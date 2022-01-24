尿頻｜夜尿頻繁年輕人都中招！腎虛1種水果少吃　6招有效改善夜尿

你有晚上睡著後，一直被尿尿叫起來的困擾嗎？很多人以為「夜尿」是老年人的專利，但其實年輕人也可能有。



從中醫角度，夜尿會調補腎氣，但不只是補腎問題，常見夜尿有分3種證型。

▼夜尿3種證型、6招有效改善夜尿（按圖看清👇👇👇）

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中斷2次以上、伴隨強烈尿意要注意

台灣中醫師郭懿潔指出，人的平均睡眠約7～8小時，在這之內若只有1～2次夜尿還算正常，但若中斷2次以上，且每次醒來伴隨強烈尿意，就屬於不健康，需要尋找原因並加以處理，否則睡眠中斷，也影響睡眠品質。

郭懿潔進一步說明，夜尿常見的原因為，夜晚抗利尿激素分泌不足，老年男性的攝護腺肥大，擠壓膀胱與尿道導致頻尿、排尿不暢；以及糖尿病引發的消渴症或高血壓等慢性病造成，甚至是藥物副作用。年輕人則因容易焦慮緊張、睡前飲水量過多，喝到刺激的茶、咖啡、含糖飲料等；另外，發炎感染也有可能造成夜間頻尿。

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常見3種夜尿證型 你是哪一種？

在中醫觀點，五臟中的「腎」掌管泌尿系統功能，針對夜尿，中醫第一線會做調補腎氣。但台灣中醫師郭懿潔提到，常有患者問「為什麼吃中藥一開始有效，後來又沒效？」郭懿潔說，因為人是複雜的機體，一個症狀絕不會只有單一因素，補了腎氣，可能其他臟腑、氣血、經絡循環也需要調整，症狀才會再進步。

從臨床觀察，郭懿潔分析最常見3種夜尿證型：

1. 肝鬱血虛

郭懿潔說，這類型的夜尿，表現像是夜間醒來多次小便，但每次尿量均不多，常伴隨情緒壓力問題、皮膚乾燥、口乾眼乾、解便偏硬，甚至有點燥熱火氣等症狀。

2. 脾虛濕盛

這類型的夜尿也是同樣多次，但尿量為正常量，每次約200～300cc，但會伴隨脾胃症狀，容易脹氣、噁心、胃口不佳、排便容易軟散腹瀉、舌質淡紅舌苔白厚，喝冷飲則夜尿狀況明顯加重。

3. 腎氣虧虛

除了夜晚尿量多，傍晚5～7點，經絡巡行至腎經時，也容易頻尿，且多伴隨腎系症狀，像是腰膝痠軟，下背及筋骨容易痠痛，耳鳴、頭暈目眩、容易疲勞等症狀。

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減少夜尿次數！6個習慣小調整

民眾平時可以從哪些生活小習慣著手，來改善夜尿？郭懿潔提醒以下6點：

1. 注意喝水量及時間：正常人每日飲水建議量為1500～2000cc，視情況增加，而當天飲水量須平均分配，小口頻繁喝、不牛飲，睡前3～4小時須減少。

2. 把關飲品：減少喝到刺激飲品，例如茶、咖啡、及含糖、冰冷飲料的機會。

3. 特定水果少吃：水果內含水且糖分多，又多為寒性，柑橘類水果務必盡量少吃。

4. 多運動曬太陽：運動曬太陽能促進放鬆，且有助於循環，也能幫助提升陽氣、穩定晚上的睡眠。

5. 溫敷下腹丹田處：溫暖下腹，調補腎氣。

6. 控制慢性疾病：如糖尿病、高血壓等慢性疾病，以及攝護腺肥大等問題。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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