齡回溯，如果控制得宜的話，其實對心理健康可能有所幫助，但建議還是不要太過倚賴逃離現實，以免陷在其中，轉而發展成心理問題。

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年齡回溯的治療方式

治療年齡回溯的方式取決於，造成年齡回溯的成因，再根據其原因選定可能的治療方式，比起針對「年齡回溯」本身做治療，通常是以治療成因來改善年齡回溯的問題，以下提供2種可能的年齡回溯治療方式：

．非藥物：如果患者是因心理壓力，或因其他疾病所引起的疼痛，而產生年齡回溯的狀況，透過關心患者、表達同理心、安撫情緒或與患者聊天等方式，可能有所幫助。

．藥物：抗憂鬱藥(Antidepressant)、抗精神病藥(Antipsychotics )可以幫助患者穩定心理狀態，使精神疾病得到控制。

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「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：返老還童？心智年齡倒退嚕3原因】