冬天湯水食譜｜海底椰海星雪梨湯潤肺化痰止咳　海星去腥簡易3步

冬天湯水食譜｜天氣又凍又乾燥，喉嚨乾涸痕癢引致咳嗽，潤燥止咳的湯水有助改善，「海底椰海星雪梨湯」這時就最適合飲用。海星解毒散結、雪梨清熱潤燥、海底椰潤肺止咳、麥冬養陰潤肺，集合以上食材煮湯是紓緩喉嚨不適的保健湯水。

攝影：余曉彤



海底椰海星雪梨湯食譜

冬天湯水食譜｜海星去腥必備3材料：薑、蔥、酒

雪梨、海底椰等都是紓緩喉嚨痕癢、乾涸等不適的必備煲湯食材，而海星也有同樣作用，煲出來的湯水更有淡淡的海鮮味，有別於一般大眾常喝的潤燥止咳湯。由於海星屬海洋生物是乾貨，煲湯前需經過處理，如去除內臟及汆水才可辟走腥味。

請按圖看處理海星步驟：

海星去腥步驟

步驟1：海星先用清水浸至軟身。

步驟2：於流水下將海星肚內的內臟去除。

步驟3：煲滾一鍋水，加入薑、蔥、酒及海星汆水數分鐘，即成。

海星肚內啡黑色一點點的是內臟，打開時需輕力。海星的內臟必需完全去除，不然湯水味道帶腥。

海底椰海星雪梨湯食譜

海底椰海星雪梨湯（煲／Boil）



3-4人分量 1級難度 2小時



材料：

海星3隻

雪梨3個

海底椰40克

南北杏40克

麥冬40克

生茨實40克

合桃40克

蜜棗2粒

水2.5公升

鹽適量



汆水材料：

薑1扎

蔥4片

酒1茶匙



做法：

1. 海星浸軟後去除內臟，於流水下沖洗。

2. 雪梨洗淨，切件去芯；其他材料用清水洗淨。

3. 煲滾一鍋水，加入薑、蔥、酒及海星汆水，取出備用。

4. 冷水加入所有材料，大火煲10分鐘。

5. 轉中小火煲1.5小時。

6. 加鹽調味，即成。



不失敗秘訣：

* 海星的內臟必須完全去除，不然湯水味道帶腥。

* 北杏味道帶苦，煲湯的話建議用多些南杏，南杏與北杏比例若4:1。



海底椰海星雪梨湯有清熱潤燥，化痰止咳，潤腸通便的功效。 註冊中醫師郭志華博士

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 5

雪梨：性寒、味甘酸，清心潤肺、清熱潤燥、化痰、生津止渴。

海星：性平、味鹹，解毒散結、和胃止痛。

海底椰：性寒、味苦，清熱除燥、潤肺止咳、滋陰補腎。

南杏：性平、味甘，止咳化痰、潤肺下氣。

北杏：性平、味甘，止咳平喘、潤腸通便。

麥冬：性微寒、味甘，養陰潤肺、益胃生津、清心除煩。

芡實：性平、味甘，健脾止瀉，補腎固精。

合桃：性平、味甘，補腎固精強腰、溫肺定喘、潤腸通便。

蜜棗：性溫、味甘，補脾益氣、補血安神、緩和藥效。

食用建議：一星期飲用1-2次，脾胃虛弱，易泄瀉人士不適宜飲用。



其他湯水食譜：

暖身湯水食譜｜馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯益氣暖胃 2招去除羶味超簡單

馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯食譜

立冬湯水食譜｜雪梨蘋果桔餅湯化痰止咳 紓緩轉季氣管敏感最有效