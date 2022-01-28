Omicron｜康復者分享治療經過　美國醫生「佛系療法」不用食藥？

農曆春節將近，台灣每天的返鄉潮變成新冠Omicron境外移入大爆發潮，台灣人恐慌性搶打疫苗，許多醫師發出「X日後將爆發疫情」等警告。



旅美讀者Samuel告訴健康2.0表示，「上週五咳嗽快篩陽性後，醫療系統請我自主隔離5天，5天後快篩就變陰性了，第7天PCR陰性即可出關」，並表示，Omicron除了咳嗽和流鼻水症狀以外，沒發燒也沒有肌肉痠痛，很快就好了，大家別恐慌。

旅美讀者Samuel患Omicron治療經過（按圖看清）

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春節返鄉專案變成Omicron大爆發

新冠變種Omicron病毒疫情大爆發，台灣每天境外移入從10多名增加到4、50人，台灣內也引起4波傳播鏈，疫情還燒不停。為避免依照過去台灣「確診就住進負壓隔離病房」的做法可能引起醫療體系崩潰，自1/15起，台北市啟動加強版專責防疫旅館，優先收治20至40歲的無症狀確診者，65歲以上因屬高風險，仍留院治療。台灣中央疫情指揮中心也宣布，即日起20至39歲的境外移入且屬輕症或無症狀的確診者，都先送往加強版防疫旅館或集中檢疫所。

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有人擔心確診者住防疫旅館或集中檢疫所，會不會把病毒帶到社區？旅美讀者Samuel表示，美國從前年疫情爆發後，一直採取輕症居家自主隔離的政策，重症才需要到醫院。而且其實還「不准到醫院」即使需要開刀得到醫院，得要檢測陰性才進醫院。

如果有慢性病如糖尿病需要追蹤，醫療系統門診都改成線上門診，先約好時間，看診約半小時前，護士會先上線詢問一些基本健康問題，告知護士血壓、血糖等訊息，醫生上線時就可以看到資料，看診非常有效率。糖尿病追蹤也只通知每3個月驗糖化血色素等檢測，其他都不需要到醫院。

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上上週確診，醫說：不用吃藥「也不用看醫師」

Samuel說，他去年9月底就打完第3劑，上上週五（1月7日）突然有咳嗽症狀，雖然不嚴重，但他就已經提高警覺，週一他用快篩套組自我快篩，果然「中獎了」。他保險的醫療體系是Kaiser’s north California，他線上寄出郵件告訴醫師他的狀況，醫師只建議他在家自我隔離，等5天後再進行檢測，而且除非發高燒，也不用吃藥，也不用看醫師。

Omicron病情「比感冒還輕微」，1週就轉PCR陰性解隔離

Samuel說，這次的Omicron變種病毒的病情非常輕微，他的咳嗽症狀只有「中度咳嗽」，偶爾有點鼻水，但是沒有發燒，也沒有肌肉痠痛、頭痛或味覺喪失等症狀，所以一顆藥也沒吃。5天後他快篩陰性後再進行PCR檢測也是陰性，醫師回信說他「可以解隔離了」。他笑說，這就是西方的「佛系療法」。

看到台灣民眾為了Omicron入侵引起恐慌，引發疫苗之亂，Samuel說，其實Omicron病情真的很輕微，比一般感冒還輕微，周遭有感染過的朋友同事們也都是輕症或完全無症狀，不用太恐慌。

而且其實打3劑疫苗還是會感染，他個人就已經打完第3劑還是感染。不過打完3劑疫苗後，即使感染了也多半是輕症。

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美國的做法是與病毒共存，台灣仍在「清零」

台灣秀傳醫院耳鼻喉科主治醫師蕭信昌表示，美國因為感染源已經無法控制、感染者太多，這種做法是「與病毒共存」的模式，但台灣還是不行，因為台灣的感染者少、傳播鏈也還算不複雜，目前台灣針對新冠肺炎的處理態度仍在「清零」，所以目前仍是採取隔離的策略。

蕭信昌表示，在美國或歐洲國家會讓症狀輕微者待在家，一來是他們的疫苗接種率很高，再者西方國家已經經過好幾波的大規模感染，民眾身上有來自自然感染和疫苗的抗體，加上這次Omicron病症輕微。但是台灣不一樣，台灣絕大多數的民眾沒有接觸過新冠病毒，也還有20％以上的人口連一劑疫苗都沒打過，症狀可能比想像中嚴重，所以沒辦法像歐美這麼輕鬆。

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12歲以下兒童感染Omicron症狀較嚴重

「如果哪一天台灣的傳播鏈多到無法清零的時候，才可能採取這種模式吧！」蕭信昌說，台灣人口密集，加上這一波有不少12歲以下兒童感染，症狀比成人嚴重，而且小朋友有症狀一旦要隔離，通常連家都要一起照顧、一起隔離。如果再繼續擴大力醫療量能出現問題，或許台灣才能像美國採取相同的做法。不過Omicron病毒到底會有什麼發展，他認為還是要等1、2個月後，再來回顧才會有更完整的答案。

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