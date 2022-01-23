經常感冒、易肥、記憶力不好？避三高慢性病上身要學4招維持健康

不少人總是抱怨容易胖、體力差、記憶力不好，或是經常感冒、生病，原因可能是代謝力不良。



根據醫師臨床觀察發現，現代人工作忙碌、生活節奏快速，加上疫情持續影響，造成運動量不足且壓力增加的現象，都會使身體代謝力下降。

4招提升代謝力（按圖👇👇👇）

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代謝力不良 影響身心健康

台灣身心科醫師李旻珊指出，代謝力是指身體燃燒熱量的速率，燃燒熱量是維持各組織器官的基礎代謝，以及幫助消化食物、體能活動；若是代謝力不良，容易出現各種身心不適症狀，包括：容易胖、記憶力不好、免疫力下降、經常感冒、精神不濟、專注力低、情緒低落等，嚴重時甚至會引發高血糖、高血壓、高血脂等慢性病。

4招提升代謝力

李旻珊強調，擁有良好的代謝力，就能維持健康、良好體態，提供4招幫助提升代謝力：

1. 規律運動

運動可以產生腦內啡讓心情愉悅，同時提升心肺功能，讓體力變好、不容易疲倦，持續運動更能改善代謝力，建議每星期至少做150分鐘的中高度運動，也就是維持最大心率7、80％。

2. 適當紓壓

慢性壓力的累積，可能會影響睡眠、情緒，造成自律神經失調，讓身體呈現慢性發炎狀態，造成代謝力下降，建議一定要有自己的時間、做想做的事情，可以是一天半小時，或一周半天的時間。

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3. 充足睡眠

充足的睡眠能穩定自律神經及情緒。根據研究顯示，長期睡眠不好，會降低瘦體素的分泌，導致食慾增加及代謝減緩。

4. 多喝水

多喝水能加速新陳代謝。一般來說，每個人喝水的建議量為體重×30，以體重60公斤的人為例，每天建議的飲水量為1800c.c.。

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