骨質疏鬆｜65歲以上要小心！跌倒、彎腰拿重物或致腰椎壓迫性骨折

每年因骨質疏鬆症，造成的脊椎壓迫性骨折病人約有6萬名，65歲以上發生的機率就高達1/4。過去病人多以臥床、藥物或背架支撐等保守療法為主，治療時間較長，甚至有些較嚴重的病人臥床不起，導致肺炎、褥瘡、泌尿道感染、深部靜脈血栓等併發症出現。



75歲的郭女士3個月前因為彎腰提重物，造成第一腰椎壓迫性骨折，在接受手術治療後仍持續腰背疼痛，轉至台灣大千醫院就診，經X光檢查發現，其手術的椎體骨水泥無法和骨頭有效結合，導致脊椎變形且不穩定。

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微創手術讓骨釘與椎體結合

另一位76歲的李女士，1個月前因不慎跌坐地上，同樣造成第一腰椎壓迫性骨折，因為害怕手術而僅靠藥物治療，但疼痛持續1個月未改善，經X光檢查發現，其受傷的椎體持續塌陷變形和駝背畸形。

大千綜合醫院骨科醫生劉少政表示，2個案例都是因為有「骨質疏鬆症」造成骨折的，針對嚴重骨質疏鬆合併脊椎骨折塌陷變形病人的治療方式，可同時接受微創脊椎鋼釘固定及經皮椎體成形術，將骨水泥灌至骨質疏鬆專用的微創中空骨釘內，讓骨釘與椎體更緊密結合。

這樣的做法，可以增加脊椎穩定性、矯正脊椎駝背變形、舒緩病人因脊椎受損造成的慢性疼痛，更重要的是手術只需透過幾個1.5厘米的小傷口即可完成，且術後當天即可下床活動，復原速度較快。

規律運動能改善協調性

脊椎壓迫性骨折的預防與治療方法，首重防止骨質疏鬆症的發生，劉少政說，民眾應多攝取鈣質與維他命D，並且戒煙、勿過量飲酒以及規律運動，其中，規律運動可改善協調性，避免跌倒而發生骨折。

另外，脊椎壓迫性骨折的病人，仍有很高的機率會再發生於其他節椎體，建議可與醫生討論，選擇適合的抗骨質疏鬆藥物來預防再次骨折。

預防骨質疏鬆症5個方法

1、攝取鈣質與維他命D

2、戒煙

3、勿過量飲酒

4、規律運動改善協調性

5、必要時使用抗骨質疏鬆藥物



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