心律不正｜心跳急且亂？年紀大發生比例越高　一事降5倍中風危機

根據統計，台灣約有23至50萬人有心房顫動的疾病，60歲以上每100人就有4人罹患心房顫動，而80歲以上的族群，比例更拉高至1成。一旦發現「心臟怦怦跳」的不規律跳動狀況，就有可能是心房顫動，將大幅增加中風的危險！



台灣大林慈濟醫院心臟內科主任李易達醫生指出，正常心跳是心室、心房依序收縮，而心房顫動則是心房以快速且不穩定的方式收縮，心房不規則（顫）跳動每分鐘高達350至700下，年紀越大發生的比例越高。

若長期心跳過快，將造成心臟衰竭，若是心房血液滯留，形成血塊，當血塊流出心臟，跑到身體各處，就可能會造成腦中風、腸中風、腎臟中風或肢體中風，甚至器官缺血而壞死。

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心房顫動的好發族群包括65歲以上長者、高血壓、心臟病、飲酒、家族史、睡眼呼吸中止及甲狀腺亢進、糖尿病、哮喘等慢性病患者。常見的症狀包括心悸、呼吸困難、胸悶、頭暈、疲累無力等，但有3成的病人並無症狀。

李易達指出，罹患心房顫動的患者不論有無症狀，都需服用抗血栓藥物，若未接受治療，恐怕將引發嚴重的併發症：

．死亡率是一般人的2倍

．心衰竭機會是一般人的3倍

．中風機率更高達一般人的5倍



有症狀的病友，可使用抗心律不整藥物來減緩症狀，控制心臟速率、降低發作。如果藥物控制效果不佳或是副作用多，可以考慮以手術方式來治療，將肺靜脈隔離，阻斷不正常放電，術式包含3D立體定位電燒術或冷凍氣球消融術，讓心臟回歸正常跳動。

李易達建議，65歲以上熟齡者應定期做心電圖檢查，或透過移動式心電圖經手機程式監察心律，準時服用處方藥物，控制飲食，尤其避免飲用大量酒精及咖啡因飲品，並要控制體重，持之以恆監測血壓，並適量運動。若是出現任何不適症狀，則要及早就醫，找出病因，接受治療。

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